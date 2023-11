Margarita Barrientos supo ser la dirigente social de mayor afinidad con Mauricio Macri y su gobierno. Y casi en sintonía con el acuerdo entre el ex presidente y Javier Milei, la fundadora del comedor Los Piletones confirmó que en el balotaje votará al candidato de La Libertad Avanza. "La gente quiere un cambio", manifestó.

La dirigente social fue entrevistada este lunes por la tarde en el programa Gente de A Pie, por Radio Nacional, y confirmó que votará a Milei. "Ya tenemos a lo que nos está haciendo sufrir terriblemente. La gente tiene que tener un cambio", dijo, en relación a Sergio Massa.

Según ella, el voto a Milei representa "hacer otra experiencia" y afirmó que "le vaya bien o le vaya mal en cuatro años no lo vamos a votar, pero queremos conocer algo nuevo".

Respecto del candidato de Unión por la Patria, Barrientos dijo: "Yo a Massa lo conozco y conozco a toda su comitiva, pero yo no quiero ayuda para mí. Necesito que la gente tenga para comer cada día y no estar cambiando el menú todos los días porque la carne aumenta".

La dirigente social viene de apoyar a Macri y de mostrarse junto a él y sus funcionarios en reiteradas oportunidades. Hasta el momento no se había pronunciado respecto del nuevo proceso electoral..

Los reparos de Margarita Barrientos

Sin embargo, este lunes dijo que a pesar de que votará a Milei no está de acuerdo con muchas de sus propuestas. "No estoy de acuerdo con tener un voucher para mandar a mis hijos a la escuela ni para atenderme en el hospital. Demasiadas trabas tenemos para que nos pongan otra", manifestó.

Margarita Barrientos.

Así y todo, dijo: "Estoy segura de que eso no va a suceder".

"No me dan miedo estas propuestas, lo mismo han dicho de Macri, que iba a sacar los planes, que no iba a dar trabajo, que iba a privatizar todo y acá estamos, seguimos estando", completó.

Ya en septiembre pasado, la dirigente social había dicho que el de Alberto Fernández "es el peor gobierno que me tocó vivir".



"No tenemos que sufrir estas divisiones como me han hecho a mí. Desarrollo Social mandándome comida en mal estado, el andar escribiendo y nunca tener una respuesta. Eso me dolió mucho porque he trabajado sola y sin una persona política que nos ayudara cuando tiene la obligación de hacerlo", se quejó durante una entrevista en Canal Metro.

"No sé qué va a pasar, pero lo vuelvo a repetir, entre el gobierno que entre, me gustaría que gobernara para todos igual, porque a mí no me vota la gente, a mí no me votan, votan las promesas de ellos y que nunca se cumplen. Ojalá que esta vez lo cumplan y trabajen como corresponde", dijo.

