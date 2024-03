Roberto Navarro, director de El Destape, sorprendió disparando fuertes críticas hacia Cristina y Máximo Kirchner. De esta manera, se metió de lleno en la tensa interna entre Axel Kicillof y el líder de La Cámpora. Desde la agrupación dudan de que el gobernador sea ajeno a los cuestionamientos del periodista.

Los polémicos dichos ocurrieron en el pase entre el programa "Habrá Consecuencias" y "Navarro 2027", durante el mayor pico de audiencia en la señal que le pertenece y que es afín al kirchnerismo. “Cristina no quiere ser presidenta, pero quiere manejar al presidente, al gobernador y a toda la gente que pueda”, lanzó.

“¿Por qué no renovamos esto? Decimos ‘gracias por haber tenido 12 años maravillosos, no me lo voy a olvidar nunca’, pero abramos algo nuevo”, señaló el periodista y agregó: “Cuando decís esto se ponen locos, llaman para que te bajen de la señal de cable, te atacan como si fueras un enemigo”.

El mensaje de Cristina Kirchner por el 24 de marzo: "Para aquellos que todavía se niegan a reflexionar"

En este sentido, apuntó contra la posibilidad de posicionar a Máximo Kirchner como candidato en futuras elecciones: "Ya está Cristina. Ya está. Yo entiendo que querés que Máximo sea presidente, pero no va a ser presidente. Quizás lo sea en algunos años. Yo reconozco que es un tipo valioso", lanzó el periodista.

Finalmente, los responsabilizó por perder las elecciones y de haber puesto “a un tipo que no podía ser presidente como Alberto (Fernández)”.

“Cristina fue quizá la mejor presidenta de la historia, después de eso todas sus elecciones fueron malas. Nos llevaron hasta Milei con todos estos fracasos”, acusó.

Navarro tensa la relación entre Kicillof y los Kirchner

Los cuestionamientos de Navarro complican la ya tensa relación entre Kicillof y el presidente del PJ bonaerense. El motivo se debe a que el director de El Destape es uno de los periodistas más cercanos al gobernador y en el entorno de Cristina y Máximo les cuesta mucho creer que Kicillof sea ajeno a las duras críticas, según aseguran desde La Política Online.

Carlos Fara: “Kicillof está tomando una agenda propia con alguna expectativa para el 2027”

El vínculo entre La Cámpora y el gobernador bonaerense ya se encontraba frágil a tal punto que el pasado 24 de Marzo Kicillof eludió marchar junto a Máximo Kirchner y encabezó un homenaje junto a Jorge Ferraresi y la albertista Victoria Tolosa Paz en la sede de las Madres.

Tolosa Paz viene de criticar la conducción de Máximo y junto a Ferraresi y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, son quienes creen que el gobernador debe romper con La Cámpora y armar las listas del año que viene.

LT