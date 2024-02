Margarita Barrientos: "En los barrios nadie ve nada"

En los barrios "nadie ve nada" respondió este sábado la fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, cuando le preguntaron por la frase que repiten en las redes los partidarios de Javier Milei, el famoso "no la ven".

En una entrevista con AM 750, la referente social, reconoció que hasta hace un tiempo le decía a la gente que había que "tener esperanza". "Pero ahora ya no les digo absolutamente nada, porque una no entiende hacia donde va todo".

Barrientos pintó un panorama social muy duro: "No nos están mandando alimentos, no están dando soluciones; hay veces que nos quedan familias completas sin comer, tenemos que salir a decirle a la gente que no nos alcanza".

Contó que todavía no tuvo un reunión personal con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero sí con el secretario de Desarrollo Social Pablo de La Torre, que está bajo la órbita de la funcionaria. "Le expliqué toda la situación y entiendo que les cueste dar una respuesta razonable, porque la situación no se compone de un día para otro. Pero están el frente del país y nos tienen que dar soluciones", remarcó.

Margarita Barrientos dijo que el Gobierno nunca la ayudó porque es “de Macri”

Barrientos fue durante todos estos años un referente barrial cercana políticamente al macrismo y aclaró que su relación con el expresidente Mauricio Macri "está bien". Pero dijo que no habló con él para acceder a un encuentro con Pettovello.

Sobre el gobierno de Javier Milei dijo que le parece "muy distinto a otros" y que le cuesta asociarlo con algún gobierno o alguna etapa anterior del país. Le preguntaron si era distinto "para bien o para mal" y quedó un hueco entre la consulta y la respuesta. "Es muy distinto este gobierno de otros gobierno... ojalá que sea para mejor, porque todos queremos que les vaya bien", respondió finalmente.

Recordó que durante el gobierno de Alberto Fernández su comedor recibió alimentos "en mal estado" y contó que está asistiendo a gente que perdió un trabajo formal o que todavía lo tiene pero no le alcanzan los ingresos. "Hay gente que no tiene plata ni para el boleto para ir a buscar trabajo", dijo.

Margarita Barrientos, sobre Alberto Fernández: "Nunca gobernó"

Le preguntaron sobre una de las medidas macroecónomicas que enarbola el gobierno como un éxito. "Yo entiendo mucho del superávit, pero le diría al Gobierno que mire hacia donde está la necesidad; que recorra, que vaya a los lugares... hay mucha egnte en la calle, familias que no pueden pagar el alquiler", respondió.

La conclusión fue terminante: "Si no lo ven, tendrían que verlo".

LT