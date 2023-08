Margarita Barrientos dijo que el Gobierno nunca la ayudó porque es “de Macri”

Margarita Barrientos, reconocida referente social y fundadora del comedor Los Piletones, analizó la difícil situación que está atravesando el país y afirmó que su organización no recibió ningún tipo de respaldo por parte del Gobierno. Aseguró que a pesar de haber solicitado asistencia en varias ocasiones y haber recibido promesas al respecto, nunca se concretaron. Según sus declaraciones, la respuesta que obtuvo fue que "yo soy de Macri".

“No recibo ningún tipo de apoyo del Gobierno nacional. Estos cuatro años que estamos pasando y que quiero que pasen lo más pronto nos costó muchísimo llegar al Gobierno. Pedí ayuda muchas veces y me prometieron que me iban a ayudar”, expresó Barrientos en referencia a sus pedidos de ayuda durante el mandato de Alberto Fernández.

En una conversación con Radio Con Vos, Barrientos criticó la respuesta oficial que recibió, donde la vincularon con el expresidente y figura destacada de la oposición. Aclaró que Macri "continúa colaborando como siempre lo ha hecho” con el comedor ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati.

“La verdad es que yo a la gente que le doy de comer no le pregunto de qué partido político son, ni tampoco estoy diciendo a quién votar. Nunca lo hice ni lo voy a hacer”, subrayó.

"Me duele mucho": Margarita Barrientos cargó contra Castells y el Gobierno por los saqueos

Al mismo tiempo, tratando de mantener un tono humorístico a pesar de la difícil situación que enfrenta el comedor debido a la creciente demanda provocada por la crisis económica del país, Barrientos ilustró la situación diciendo: “Del otro lado de la grieta no pueden cruzar”.

“Por ahora venimos haciendo frente a todo. Nos cuesta muchísimo, pero a las chicas siempre les digo que cuando vienen a pedir no les digamos que no. Porque cuando vienen a pedir, para la gente que por primera vez pisa un comedor, es muy difícil. Y si uno le dice que no tiene, no se imagina lo difícil que es”, añadió.

Margarita Barrientos: "Javier Milei tuvo un crecimiento muy importante, sobre todo en los jóvenes"

En ese marco, la referente social señaló que en el último tiempo se "redobló" la gente que asiste al comedor por un plato de comida. “Servíamos siempre 350, 320 viandas y en este momento estamos sirviendo más de 500 viandas, más la gente que come sentada, que son alrededor de 150 personas. El resto se lleva la vianda, el pan y si podemos dar un postre para los chicos, bienvenido”, precisó.

“Este último tiempo vimos más gente que colabora. Nosotros no solo le damos alimento a la gente, sino que se le da ropa, abrigo, calzado y útiles escolares. Ayudamos con todo a las familias”, explicó Margarita Barrientos.

Por último, comentó que hoy martes 29 de agosto por la noche se celebrará su tradicional cena anual a beneficio del comedor Los Piletones, en el hotel Hilton Puerto Madero.

BR/ff