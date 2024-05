Gabriel Vommaro: "El PRO está cada vez más cerca del radicalismo”

Gabriel Vommaro sostuvo que la actual situación del PRO es resultado de las decisiones de sus líderes y la interna entre sus dirigentes. Además, remarcó que el partido tiene que reencontrar y redefinir su identidad para volver a ocupar un lugar real en la política. "Que Macri tome el poder del partido nuevamente es un signo más de fracaso”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriel Vommaro es investigador de CONICET, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios y Ciencias Sociales de Francia, autor de “El mundo PRO” y “La larga marcha de Cambiemos”, libro donde analiza la gestación de la coalición opositora y las figuras que lo integraron.

Entrevistamos a la ex vocera de Pedro Sánchez, Verónica Fumanal, y nos planteaba que el lío que se arma alrededor de Vox y de Milei, le viene muy bien tanto a Vox, que es el tercero en las próximas elecciones españolas, como al socialismo que es el primero, ya que esto deja al Partido Popular vacio. Allí hay una metáfora de lo que le hace La Libertad Avanza al PRO. ¿Encontras algún punto de contacto en esto que está sucediendo en España de que Vox se termina comiendo al Partido Popular, en la pelea con el socialismo, con lo que aquí hizo Milei en su pelea con el kirchnerismo comiéndose al PRO?

Donde nació una extrema derecha, una derecha más radical, lo que primero deshacía es a la derecha mainstream. Pasó en Chile, pasó en Brasil, pasa en España y pasó en buena partes de Europa.

Esta derecha radical se roba parte del discurso del electorado y de la posición política conservadora, que antes tenía la derecha mainstream y que se parecía un poco más a la centro izquierda. Hace que lo mainstream se vaya perdiendo, en un contexto más polarizado y más conflictivo.

El Marco Polo de la derecha

Respecto de la Argentina, ¿cómo imaginas que es el futuro del PRO en 2025?

Yo diría que el PRO tiene el gran problema de justamente reencontrar y refundar su identidad.

En su nacimiento, el PRO tuvo un camino trabajoso para encontrar su lugar en la política argentina. Hasta que calibró bien, primero surge como de un neomenenismo y se va corriendo hacia un republicanismo conservador, y después hacia una posición más moderada, todo ese recorrido desemboca en 2015.

Lo que pasa en los últimos años es que el PRO no tiene un lugar claro. Si vos miras las consignas que lanza Macri cuando asume la presidencia del partido, son consignas poco atractivas y desdibujadas. Dice “libertad” y “desarrollo sustentable” o algo así, son ideas que realmente no conmoverían a mucha gente.

Lo que tiene el PRO ahora que no tenía entonces, son diputados, senadores, concejales, gobernadores y en eso se parece al radicalismo, un partido con peso institucional pero con poca relevancia programática y al que otros le dan letra. El PRO nació al revés, sin peso político pero con mucha letra, con mucho programa, con mucha frescura en este punto. Hoy, el PRO está cada vez mas cerca del radicalismo

Creo que el punto clave es si el PRO va a lograr resistir, como los radicales, esta crisis para reinventarse de algún modo o si va a perecer y a ser cada vez más marginal.

Macri tomó el control del PRO pero la tensión con Bullrich no se apagó y sobrevuelan provocaciones

¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué le dirías a Mauricio Macri si te pregunta cómo lo ves dentro de 10 años?

A Mauricio yo le diría que depende mucho de lo que haga.

¿Y si te dice “qué te parece que tengo que hacer”?

Creo que ese partido está donde está, en buena parte, por las decisiones que fueron tomando sus líderes y por la interna feroz en la que cayeron y, aún, no pueden resolver de un modo más o menos ordenado o coordinado. Todo esto en un partido que no es el peronismo, que sí está acostumbrado a esa pelea entre gatos que se están reproduciendo, como dice el dicho, sino que era un partido ordenado que se desordenó, y creo que que el hecho de que ahora Macri tome el poder nuevamente es un signo más de fracaso, y de que no pudo encontrar un sucesor de peso que le de éxito a ese partido.

Lo que yo le diría, básicamente, es que el partido tiene que reencontrar un lugar en la política, un programa atractivo y seguramente reencarnen, es algo medio obvio pero es algo que hoy el PRO no puede hacer.

