Macri tomó el control del PRO pero la tensión con Bullrich no se apagó y sobrevuelan provocaciones

Fue un encuentro virtual que duró unos 15 minutos y que estuvo a tono con el clima: frío. La asunción formal de Mauricio Macri en la presidencia del PRO el jueves pasado a la tarde no dejó de lado las tensiones internas que sigue sufriendo el partido amarillo.

En el cónclave virtual no participó Patricia Bullrich, quien formalmente no es parte del nuevo Consejo Directivo partidario. Eso sí: su mano derecha en lo político, diputado nacional y flamante vicepresidente segundo del PRO, Damián Arabia, subió el tono a la disputa entre la ministra de Seguridad y el expresidente cuando ayer tuvo la idea de subir a Twitter (X) una selfie con Karina Milei en Casa Rosada bajo el título “Con el jefe”.

El provocador posteo tiene como telón de fondo la distancia que sostienen Macri y Bullrich desde noviembre del año pasado, cuando ambos venían negociando con el entonces electo presidente, Javier Milei. En este contexto, ambos acusan al otro de haberse “cortado solo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fue un divorcio político no firmado que tomó fuerza en estos meses y, aunque el expresidente les abrió a los bullrichistas lugares de privilegio en el nuevo PRO, no retomaron la cercanía que supieron tener durante los últimos cuatro años. La última vez que se vieron las caras fue en la cena de la Fundación Libertad, donde ella lo felicitó por su nuevo rol. No mucho más.

Hoy la ministra de Seguridad está convencida de que el partido amarillo tiene que ir a un acuerdo con La Libertad Avanza ya que, considera, no habrá lugar para un tercero en 2025 sino que se plebiscitará al Gobierno. Por su lado, el exjefe de Estado piensa que no están dadas las condiciones y que es preferible que vuelva a crecer el PRO antes de pensar en fusionarse, piensa, desde la debilidad.

Hace algunos días en una entrevista televisiva, consultada por una imagen de esa cena de la Fundación Libertad –donde habló el presidente libertario– donde se quedaba mirando como todos iban a saludar a Milei, Bullrich respondió: “Hay momentos que vos sos el protagonista y hay momentos que tenés que dejar que el protagonista sea el actual presidente”.

Quien recogió el guante fue María Eugenia Vidal, flamante presidenta de la Fundación Pensar, el think tank macrista, quien en TN respondió: “El PRO tiene que superar todas aquellas cosas que lo hicieron perder y salir tercero en la última elección. Y una de ellas fue la descalificación interna, las declaraciones pocos felices. Escuchaba el otro día decir a Patricia que decía que Mauricio no tenía que ser protagonista. No me gustó, me pareció una declaración injusta. El PRO no defiende solo ideas sino valores. Y un valor es un reconocimiento al espacio que te da otro. Lo digo porque soy alguien a quien Mauricio le dio muchos espacios. Pero también a Patricia: le abrió las puertas del PRO, la hizo ministra de Seguridad, la hizo presidenta del PRO, la apoyó como candidata a presidenta en una interna muy difícil”.

En este marco, quien le envió un mensaje muy elogioso a Macri fue la exmonzoísta y larretista, Silvia Lospennato, diputada nacional y quien viene siendo objeto de críticas internas por su acercamiento sigiloso a Martín Menem y al mundo libertario. “Le deseo muchísimos éxitos, necesitamos reencontrarnos con nuestros valores”, le puso por Whatsapp. “Ud. (dixit) estuvo muchas veces adelantado a su tiempo y no estaríamos acá sin el valor de aquello que nadie hablaba hace 20 años”, agregó. “Probablemente como nunca antes enfrentemos la opción de desaparecer o resurgir”, concluyó en la misiva. Los macristas de paladar negro la detestan.

Con todo, el jueves pasadas las 15 se prendieron los celulares y computadores de los miembros del nuevo Consejo Directivo más algunos asesores. El primero en tomar la palabra fue el legislador Claudio Romero, como apoderado del partido, quien leyó la nómina y el acta oficial de designación de toda la cúpula del PRO. Fue una lectura formal.

Luego habló, de manera muy breve, el propio Macri, quien reiteró que el PRO debe “ser el cambio o no somos nada”.

El encuentro había sido convocado por el flamante secretario general del partido, el santiagueño Facundo Pérez Carletti y luego a todos los miembros del Consejo Directivo les llegó un mail con el link para sumarse al Zoom.

Semanas atrás, varios colaboradores del expresidente habían pensado en un acto con un asado de camaradería luego para la nueva composición partidaria. Pero las internas fueron apagando ese asado antes de que prenda el fuego.