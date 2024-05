La ex vocera de Pedro Sánchez: "Milei tiene una concepción estereotipada de los roles de género"

La analista Verónica Fumanal sostuvo que la figura de Javier Milei se equipara al fenómeno Trump, y señaló que la forma "tremendamente agresiva" de comunicar del Presdiente argentino "retroalimenta una guerra cultural". A su vez, afirmó que el conflicto con España no afecta los intereses empresariales. "El Gobierno de España también está absolutamente interesado en que los intereses de las empresas españolas no se vean perjudicados por esta crisis", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Verónica Fumanal es analista, experta en Comunicación Política y vocal de la Asociación de Comunicación Política de España. Fue asesora del presidente español, Pedro Sánchez, cuando era secretario general del Partido Socialista Español y líder de la oposición entre 2014 y 2016. Además, fue asesora del ex diputado y líder del Partido de Ciudadanos, Albert Rivera.

Durante la visita de Javier Milei a España, el mandatario argentino atacó a su par, Pedro Sánchez, por su política socialista, movimiento al que calificó de “cáncer de la humanidad”. Es un nuevo capítulo de la disputa entre la derecha de nuestro presidente y los movimientos de centro izquierda. Se acaba de conocer que España retiró la representación diplomática encabezada por una embajadora española en Argentina. ¿La misma sonoridad que tiene esta decisión aquí en Argentina la tiene allí en Madrid?

Sí, efectivamente. Esta noticia era previsible, porque ya desde el Gobierno se había anunciado que si no había una disculpa pública por parte del presidente de Argentina, iban a asumir una mayor presión diplomática en contra del país y esta era la próxima escalada. Así que, a pesar de ser conocida, no deja de ser una noticia que ahora mismo está en todos los titulares y que hace tan solo unos pocos minutos la hemos conocido.

Me gustaría si pudiera marcar, con su perspectiva desde España, las diferencias entre el ministro de Transporte, Óscar Puente, al decir que Milei tomaba “sustancias”, con lo dicho por el presidente argentino en Madrid. Nosotros hicimos las ponderaciones de las diferencias, pero vemos que personas lúcidas siguen planteando como comparables las agresiones.

Yo creo que las agresiones del ministro Puente son absolutamente inexcusables, y de hecho le tengo que decir que es una de las poquísimas veces que el ministro Puente se ha disculpado a su manera. No suele hacerlo y estoy absolutamente convencida de que cuando lo hizo, lo hizo por una orden presidencial.

Creo que aquí es donde radica la diferencia fundamental, que haya un ministro que haga unas declaraciones cuando tiene un presidente de rango superior y que lo haga directamente el presidente de un país, estando en en suelo nacional.

Ha sido muy criticado en España que el señor Milei viniera y no fuera organizada una visita institucional, quién sabe si con el jefe del Estado, que es una figura más neutral desde un punto de vista político que el presidente del gobierno. Que no viera a ningún tipo de institución pública y que directamente se fuera a un acto de un partido, que en España es importante ya que es el tercer partido político de la Cámara, pero que viniera al continente europeo y que prescindiera de todas esas formalidades, no deja de ser un mítin político

Entonces, a pesar de no retirarle ni un punto de gravedad a las declaraciones del señor Óscar Puente, insisto, es de las poquísimas veces que él se ha retirado. También en una política de comunicación, en mi opinión, demasiado lenguaraz, pero creo que el señor Milei incurre en dos cuestiones que agravan más la situación, la primera es que es presidente y la segunda que lo hace en suelo español.

¿Cómo cree que va a evolucionar esta escalada? Ahora se retira la embajadora, ¿cuál sería el siguiente paso?

A mí me parece que lo vamos a dejar aquí, que la Embajada Española va a continuar trabajando con total normalidad, con el funcionariado habitual.

De hecho, en otras ocasiones también se ha dejado un agregado comercial. Por ejemplo, cuando hubo una ruptura de relaciones con Venezuela, había un agregado comercial que estaba trabajando. Y yo creo que esta va a ser la última ratio de escalada a nivel diplomático.

Lo que sí es cierto es que en España estamos a las puertas de una campaña electoral. Este próximo jueves a las 12 de la noche empiezan las elecciones europeas que marcan un terreno de juego muy importante, no solo para España sino para Europa, porque los partidos asociados o dentro de la corriente del señor Milei, como pueden ser Vox o pueden ser el partido de Giorgia Meloni, Forza Nova en Italia, o Le Pen en Francia, son partidos que están con un altísimo porcentaje en las encuestas y que se prevé que podrían irrumpir con fuerza en la próxima legislatura.

Así que Vox no va a dejar esta oportunidad para situarse respecto a su adversario de referencia, que es el Partido Popular, que ahora mismo nada entre dos posiciones que son difíciles. Una, ponerse del lado de Vox y refrendar esas acusaciones, que además son mentiras del señor Milei hacia la esposa del presidente, y por otro lado, ponerse del lado del presidente del gobierno y del partido cuando realmente están en un momento de altísima confrontación política y donde casi no hay espacios de acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas de España.

¿Le llamó la atención que el Partido Popular hiciera silencio respecto a las declaraciones de Milei? Me gustaría que profundizara sobre esa idea.

No es que esté haciendo silencio, sino que no le interesa en absoluto.

Ahora mismo teníamos una polarización política y electoral de cara a la próxima elección en Europa de quién debe ser la fuerza mayoritaria en España. Y el Partido Popular está planteando esta elección europea como una forma de derrocar al gobierno de Sánchez a través del voto en Europeas. De hecho, sin ir más lejos, esta mañana el Partido Popular, en voz del señor Feijóo, ha dicho que estas elecciones europeas serán la antesala del cambio en España. Como ven, estamos nacionalizando mucho las elecciones europeas.

En cambio, si Vox, de la mano de Milei y la polémica diplomática, polariza con el Partido Socialista, el Partido Popular deja de ser esa fuerza alternativa al Partido Socialista, y Vox y Milei, con esta polémica, se ponen en el centro del debate. Algo que les va fenomenal, como digo, a 15 días de unas elecciones. Por eso el Partido Popular, yo decía que le interesa que esta polémica con Argentina pase y que vuelva a ser el Partido Popular el actor central como adversario de referencia del Partido Socialista.

¿Hubo otro presidente extranjero que tuviera tanta influencia en la política electoral española en esta coyuntura, como pasa con Milei?

Creo que, sinceramente, el momento elegido de Milei para venir no es baladí. Son unas elecciones europeas en que los partidos que aquí consideramos de ultraderecha como son Vox, el partido de Meloni, Le Pen, Orbán, están tomando una fuerza muy importante y pueden ganar.

En España, están dando las encuestas desde tres diputados, que tenían hace cinco años, a ocho. Es decir, es un crecimiento muy importante y me parece que no es casualidad que Milei venga en este momento cuando las perspectivas electorales de sus partidos amigos en Europa van a tomar una posición más fuerte, seguro, en el próximo Parlamento Europeo.

Así que no es que el mandatario haya tenido mucha influencia, sino que creo que el momento elegido interesa y que, insisto, al Partido Socialista también le interesa la polarización con la ultraderecha porque Vox ha conseguido tres cuestiones electorales en España y en las elecciones al mismo tiempo. En primer lugar, activa al votante de izquierda, es una fuerza política que es tremendamente incómoda para los votantes de izquierda y, por lo tanto, es un votante más perezoso, un votante que hay veces que no va a votar porque está descontento con las políticas de izquierdas. Con Vox en la partida, o con Vox-Milei en la partida, se activa.

En segundo lugar, Vox le quita una parte muy importante del electorado al Partido Popular, que es el adversario directo del PSOE, la alternativa de gobierno. Por lo tanto, cuanto más fuerte esté Vox, más débil está el Partido Popular, algo que estratégicamente le interesa al Partido Socialista. Y al mismo tiempo, Vox le impide al Partido Popular, que es su socio natural, que pacte con fuerzas nacionalistas, que esto es lo que pasó en el 23J.

El hecho de que la ecuación gubernamental del Partido Popular llevara aparejada la necesidad de incorporar a Vox, hace que partidos de la derecha tradicional nacionalista en España, como el PNV o Junxper Cataluña, queden inmediatamente excluidos de la ecuación, porque Vox es un partido jacobino y recentralizador, algo que está en contra de los partidos nacionalistas. Por lo tanto, estas tres cuestiones son fundamentales para la estrategia del Partido Socialista y, por lo tanto, Milei es oportuno en este momento y creo que tanto a Vox como al Partido Socialista les interesa que esta polémica siga retroalimentándose, al menos en los medios de comunicación.

Ayer, Milei apuntó nuevamente contra el Presidente de España: “Sánchez se metió bajo las polleras de las mujeres, y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio”, declaró el libertario. Me gustaría su reflexión después de haberlo escuchado.

Estas declaraciones lo que vislumbran es una persona con una concepción estereotipada de los roles de género, absolutamente. Es decir, esto de la concepción de esconderse detrás de una mujer como si nosotras fuéramos el sexo débil y no tuviéramos la capacidad de opinar y calificar algunas de las declaraciones, retroalimenta la misoginia que él mismo está negando. Por lo tanto, a mí me parece que estas declaraciones le quitan parte de su argumento fundamental.

El señor Sánchez ha contestado a Milei y creo que está actuando desde el Gobierno, cuestionado también por muchas personas en España que consideran que esto no debería ser un asunto de Estado, y eso ya lo dejo para la política, pero como mujer y como un actor político e institucional y mediático aquí en España, le comento que las mujeres ya no pedimos permiso para decir lo que opinamos, como dice Shakira, además de facturar, opinamos.

Alejandro Gomel: ¿Qué visión tienen del fenómeno Milei en España?

Yo te diría que se equipara muchísimo al fenómeno de Trump. Un fenómeno que irrumpe de una forma absolutamente insólita e inesperada en una coyuntura específica. Y yo te diría que, además, la forma de comunicar de Milei, tremendamente agresiva, tremendamente falta de los consensos de la política tradicional, hablando de las mujeres en un término muy peyorativo o incluso hablando de que su actual ministra de seguridad tenía las manos manchadas de sangre, es un tono a lo que en España no estamos acostumbrados y que nos parece un poco que está en la línea de estos liderazgos testosterónicos, ultra populistas, que emergen en coyunturas determinadas y que de alguna manera irrumpen en un panorama institucional con menos capacidad de maniobra de la que ellos prometen. Porque luego las constricciones institucionales son muy altas.

Pero sí que es cierto que no se le puede negar un carisma, no se le puede negar una forma especial de comunicar. A partir de ahí, creo que en el corto tiempo que lleva al frente del Gobierno de la Argentina, ha tenido muchos conflictos institucionales con socios fundamentales para el país. Contra México, contra Ignacio “Lula” da Silva, Chile, Petro, todos estos presidentes de gobiernos de izquierdas a los que él descalifica, con palabras que yo no voy a reproducir, y que de alguna manera está retroalimentando una guerra cultural que intenta dinamitar algunos de los consensos institucionales, políticos y sociales a los que habíamos llegado con mucho trabajo.

AG: ¿Ve un peligro de efecto contagio en Europa con estas visitas?

Aquí el efecto es clarísimo. Es decir, la señora Meloni es la primera ministra de Italia, una persona que también hizo una política ultra, unas declaraciones tremendamente disruptivas desde un punto de vista institucional, que cargaba contra todo y está en el seno de la Unión Europea, y Víktor Orbán en Hungría exactamente igual. Aún no Marine Le Pen, por un sistema de doble vuelta en Francia, porque la doble vuelta siempre hace que todos los partidos políticos se unan contra ella, pero están en unas cuotas de apoyo infinitamente superiores a las que, por ejemplo, tiene Vox aquí en España.

La ultraderecha ya está aquí y está con un cuestionamiento muy importante de algunos de los consensos, pero recalibrando algunas posiciones políticas como, por ejemplo, el europeísmo cabalgante que hace unos años tenían estas fuerzas políticas, ahora lo están recalculando y contra quien están focalizando es contra la migración, sobre todo de origen musulmán, que de alguna manera dicen que quieren venir a colonizar la Europa Católica.

Entonces están recalibrando algunos de los posicionamientos para poder ampliar las bases electorales, porque el problema de Europa y el problema que tienen para que puedan ser fuerzas mayoritarias es que aquí algunas cuestiones sobre derechos y libertades, en cuestiones de feminismo, en cuestiones de determinados consensos, están muy arraigados y, por ejemplo, el consenso europeísta en España, que es uno de los países con mayor apoyo de la Unión Europea, es fundamental y esto les limita.

Fernando Meaños: Si analiza el discurso público desde Milei, Donald Trump, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Vox, ¿ve en esa agresividad en el discurso público un estilo de comunicación o una esencia?

Yo creo que es una mezcla de ambas, porque el fondo hace a la forma y la forma hace al fondo. En comunicación, la forma de decir las cuestiones, igual que el mensaje, son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, uno no puede tener un mensaje contundente y decirlo de una manera suave. La contundencia tiene que estar expresada en ambas cuestiones.

Yo acabo de publicar un libro sobre liderazgo, donde explico que en los entornos coyunturales en los que ahora nos estamos moviendo hay muchísimas incertidumbres, donde hay partes de la población que temen sobre el futuro de sus hijos y sobre el futuro económico, porque no entienden los cambios que están viniendo, porque son tremendamente importantes.

Igualmente, para las personas que estamos trabajando en política, las cosas están cambiando a una velocidad vertiginosa. Imagínense, para un agricultor de una zona que no sabe cómo las nuevas tecnologías le van a cambiar la vida, o si va a poder seguir manteniendo una granja en un pequeño pueblo de España o de Argentina.

Todos esos miedos requieren y buscan liderazgos muy contundentes y populistas, que hablen de una forma muy clara y que identifiquen quiénes son los culpables de la situación y de los miedos que la gente está teniendo. Eso, obviamente, no aporta soluciones en el presente y en el futuro, porque, de alguna manera, la retórica es lo que les trae el éxito y, al mismo tiempo, lo que les trae el fracaso.

FM: ¿No cree que es como una réplica o respuesta a una exageración del discurso inverso?

¿Sabe cuál es la diferencia fundamental en mi opinión? Que cuando yo estoy respetando a las minorías, no estoy atacando los derechos de las mayorías. Simplemente estoy respetando sensibilidades que normalmente no se han tenido en cuenta porque venimos de una sociedad absolutamente patriarcal y racista.

Entonces yo, que estoy a favor de los derechos de los colectivos LGTBI, de los derechos de las minorías migradas y racializadas, creo que esos determinados consensos a los que habíamos llegado para respetar a las personas que son diferentes y que no son mainstreams, ahora mismo están suponiendo un ataque a las posiciones de poder de determinadas élites. Entonces no estoy de acuerdo sobre la corrección política. Creo que esos consensos estaban basados en la dignidad de todas las personas, pero que esos derechos, cuando se ponen en evidencia, lo que amenazan son algunos poderes que siempre han estado en manos de los mismos.

Cuando, por ejemplo, las mujeres estamos reivindicando la igualdad en el acceso al poder, lo que estamos diciendo es que estamos dispuestas a ejercer ese poder y, por lo tanto, va a haber un hombre que se va a tener que quitar para que lleguemos nosotras. Claro, si eso obviamente amenaza a una élite, pues esa amenaza normalmente lo que hace es revolverse, es normal que se ataquen.

Pero insisto, no estoy de acuerdo con el término "políticamente correcto". Creo que es una construcción semiótica que se hace para descalificar algunos derechos que se están conquistando poco a poco, y que ahora esos derechos amenazan algunos poderes que llevaban siempre en manos de los mismos.

Las empresas españolas que tienen inversiones en la Argentina criticaron a Milei por sus dichos sobre la primera dama de España. ¿Qué repercusión o consecuencias podría tener esto en la relación económica?

Creo que ninguna. Creo que el interés de las empresas españolas va a seguir primando en los objetivos y en las estrategias empresariales y que, insisto, hay una retirada de la embajadora de España en Argentina, pero el resto va a seguir funcionando.

Creo que el Gobierno de España también está absolutamente interesado en que los intereses de las empresas españolas, que son muchos en Argentina, no se vean perjudicados por esta crisis, que al final no deja de ser una cuestión retórica que no va más allá de la cuestión meramente de la dignidad de un país, del ataque, de la institucionalidad, pero que realmente no estamos hablando de intereses geoestratégicos.

