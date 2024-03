Gambina sobre el discurso de Javier Milei: “No hubo sorpresas argumentales, es la agresividad discursiva tradicional”

El Presidente Javier Milei inauguró con un discurso la Apertura de Sesiones Ordinarias 2024, el cual generó una serie de repercusiones a nivel político y también en la sociedad, donde a las afueras del Congreso hubo disturbios entre manifestantes que apoyan al Gobierno y los opositores. En este contexto, este medio se comunicó con el economista y doctor en ciencias sociales, Julio Gambina.

“No hubo sorpresas argumentales, los argumentos son los mismos de la campaña, del discurso inaugural o de sus discursos internacionales en el Foro Económico Mundial”, comentó Julio Gambina. “El tema es el ajuste y la reestructuración regresiva de las relaciones socioeconómicas en la Argentina, con privilegio en la reforma laboral y previsional”, agregó.

Cómo se vió el discurso de Javier Milei

Posteriormente, Gambina planteó: “No hay que pensar que una reforma laboral se está haciendo en la Argentina o se va a hacer para mejorar los derechos del trabajador y la reforma previsional, cada vez que se menta, no es a favor de los ingresos o derechos de los jubilados”. Luego, manifestó que, “por eso el discurso no tiene sorpresa, la agresividad discursiva es la normal o tradicional”.

El rumbo del ajuste

“El tema de los tiempos siempre es relativo en función de cómo se defina el rumbo. El rumbo que está planteado ahora es el rumbo del ajuste, que es el equilibrio fiscal, pero eso supone pisar gastos”, sostuvo el entrevistado. “Están todas las universidades con problemas muy serios de sostenerse en el tiempo, entonces, mayo está lejos, pero diría que fin de marzo está muy lejos, porque el nivel de evolución de los precios es demasiado elevado para la mayoría de la población”, complementó.

Por otro lado, el doctor en ciencias sociales señaló: “el tema de la crisis educativa y la no resolución de problemas matemáticos, tiene que ver con temas mucho más complejos que tienen un punto de partida en los ingresos destinados para la educación”.

“No le podemos pedir a la escuela lo que la sociedad no resuelve, no se puede pedir que los maestros resuelvan los problemas estructurales que tiene la sociedad argentina”, expresó Gambina. “El tema educativo quizás debiera ser un tema para un debate de un pacto y entre los 10 puntos no aparece para nada el tema educativo y podríamos hacerlo extensivo hacia el tema de salud”, concluyó.