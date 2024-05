Conflicto con España: alertan que, “se podrían romper las relaciones diplomáticas o suspenderlas”

Durante las últimas horas, la agenda política a nivel internacional se ha visto acaparada por los dichos de Javier Milei en su visita a España, donde se nombró a la esposa del presidente español, Pedro Sánchez, y hay riesgos de una posible ruptura de relaciones diplomáticas. Es por eso que para hablar más sobre este tema, Canal E se contactó con el periodista Nicolás Salerno.

“Esto ya es un conflicto y se ha acelerado en el último tiempo”, comentó Nicolás Salerno. “Había 2 vertientes, en el ámbito político, muchas asociaciones empresariales comentaban que está dentro del contexto que no debería afectar las relaciones económicas, estamos en un marco donde el 9 de junio hay elecciones europeas y los partidos de ultraderecha están buscando posicionarse dentro del propio espacio europeo”, agregó.

Se estima que el conflicto con España afectaría por el lado económico

Posteriormente, Salerno planteó: “La ultraderecha europea está más en contra de las cuestiones de inmigración, pero no tanto así como la desregulación de la economía, al final hay algunos puntos en común y no se circunscribe más allá de eso”. Luego, manifestó que, “el impacto está del lado económico”.

Argentina corre riesgo de romper relaciones diplomáticas con España

“El ministro de relaciones exteriores ha manifestado que posiblemente se podría escalar a romper relaciones diplomáticas o suspenderlas”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hay un cisma entre lo que sería el conservadurismo clásico y la ultraderecha, al final son cuestiones internas de cada país”.

Por otro lado, el periodista señaló: “Hay una posición en contra de las radicalizaciones, sean de izquierda o de derecha y el partido VOX está dentro de esas posiciones y tal es así que no hay un acuerdo con el partido popular”. A su vez, remarcó que, “el partido popular ha salido a criticar estas medidas o expresiones del Presidente Milei”.

“La visita de Milei no incluyó la visita al jefe de estado, que es el rey de España, no incluyó la visita al presidente de gobierno y no incluyó la visita al parlamento, que son los pasos institucionales”, expresó Salerno. Para finalizar, dijo que, “sí constituyó hacia un partido, que si bien ha tenido cierto crecimiento de votos, no es la mayoría”.