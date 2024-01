Agricultores extienden sus protestas a España, mientras Francia apunta contra el tratado UE-Mercosur

Los sindicatos agrarios españoles anunciaron que se unirán al movimiento de protesta que vive Europa, sobre todo Francia, donde los agricultores mantendrán el bloqueo de varias autopistas de acceso a París pese a los nuevos anuncios del gobierno.

El abanico de reclamos es extenso y depende de cada central sindical o país: ayudas de emergencia a sectores en crisis, algunos golpeados por la sequía; una menor burocracia; una mejor remuneración a los productores; etc.

Pero la mayoría coincide en señalar las normas de producción en la Unión Europea, sobre todo la relativa al uso de pesticidas, y las importaciones desde fuera del bloque como causas de una eventual caída de ingresos y de pérdida de competitividad.

La importación de "productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE" son un caso de "competencia desleal", advirtieron los sindicatos españoles ASAJA, COAG y UPA, en su llamado a protestas "en las próximas semanas".

Desde Suecia, el presidente francés, Emmanuel Macron, criticó a quienes "culpan" a la UE de todos los males y advirtió que muchos de los agricultores franceses no tendrían un salario sin las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) europea.

Para intentar calmar los ánimos, el primer ministro, Gabriel Attal, homenajeó a los trabajadores del sector y reclamó una indefinida "excepción agrícola francesa" ante la Asamblea (cámara baja) en su primer discurso de política general.

Attal, que ya prometió suprimir el alza del diésel de uso agrícola, anunció nuevas medidas como el pago para "el 15 de marzo" de las subvenciones de la PAC, un refuerzo de las ayudas fiscales para los ganaderos y un plan para controlar la trazabilidad de los productos.

Pero sus medidas siguen sin convencer a los agricultores movilizados desde el 18 de enero y que desde el lunes bloquean las principales autopistas de acceso a París.

Francia contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur

En medio de las protestas, el gobierno francés se alineó con los manifestantes sobre las críticas al tratado entre la Unión Europea y Mercosur. El presidente Macron, reiteró su oposición al acuerdo comercial que negocian desde 1999 la UE y el Mercosur, al considerar que las normas de producción agrícolas de estas naciones sudamericanas "no son homogéneas" con las europeas.

En ese mismo orden, el ministro de economía francés, Bruno Le Maire, mostró hoy la completa oposición del gobierno de París al acuerdo en los términos actuales, mientras tienen lugar las negociaciones en Bruselas para cerrarlo.

“Este acuerdo de Mercosur, tal como está, no es bueno para nuestros ganaderos. No puede ni debe firmarse tal como está. No se firmará tal como está”, aseguró Le Maire ante la prensa, y añadió que ‘’es gracias al Presidente de la República y sólo gracias a él, que este acuerdo no está firmado hoy”.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Marc Fesneau, también declaró que “mientras no tengamos una respuesta clara y mientras no tengamos algo que evite poner y someter a nuestros productores franceses y europeos a cláusulas, a una competencia que es competencia desleal, no puede haber un acuerdo del Mercosur”.

Mientras el diálogo continúa en Bruselas, la Comisión Europea reconoció que las condiciones para alcanzar el acuerdo “no se cumplen”, mientras que su portavoz, Eric Mamer, recordó que la semana pasada tuvo lugar una ronda de negociaciones en Brasil y que “las discusiones a nivel técnico continuarán”.

