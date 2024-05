Milei confirmó que no habrá Pacto de Mayo y culpó al "kirchnerismo golpista” por el conflicto con Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei brindó una entrevista en la que confirmó que no habrá Pacto de Mayo “porque no dan los tiempos para la ley de Bases”, aunque le restó importancia dado que “son reformas de largo plazo” y “se puede hacer en junio o julio”. Además, se refirió al conflicto con el presidente de España, Pedro Sánchez, sobre el que resolvió no pedir disculpas y lanzó: “Trabaja alineado con el kirchnerismo para intentar sabotear nuestro gobierno, en sus intenciones golpistas”.

En una entrevista grabada en su despacho de Casa Rosada, Milei dijo que su gira por España “ha demostrado nuevamente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial”. “La agenda de los políticos argentinos es de los liliputienses, yo estoy en otra liga. Les irrita porque demuestra su insignificancia, lo berretas que son. Yo, en cambio, genero un terremoto. Les encantaría estar donde estoy yo”, se halagó. En un ameno diálogo con Jonatan Viale, recordó conmovido su recibimiento en el acto de Vox y destacó: “Sánchez habla de interferencia en la campaña, pero yo fui a hablar sobre la atrocidad del socialismo”.

“Durante el discurso me salí de la letra”, reconoció el mandatario nacional y continuó: “Dije ‘atornillado’ y mencioné el caso de corrupción, pero no la nombré” a la esposa del presidente español. “Entonces es el principio de revelación, se autoincriminan. ¿Me están diciendo que Sánchez, en su diatriba, utiliza el Estado de forma personal? ¿Él es el dueño del Estado? Esto demuestra que está sucio, la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias”, señaló Milei, e insistió en que, a pesar de que el país europeo retiró su embajadora de Argentina, “la relación no se va a romper, porque no la construyen los mandatarios, sino la gente”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Invito a que vean mi discurso, en un momento hablo de la hermandad entre nuestros pueblos. Después me amanzan y me dicen que pida disculpas. No voy a pedir disculpas, si yo fui el agredido. Lo hicieron de una manera tan burda que todo el mundo habla del caso de corrupción, y encima apretaron a un juez. ¿Quién es el totalitario? Si pone un problema personal a dinamitar las relaciones internacionales”, cruzó Milei a Sánchez y señaló a la política local: “Lo que está pasando en España no es independiente de lo que pasa con el kirchnerismo, lo promueven desde acá para armar revuelos en Argentina. Está coordinado con el kirchnerismo.

“Sánchez nunca me llamó para felicitarme cuando gané las elecciones y se metió abajo de las polleras de la mujer y me mandó a agredir por las mujeres de su espacio. Como Alberto Fernández es uno de sus asesores de Sánchez, vi que esto se venía”, advirtió Milei en su nota con TN y lanzó: "Son insignificantes: es tan cobarde que me mandó a pegar por mujeres". También afirmó que el presidente español “está usando políticamente” su cruce con él “porque tiene problemas y necesita polarizar. Al mismo tiempo, trabaja alineado con el kirchnerismo para intentar sabotear nuestro gobierno, en sus intenciones golpistas. Porque tienen síndrome de abstinencia en la billetera y saben que vamos a seguir avanzando en las causas de corrupción”, opinó.

Asimismo, el presidente postuló que "Sánchez llora interferencia" en las próximas elecciones del Parlamento Europeo, pero que "él hizo campaña activamente (junto a Yolanda Díaz) por Sergio Massa. También utilizaban los elementos de la campaña negativa que armaron en Brasil: me tildaron de delirante, loco, venta de órganos, de niños. Todas mentiras. Han pasado 5 meses y no pasó nada de las cosas de la campaña negativa. Me han dicho xenofobo, racista, ultraderechista (que para ellos es decir 'nazi'), fascista, misógino, negacionista de la ciencia. Hace un mes me vienen agrediendo sistemáticamente", recordó Milei y mencionó el caso del ministro de Transporte español, Óscar Puente, quien lo acusó “ingerir sustancias”, días atrás.

Por otra parte, Milei ratificó que no habrá Pacto de Mayo "porque no dan los tiempos para la ley de Bases. Se puede hacer el 20 junio o el 9 julio. Son reformas que tienen que ver con el largo plazo, no mueve el amperímetro", consideró. También dijo que, de aprobarse, va a haber "una avalancha de inversiones" y recordó que en su primer proyecto se buscaba declarar a la educación un "servicio esencial", en el marco del paro nacional docente convocado para el jueves 23. "Que Roberto Baradel haga lo que quiera", se desentendió el libertario y se negó a aventurar un resultado de la ley de Bases en el Congreso. "Si le preguntás a Francos, dice que sale", repuso.

NOTICIA EN DESARROLLO