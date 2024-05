Córdoba en off: Macri asumió en un PRO en crisis

El expresidente Mauricio Macri asumió formalmente hace unos días la presidencia del PRO en medio de una crisis interna y el ascenso de la figura de Javier Milei. Fue un acto protocolar por Zoom, un mensaje a la tropa y no mucho más. La idea es hacer un acto político luego de que pase la ley Bases y el Pacto de Mayo. Hubo mensajes de celebración en los grupos de WhatsApp y expresiones de buenos augurios para Macri en la conducción del PRO. Las voces en off que se escuchan exponen el gran desafío que enfrenta el exmandatario puertas adentro y ante el factor Milei.



Es fuerte la pelea que mantiene con Patricia Bullrich y el cortocircuito con el propio Milei que “no le abre la puerta”, comentó un interlocutor que conoce la interna del PRO. Otra fuente aportó un dato que, según su lectura, torna “raro” el escenario en la interna amarilla. Se refirió a los pasos de los últimos días de la macrista Soher El Sukaria, quien se mostró con Diana Mondino y el presidente Javier Milei, en sendas fotos que subió a las redes sociales. Por lo menos, llamó la atención ya que la relación Milei-Macri atraviesa uno de sus peores momentos. De todos modos, el flamante jefe del PRO despliega su estrategia inteligente de “jugar con todos” puertas adentro lo que le hace parecer “el líder de todos”, razonó un amarillo.

¿De la Sota conducción del PJ?

El exdiputado bonaerense Alejandro Topo Rodríguez lanzó un apellido con estirpe dentro del peronismo federal para lo que se viene en la renovación de la conducción del PJ nacional. Sin rodeos, en declaraciones a la prensa, Rodríguez expresó que “me imagino a Natalia De la Sota conduciendo el peronismo”. Así, el bonaerense la subió a la cordobesa al ring de la pelea interna del PJ. El Partido Justicialista convocó a elecciones internas para el próximo 17 de noviembre, el Día de la Militancia. De este modo, el PJ cerrará el año con sus nuevas autoridades partidarias.



El PJ nacional ya tiene una precandidata con tonada cordobesa propuesta por el Topo Rodríguez. Desde el entorno de la diputada celebraron los dichos del dirigente bonaerense, lo que se interpretó como una señal de pulgar para arriba. Por el momento, De la Sota no se pronunció respecto al tema.

De Loredo, incómodo

Dicen quienes frecuentan al diputado Rodrigo de Loredo que se muestra incómodo ante la situación que atravesó en los últimos días y que viene atada a la media sanción de la ley Bases. El gobierno libertario reflotó el proyecto de la universidad de Río Tercero y le actualizó casi en un 300% los gastos operativos de la Universidad de Buenos Aires. Ambas medidas desataron las críticas y los comentarios del mundillo político. Se leyó como “una devolución de favores” para la UCR.



La firma de la ministra Sandra Pettvello a la resolución que reactiva la casa de estudios en Río Tercero se interpretó como una forma de “pago” por su apoyo a la ley ómnibus lo que le generó “un quilombo” al referente radical. Desde el círculo deloredista niegan esa situación ante algo que queda como un toma y daca que “no es verdad”, sostienen desde su núcleo. No obstante, claramente, otra vez quedó mal parado De Loredo que “no se siente en la onda de centro”, aportó un cambiemista al analizar la jugada. Encima, se suman los movimientos de Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau, que “hacen de las suyas” y le liman el poder al exsocio evolucionista. Esa es otra interna con fuego cruzado.

Las señales de Soledad Carrizo

La semana posterior al cónclave radical de Villa Giardino, la diputada Soledad Carrizo emitió señales animosas hacia la interna del partido, lo que generó malhumor en algunos sectores de la UCR cordobesa. La aliada de Rodrigo de Loredo y ex mestrista se mostró con dos dirigentes de extracción radical que están, o estuvieron, en la mira del centenario partido por sus alineamientos políticos muy cuestionados. Carrizo se reunió con el intendente de Carlos Paz Esteban Avilés para “el intercambio de experiencias de gestión”, se dijo. Lo cierto es que el jefe comunal renunció a la afiliación partidaria antes que se resolviera su expulsión por aliarse al PJ. Fue funcionario durante el gobierno de Juan Schiaretti y, ahora mantiene una dura pelea con Martín Llaryora.

Por otro lado, la diputada exhibió foto con el ministro de Defensa Luis Petri, junto al intendente de Villa Tulumba, Roberto Casas, “para interiorizarlo del Segundo Encuentro de Granaderos” en esa localidad cordobesa. Hay un sector de la UCR que quiere expulsar a Petri por ser ministro de Javier Milei.

Policía versus guarias urbanos, una pelea que se profundiza

La llegada de la Guardia Urbana fue una jugada de los gobiernos provincial y municipal para combatir la inseguridad, aunque la presencia de los nuevos servidores públicos trajo algunos problemas con la Policía de la Provincia. Los policías “de toda la vida” se quejan de sus colegas porque creen que traen más problemas que soluciones. “No llevan armas, no intervienen en casos de violencia y sólo pueden comunicar la novedad para que los efectivos policiales actúen”, protestó un veterano oficial.



Un colega puso más leña al fuego: “Sólo en algunos de los autitos que circulan va un policía. Además, los coches no tienen el equipamiento necesario”. De lado de los guardias urbanos no hubo manifestaciones públicas, pero sí algunas muecas de insatisfacción.

Limia prepara su campaña y recorre la provincia

El legislador provincial Leonardo Limia tiene en claro que las elecciones de 2025 o de 2027 pueden ser una oportunidad para seguir creciendo. Por eso, y sin hablar de candidaturas, recorre la Capital y también diversos puntos del interior presentando su libro “Córdoba en la vitrina global”.

El jueves pasado estuvo en Totoral y antes lo había hecho en la capital provincial y en la Feria del Libro de Buenos Aires. También se presentó en los departamentos Punilla y Colón. “La marca es un concepto que se sustenta en el modelo Córdoba como forma de gestión y recupera la historia y el sentir de la provincia y de los cordobeses”, indicó el legislador, que milita en el sector que orienta la senadora Alejandra Vigo.