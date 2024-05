Tras la falta de acuerdo entre el gobierno de Hugo Passalacqua y los manifestantes, continúa el conflicto en Misiones, que incluye protestas de personal de policía, salud y educación, entre otros. En el caso particular del sector docente, cortaron "de forma absoluta" el puente de acceso a Posadas. A raíz de ese escenario, le advirtieron al ejecutivo provincial que "no mande las fuerzas federales porque vamos a resistir", a la par que reiteraron su reclamo.

En diálogo con El Litoral Radio, la secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones, Mónica Gurina, expresó: "Nosotros estamos cortando de forma absoluta el puente de acceso a Posadas. Los trabajadores de la educación estamos exigiendo que el Gobierno nos dé lo que necesitamos, que es un aumento superior al 100%".

Escala el conflicto en Misiones: sigue la protesta policial y los docentes cortaron un puente

Al respecto, indicó que se llegó a esta situación debido a que "los dos últimos aumentos que hubo en Misiones para nuestros sectores fueron en agosto y en octubre". "Esos mismos fueron firmados a la baja por los gremios amigos, entonces venimos arrastrando una pérdida", afirmó, a la vez que subrayó: "Si hoy te dan un aumento del 10% o 20% no llegas a cubrir la pérdida de estos últimos meses".

Sumado a esto, comentó que estaba prevista una reunión entre el sector y el Ejecutivo provincial para esta jornada, pero que el gobernador les "canceló". "El Gobierno [de Misiones] en lugar de generar un comité que encauce el conflicto hizo una alianza nacional y trajo las fuerzas federales para que nos repriman", manifestó. Sin embargo, arremetió: "Nosotros no nos vamos a callar ni dejar de pelear aunque traigan a la fuerza nacional. Hoy le estamos pidiendo a Passalacqua un aumento superior al 100%".

"Ellos no argumentan nada. Simplemente dijeron que ya se dieron todos los aumentos que iban a dar. Esos aumentos no dan absolutamente para nada. No se puede aceptar lo que te están dando porque eso significa más miseria", añadió. Además, insistió en que están esperando "a que el Gobierno llame. Si no, nos quedaremos acá". "Que no manden las fuerzas federales porque nosotros vamos a resistir", subrayó.

Sobre el motivo del reclamo, Gurina explicó: "Estamos exigiendo un 100% de aumento; que les actualicen a los jubilados; por los comedores de las escuelas, que son comedores de hambres. Por cada niño ponen $200, eso no alcanza ni para empezar a hablar de la comida". "Urge que se dé solución a esta situación y que empecemos a hablar de educación pública en serio", concluyó.

La crítica de Patricia Bullrich al Gobierno de Misiones

En medio del conflicto en Misiones, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó al gobierno de Passalacqua por la escalada de tensión. En ese sentido, consideró que el Ejecutivo provincial "ha puesto impuestos muy altos, aduanas internas, y todo ese dinero no se ve en los salarios públicos”.

“Son provincias que tienen mucho empleo público. Entonces ahogan a la producción, hay mucho empleo público y llega un momento que se hacen inviables”, aseguró en declaraciones con Radio Rivadavia.

Misiones: bajó la tensión y avanzan las negociaciones para superar el conflicto policial

Consultada sobre el reclamo de mejora salarial de la policía local y el impacto que podría tener la medida de fuerza en la seguridad de los misioneros, la ministra indicó que "el gobernador y el ministro pidieron ayuda federal, y tenemos una obligación". "Si un gobierno provincial se siente sobrepasado y si siente que corre riesgo la población, porque la policía está levantada, nosotros acudimos a dar seguridad a los misioneros”, afirmó.

“Ahí, donde la policía de Misiones no está, vamos a estar nosotros”, sostuvo, y agregó: “Hay una buena parte de la policía que no está levantada, y recuperar el comando radioeléctrico es una tarea que tienen que hacer ellos”. “El conflicto lo tiene que arreglar la provincia”, completó.

A la manifestación de la policía se sumaron estatales de gremios docentes, penitenciarios, personal de la salud y hasta guardaparques provinciales.

A raíz de la situación, el ministerio de Seguridad decidió enviar la semana pasada 200 gendarmes a Misiones, donde efectivos policiales habían tomado el Comando Radioeléctrico de Posadas, en el marco de una serie de protestas para solicitar una mejora salarial.

Sumado a esto, dispuso la creación de un Comité de Crisis, encabezado por la propia Bullrich y por el gobernador Passalacqua para tratar de contener la situación en la capital provincial, donde también los docentes se expresaron en las calles. Además, estará integrado por representantes de Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal.

Misiones: acusarán de sediciosos a los policías, pero la fuerza niega "un acuartelamiento"

De este modo, tanto Bullrich como Passalacqua "ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad".

De acuerdo con la resolución 390/2024, "podrán convocar a todos los funcionarios y organismos que consideren necesarios para el mejor cumplimiento del plan dispuesto". La misma estará vigente "hasta tanto cese la situación que le dio origen y se reestablezca la seguridad en la provincia".

