El cóctel explosivo de Misiones: alta presión tributaria, escasa recaudación y sueldos de miseria

Martín Goerling sostuvo que, si bien la economía de Misiones depende en gran medida del empleo público, el Estado oprime al sector privado con altas cargas tributarias, lo que justifica que el empleo privado haya crecido un 80% menos que el público. Sin embargo, indica que debido a la economía en recesión de la Argentina, el empleo privado no es capaz de absorber a empleados del sector público. “Hay que darle condiciones al sector privado para que pueda emprender y generar riqueza", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Goerling es senador nacional de Misiones por el PRO electo en 2023. Además es miembro del Consejo Nacional del PRO, secretario general del PRO en su provincia y socio general de la Consultora Gea. Fue consejero y director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, de 2016 a 2020.

A raíz de la crisis salarial que se desató en Misiones, policiales, docentes y médicos iniciaron una serie de protestas que tienen en vilo a la provincia. ¿Lo que está pasando en Misiones no es el inicio de algo que pueda tener ecos en las distintas provincias de la Argentina? ¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo en su provincia?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La verdad que veo con mucha preocupación lo que está pasando en la provincia y lo estoy siguiendo minuto a minuto. Es un conflicto que lamentablemente yo venía advirtiendo hace varios meses, y que se venía gestando por la sencilla razón de que la plata no le alcanza a la gente.

En la provincia tenemos salarios públicos realmente muy bajos, uno de los más bajos del país, por ejemplo el sueldo docente inicial es el más bajo de la Argentina y la plata no le alcanza a nadie. Tenemos muchos casos hasta de indigencia, policías que tenían que dormir en la calle porque no alcanzaban a pagar un alquiler y el aumento de las tarifas que se vino dando en estos últimos tiempos, y en Misiones tenemos una de las tarifas más caras de luz del país.

Se venía gestando esto y lamentablemente explotó, sumado a otros sectores, porque también están los judiciales y el sector de la salud reclamando. La verdad es que es una situación preocupante y grave.

Vocero policial de Misiones negó autoacuartelamiento: "Esto no se resuelve con palos, se resuelve con diálogos"

¿Cree que estamos frente al comienzo de algo que no acaba en Misiones?

Si uno analiza tomando como parámetro la canasta básica, que está arriba de 800 mil pesos y vemos que todos los salarios están por debajo, yo creo que ahí tenemos un problema en todo el país.

En muchas provincias, como la mía por ejemplo, hay una gran masa salarial pública y un Estado que no puede aumentar los sueldos porque no tiene dinero, no tiene recursos o direcciona los recursos a otros lugares que no son tan necesarios como sí lo son la salud, la educación y la seguridad. Entonces yo creo que lamentablemente esto puede pasar.

Ayer estaba viendo que en Corrientes también estaban convocando una manifestación similar los familiares de policías, por lo menos lo que estuve leyendo ayer. Y sí, lamentablemente es una presión que va a ir de abajo hacia arriba para la recomposición salarial, porque no le alcanza la plata a nadie. Entonces es preocupante.

También de la situación nacional que estamos, donde estamos saliendo de una inflación muy alta, de una macroeconomía destruida y donde la plata no alcanza. Entonces hay que ver cómo se resuelve esto, para mí es algo complicado y hay que ver cómo se encuentra la salida.

Día 161: Adorni no está de adorno

¿Qué porcentaje del total del presupuesto del Gobierno de su provincia son salarios de empleados públicos?

Las estadísticas a veces son un poco mentirosas porque en las que se publican no está todo el empleo tercerizado. Hay un montón de monotributistas y empleo tercerizado que no figura.

Pero para darte un dato que lo tengo fresco, entre el 2011 y el 2022, por ejemplo, Misiones fue la provincia en donde más creció el empleo público del país. Creció un 93% el empleo público y solamente un 12% el empleo privado. Entonces, ahí es donde vemos que la única fuente laboral es el Estado y se oprime al privado, porque Misiones es una de las provincias con mayor carga tributaria también de la Argentina. Tenemos una aduana paralela que presiona con ingresos brutos, que persigue a los comerciantes y a los que producen. Realmente asfixia a la producción. Hoy también tenemos un gran problema con todos nuestros productores, que están marchando también en la provincia por el problema que tenemos con la yerba mate.

Pero cuando vos tenés una ecuación de lo que crece el empleo público y baja el privado, ¿de dónde se financia el Estado? Del privado, del que trabaja y del que aporta con sus impuestos. Entonces, ese desfase en algún momento va a flotar, y hoy se encuentra con un Gobierno Nacional que no le manda dinero. Porque antes, ¿cómo solucionaban las provincias estos conflictos? Negociaban con la nación, les mandaban partidas, pagaban los sueldos, terminaban con las protestas y seguían para adelante sin hacer ninguna reestructuración del Estado.

Entonces, yo creo que los tiempos han cambiado, que Misiones y otras provincias también tienen que encarar una reforma profunda del Estado, priorizar los gastos y cuidar los recursos de los impuestos de la gente.

Furor por el desembarco en las redes de Karina Milei: cómo la recibió el Presidente y las únicas 20 cuentas que sigue

Por un lado, tenemos que el costo de vida hace que los salarios de los empleados públicos estén por debajo de la línea de pobreza, y al mismo tiempo, usted dice que el mayor crecimiento de empleo en su provincia, fue estatal, porque supongo que los privados no deben haber crecido. Pareciera que parte de la solución también es parte del problema. ¿Cómo se resuelve?

Acá lo que hay que encarar es una profunda reforma del Estado también en la provincia. Creo que hay que empezar a priorizar los gastos y poner donde hay que poner, en el sentido de la función primaria del Estado, seguridad, salud, educación e infraestructura. Hay que darle condiciones al sector privado para que pueda emprender, para que pueda trabajar, para que pueda generar empleo y pueda generar riqueza.

Los policías cortaron la avenida Uruguay, en el centro de Posadas. Piden una recomposición salarial del 100%.

Usted me dice que creció el empleo público en enorme cantidad, y supongo que si no creció el empleo privado es porque no hay posibilidades de que los empleadores tomen a esos empleados. Entonces si uno reestructura la provincia, intuyo que lo que haría es reducir la cantidad de empleados, ¿esos empleados irían a lo privado?

Es que ahí está el problema que tenemos hoy en toda la Argentina, con una economía deprimida y en recesión. Entonces yo creo que ahí está el gran nudo que tenemos que ver cómo desatamos, porque mientras no se recupere la economía, la inversión, el empleo y no haya condiciones de emprender en la Argentina, el sector privado no va a poder absorber a esa gente.

Es ahí el cambio de sistema que tenemos que tener, donde se priorice justamente la creación de empleo privado y no público, porque el empleo público lo bancan los que trabajan, los privados con los impuestos, y si cayó la recaudación enormemente desde el año pasado a ahora, se cortaron las transferencias discrecionales del Gobierno Nacional, claramente hay un bache en la provincia que no le alcanza para pagar los salarios. Insisto, salarios de miseria, porque estamos hablando de una gran masa salarial de muy bajo monto, el cual no le alcanza a la gente, entonces explota. Bueno, ese es el problema que tiene mi provincia y lamentablemente varias provincias lo van a tener.

MVB VFT