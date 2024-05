Vocero policial de Misiones negó autoacuartelamiento: "Esto no se resuelve con palos, se resuelve con diálogos"

En medio del creciente conflicto salarial de la policía y docentes misioneros, el ex uniformado, Ramón Amarilla, aseguró que el 15% de incremento que ofreció el gobierno de Misiones en medio del conflicto salarial "no es suficiente", y sostuvo que la pérdida de poder adquisitivo es "tremenda". "Ni con un 100% de incremento van a poder resolver esto", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ramón Amarilla es uno de los uniformados acuartelados en medio del importante conflicto salarial de Misiones, que incluye a empleados estatales como docentes, personal de salud y la Policía. Según diferentes medios locales, los uniformados misioneros tomaron la central radioeléctrica de Misiones y, según trascendidos, habían llegado a un acuerdo salarial, pero el gobierno provincial denunció a los policías que hicieron reclamo por sedición.

¿Podría hacer una síntesis, desde su perspectiva, de lo que está pasando en Misiones?

En primer lugar, hay una manipulación de la información acá porque el comando no ha sido tomado. El comando acá está trabajando normalmente con sus guardias y lo ha hecho desde el primer día que nosotros llegamos acá, al edificio. La guardia es permanente y ellos hicieron los relevos como correspondía. Así que el que informó que está tomado el comando no está diciendo la verdad.

¿Qué fue exactamente lo que sucedió con la policía? ¿O sea, estuvo de huelga, de paro por determinada cantidad de días? ¿Qué fue lo que sucedió objetivamente, también desde su perspectiva?

La semana pasada nosotros, los retirados, iniciamos un acampe frente a la Jefatura de Policía. Pero éramos retirados, después se fueron agrupando policías de franco, servicio y los familiares.

Protesta policial en Misiones: el Gobierno ofreció un 15% de aumento, pero fue rechazado

En ese momento, la Jefatura empezó a tomar represalias con el personal policial: por orden del ministro de Gobierno, empezó a sacar traslados y eso enardeció más a los colegas. Nosotros teníamos una mesa de diálogo y el gobierno decidió, unilateralmente y de un día para otro, dejar acéfala esa mesa y aplicar los incrementos por decreto compulsivamente. Esto cayó muy mal, ya que la mesa de diálogo está representada por todos los delegados de las diferentes unidades regionales y cada uno trae una problemática diferente.

Alejandro Gomel (AG): Lo que está planteando la provincia ahora es que dará un 15% de aumento. ¿Esto los conformaría? ¿Cuánto gana un policía allí en Misiones?

Nos encontramos con la sorpresa ayer de que nos iban a dar ese porcentaje que usted me dice, pero un 15% no alcanza porque acá hay una pérdida del poder adquisitivo tremendo. Un agente de policía está ganando 406 mil pesos, y no llega ni a la mitad de la canasta básica, por ese motivo nosotros pretendemos que el efectivo policial llegue a ese monto mínimo, o sea, ni con un 100% de incremento va a poder resolver esto.

AG: ¿Cómo sigue el conflicto? ¿Ustedes rechazan ese 15%? ¿Está la posibilidad del autoacuartelamiento? ¿Qué van a hacer?

Nosotros no estamos autoacuartelados. Los trabajadores se hicieron presentes en todos lados, las comisarías están trabajando con una guardia mínima, cuentan con móviles, con patrulleros y con motocicletas. Los bancos también están abiertos. Lo que pasa es que el Gobierno ha tenido un conflicto con todos los sectores, no solamente con la policía. Hoy por hoy, los docentes, el personal de salud y el del Poder Judicial, se han unido a nosotros para tratar de que ellos puedan resolver también.

Hubo varias versiones de un autoacuartelamiento de la policía en Misiones.

AG: Usted dice que tienen el apoyo de docentes, de médicos y del Poder Judicial. ¿Cómo cree entonces que va a seguir?

Hoy fácilmente hay más de 9.000 afectados entre personal policial, docentes, personal de salud, y personal policial penitenciario. Nosotros queríamos que se resuelva con cada sector de a uno, pero el Gobierno no lo ha entendido así y acá están los resultados.

Misiones: acusarán de sediciosos a los policías, pero la fuerza niega "un acuartelamiento"

AG: Entonces, ¿está garantizado el servicio que brindan ustedes?

Sí, estamos prestando servicio, lo mismo los comandos radioeléctricos. No es que nosotros estamos tomando el comando, esto lo dicen para tergiversar las cosas y dejarnos mal ante la sociedad.

Aquí en Buenos Aires se recuerda como un hecho bisagra en la relación de una provincia con un partido político y un gobierno nacional, la huelga de la policía de Córdoba en la época que De la Sota, cuando era gobernador y Néstor Kirchner presidente. En ese sentido, De la Sota y los cordobeses siempre se quejaron de que, frente a una situación así, no enviaron las fuerzas federales a ayudar al Gobierno. En el caso de Misiones, en los días que estuvo con menos fuerzas de seguridad locales, ¿las fuerzas nacionales enviaron ayuda?

No, las fuerzas nacionales la enviaron acá para que confronten con los docentes, con el personal policial, con el misionero, etcétera. Nosotros repudiamos eso porque creo que esto no se resuelve con palos, se resuelve con diálogos.

