Paula Penacca: "Las elecciones del año que viene son definitorias para el peronismo"

Paula Penacca celebró el quórum logrado por el peronismo y el radicalismo para debatir en el Congreso el presupuesto universitario, y sostuvo que eso representó poner por delante "las necesidades de la población" e implicó que se revaloraran las instituciones. Además, aseguró que Martín Menem, al igual que Javier Milei, tiene "rasgos autoritarios", y manifestó que desde su bloque en el Congreso seguirán insistiendo para debatir el DNU, porque mientras siga vigente el Gobierno toma decisiones en base a él y en contra de la democracia. “El Congreso tiene que tratar los decretos que firma el presidente, es parte del control entre poderes que existe en la Argentina”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Paula Penacca es diputada nacional de Unión por la Patria, con mandato hasta 2027, y referente del ala porteña de La Cámpora. Previamente, fue legisladora de la Ciudad en 2013.

El peronismo y el radicalismo se plegaron para conseguir, juntos, el quórum para avanzar en el tratamiento de la ampliación del presupuesto universitario. ¿Cree que hay algo "fundacional" en el hecho de haberse puesto de acuerdo los diputados del panradicalismo y del panperonismo para votar en conjunto y marcar diferencias con los del PRO y La Libertad Avanza? ¿Indica algo hacia delante?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me parece que es fundacional no en función de acuerdos, que es la práctica parlamentaria habitual o que debería serlo, sino en función de que, en diferentes sectores políticos, estamos poniendo por delante las necesidades de la población que nos votó, y también es una manera de empezar a construir una revaloración de las instituciones de la democracia.

El conflicto que ayer atendimos en la sesión se inició por una acción autoritaria del Presidente de la Nación de dar de baja unilateralmente el financiamiento para los y las docentes en todo el país. Además, ayer se revalidó esa recta autoritaria cuando el Presidente planteó que iba a vetar cualquier cosa que el Congreso sancione, con lo que yo no estoy de acuerdo. Me parece que eso es lo fundacional de lo que pasó ayer en el Recinto.

La práctica parlamentaria implica que si uno está de acuerdo con el tema que se pone a discusión, puede tener acuerdo con otro sector de la política, debería ser así siempre. Se está desvirtuando un poco eso, porque hay algunos sectores de la política que ponen por delante los intereses partidarios frente a los intereses de los sectores de la población.

No hay ninguna duda que al radicalismo, en muchos sectores universitarios, ha sido votado, porque es históricamente su electorado. Entonces, estamos celebrando que hayan vuelto al cauce de dar respuesta a sus electores. Me parece que esto es lo que tiene que pasar y ojalá que sí y con esos 152 votos de ayer podamos estar volviendo a una lógica de funcionamiento más normal en el Congreso de la Nación.

Adorni anunció un acuerdo con las universidades nacionales para "terminar con las discusiones presupuestarias" | Perfil

Aunque todo el mundo dice que no es momento, las elecciones 2025 están en la mesa de los partidos políticos. ¿Cómo imaginas la situación del peronismo el próximo año?

Si miramos lo que pasó en los últimos años, creo que en este momento tenemos en el peronismo una situación expresada en nuestro bloque de diputados y senadores nacionales, que es el ámbito por excelencia donde nuestro partido hoy se desarrolla institucionalmente, una situación bastante mejor que la que hemos tenido, por ejemplo, en el año 2016. Nosotros tenemos un bloque de 99 diputados, ha sido una minoría ínfima de diputados quienes se han corrido del bloque y han construido otro espacio, y lo mismo en el Senado.

Vuelvo a insistir con esta idea, creo que si miramos cómo hemos representado los intereses de quienes nos han votado, obviamente siempre en el marco de un proyecto de país en el que nosotros entendemos que las cosas que defendemos además son beneficiosas para el conjunto de la sociedad, no solo para nuestros electores, creo que es el camino indicado por el que vamos.

Obviamente, en cualquier espacio político puede haber diferencias, mirá si no ayer en el radicalismo, por ejemplo, lo que ha costado que dieran quórum para una sesión que ellos mismos habían convocado, y la cantidad de horas de debate y diferencias internas, eso me parece sano. Cuando el debate interno tiene que ver con encontrar la mejor manera de funcionar, incluso también encontrar a quienes mejor representen las ideas del espacio político que uno integra, me parece que es natural y válido.

Creo que tenemos que tener mucha conciencia en el peronismo de que las elecciones del año que viene son definitorias para poder cuidar desde el Congreso, desde las dos Cámaras, los intereses de la sociedad, porque el modelo económico, cultural y social que viene a instalar La Libertad Avanza es un modelo que va a dejar destruida la Argentina, que incluso va por las instituciones de la democracia. Nosotros lo hemos discutido mucho esto con la sanción de la Ley Ómnibus en el debate en el Congreso, el intento de delegación absoluta de facultades, el intento del DNU de hacer lo mismo. Entonces, creo que es central pensar esas elecciones de medio término también como unas elecciones en las que tenemos que fortalecernos para defender la democracia.

Juan Manuel Pedrini: "No nos están dando los votos para tratar el DNU" | Modo Fontevecchia

Claudio Mardones: ¿Lograron llegar a este acuerdo con el radicalismo y el resto de la oposición, que hasta ahora fue dadora de quórum, a cambio de dejar afuera de la discusión los respaldos para poder rechazar el DNU 70/23? ¿Qué esperan respecto a eso?

Por supuesto que no. Nosotros hicimos una convocatoria hace dos semanas para tener una sesión en la que debatamos el DNU, y ayer en la sesión hubo mucho debate en torno al funcionamiento mismo en el Recinto, porque no hay ningún cumplimiento del reglamento por parte del presidente de la Cámara, que tiene rasgos bastante autoritarios también. Esa convocatoria que nosotros hicimos de nuestro bloque no la viabilizó el Presidente de la Cámara, cuando tiene la obligación de hacerlo.

Así como hace dos semanas hicimos esa convocatoria, haremos una próxima convocatoria. Y vamos a seguir insistiendo porque nosotros no tenemos ninguna duda de que el DNU 70/23 es la base sobre la cual el Gobierno toma decisiones. Por ejemplo, incluso en el ámbito educativo están planteando una supuesta preocupación por el funcionamiento de la educación. Ayer teníamos que escuchar cínicamente a los diputados de La Libertad Avanza rasgándose las vestiduras diciendo que estaban defendiendo la educación y decretan la emergencia educativa en el DNU 70/23, pero parece que solo les interesa decretar la emergencia educativa para poder evitar el derecho a huelga de los docentes, pero no para pagarles los salarios que corresponden.

El cóctel explosivo de Misiones: alta presión tributaria, escasa recaudación y sueldos de miseria | Modo Fontevecchia

Miren el conflicto en Misiones, que por supuesto toma más relevancia el conflicto gremial de la policía, pero también debajo está el conflicto gremial docente, y así va a empezar a suceder en cada vez más provincias de la Argentina. Para que uno pueda decir que la bandera de su fuerza política es la educación y la defensa de la educación, además de ir a una marcha y hacer declaraciones en los medios, hay que tomar medidas de corte político y presupuestario. Así como lo hicimos cuando gobernamos la Argentina desde el peronismo sancionando la Ley Federal de Educación, así como lo hicimos cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia y se abocó a resolver, ustedes se acuerdan, en ese viaje a Entre Ríos el conflicto docente.

El fondo que nosotros ahora queremos rediscutir, y vamos a rediscutir, y vamos el martes que viene a tener una respuesta del Congreso, es un fondo que existe por ley, el FONID. Entonces no hay manera de pensar que a este gobierno le interesa la educación. Por supuesto que el DNU lo vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo los intentos de ponerlo en debate en el recinto, porque además es lo que corresponde, también eso hay que decir, es lo que corresponde. El Congreso tiene que tratar los decretos que firma el presidente, es parte del control entre poderes que existe en la Argentina.

MVB FM