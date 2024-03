Marcos Carasso: “En el radicalismo nos debemos una discusión profunda”

El radicalismo atraviesa horas tras - cendentales para su futuro. El rechazo en el Senado a la validez del DNU del presidente Javier Milei por 42 a 25 con el voto negativo del presidente del radicalismo a nivel nacional Martín Lousteau potenciaron y aceleraron un fuerte debate interno en el centenario partido, de cara al tratamiento que se le dará al Decreto en la Cámara de Diputados.

En el seno de la Unión Cívica Radical de Córdoba hay diversas posturas. PERFIL CORDOBA dialogó con Marcos Carasso, presidente del partido a nivel provincial quien expresó su pensamiento sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional. Carasso enfatizó que lo expresado es su postura personal y no la del movimiento, a quien se debe un fuerte debate interno: “Venimos de tres meses movidos en los que queríamos ver cómo se manejaba el presidente, como le dábamos una mano. Hay distintas opiniones a nivel provincial, y entiendo que se vienen encuentros regionales para escuchar todas las posturas”, indicó.

“Personalmente creo que hay que acompañar al presidente para que pueda gobernar, el tema es cómo. También hay que analizar cuando algunos temas afectan cuestiones muy ligadas al radicalismo. Ojalá que el presidente entre en una etapa razonable de no agredir a un partido centenario que le ha dado tanto al país”, expresó el dirigente. Carasso entiende que el votante radical en su gran ma yoría le pide a los dirigentes que acompañen al presidente, pero en ese marco pide no abandonar consignas históricas.

“Hay que darle herramientas al presidente pero que podamos discutir, en muchas de sus ideas coincidimos. Respecto a los tiempos tal vez habríamos sido un poco más prudentes, pero en algunas cosas que no estamos de acuerdo deberíamos poder dialogar para acercar posiciones. En la recorrida que hago por toda la provincia escucho posturas diversas pero -en general- nuestros simpatizantes quieren que apoyemos a Milei”, explicó Carasso.

El presidente provincial del radicalismo aclaró que algunos dirigentes boina blanca presentan reparos cuando se ven afectadas consignas de base del partido. “La dirigencia en cambio tiene sus recaudos porque entiende que hay cuestiones filosóficas en juego, pero la gente que nos mira y nos sigue a nosotros quiere que no vuelva nunca más la corrupción del kirchnerismo ni el populismo, entonces nos pide que apoyemos a Milei”, agregó el exintendente de General Cabrera.

Respecto a lo que se viene en los próximos meses, entre ello el Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical que fue postergado desde mayo para el mes de septiembre, Carasso señaló que los debates internos deberán darse en este año.

“De cara al futuro nos debemos una discusión profunda. Creo que tenemos una gran coincidencia en la mayor parte de los temas, pero todas las discusiones se tienen que dar teniendo en cuenta que tenemos 132 años y no se pueden regalar las banderas históricas del partido. Entiendo que se harán encuentros regionales para escuchar a la dirigencia, ver cómo seguimos y definir qué radicalismo queremos, son discusiones que tenemos que darlas mirándonos a la cara”, completó Carasso.

Dante Rossi y un apoyo contundente a Lousteau

El legislador Dante Rossi fue uno de los únicos dirigentes cordobeses en mostrar un contundente apoyo al voto de Martín Lousteau en la Cámara de Senadores. A partir de allí Lousteau se transformó en el blanco predilecto de los seguidores libertarios de manera virtual. En la red social X, Rossi manifestó: “Mi absoluto respaldo a la posición adoptada por @GugaLusto en el debate sobre el DNU en el Senado y mi solidaridad frente a los agravios del Presidente, que demuestran que para él quien piensa distinto es un enemigo de la patria. La democracia se fortalece con el disenso”, escribió. Luego, y en diálogo con este medio, el alfonsinista amplió los alcances de su postura: “De mi parte hay solidaridad absoluta con Martín Lousteau que no hizo ni más ni menos que expresar la postura de la UCR. Nosotros no tenemos nada que ver con las políticas de Milei que golpean a un montón de argentinos”, indicó Rossi. El legislador consideró que la UCR debe abrir un canal de diálogo con otros sectores. “El radicalismo debe hablar con otros sectores y avanzar en una alternativa o armar una coalición distinta que vuelva a generar el mismo entusiasmo que generó Juntos por el Cambio, que es un espacio que ya está agotado”. Rossi destacó además la fuerza que el partido tiene en todo el territorio nacional. “El radicalismo tiene gobernadores, diputados, legisladores, intendentes para pensar en el futuro. El modus operandi de Milei con todo el que piensa distinto es considerarlo enemigo en la democracia, y en el radicalismo entendemos que la democracia hay solos adversarios no hay enemigos”, completó.