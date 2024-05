Alejandra Daiha: "Los plagios de Milei son absolutamente verificables, Adorni incurrió en una doble mentira"

Alejandra Daiha remarcó la validez de la investigación por plagio de Javier Milei, más allá de que pueda avanzar una causa judicial. “Lo que importa es la honestidad intelectual del Presidente al tomar material elaborado por otros autores como si fueran propios sin mencionarlos”, afirmó la directora de Revista Noticias en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandra Daiha es periodista y periodista y directora de la Revista Noticias. Ayer, el vocero presidencial Manuel Adorni, negó que el nuevo libro del Presidente contenga textos plagiados, a pesar de la investigación que llevó adelante la revista de Editorial Perfil.

¿Cuál es tu respuesta al vocero que negó el plagio del Presidente investigado por Revista Noticias?

Es desagradable quedar dentro de una polémica que no tiene sentido y que es absurda. Manuel Adorni habla de una farsa con respecto a las publicaciones que nosotros venimos haciendo, denunciando estos plagios que son absolutamente verificables. Aquí no se trata de una cuestión de fe, simplemente alcanza con mirar los textos de Javier Milei en distintos libros, incluso el que va a presentar con este gran show en el Luna Park y compararlo con los textos de profesionales, científicos e intelectuales argentinos y del mundo, vivos y muertos, que sistemáticamente ha plagiado.

A los lectores que quieran entrar en detalle, los invito a visitar noticias.perfil.com donde van a encontrar notas con absolutamente todos los textos plagiados. Lo grave es que Adorni incurre en una doble mentira cuando fue cuestionado en la conferencia por Silvia Mercado, algo muy llamativo porque, después la tapa de la Revista Noticias de esta semana, y tratándose de un libro con tanta promoción por la presentación que va a hacer, hay una especie de blindaje mediático bastante llamativo. Una mentira es que el plagio es falaz, cuando en realidad es algo probado. La otra mentira es que nosotros lo hemos contactado y que él nos respondió. Nosotros publicamos una foto del chat que mantuvo el periodista Tomás Rodríguez, un gran investigador y autor de estas notas donde queda clarísimo que, cuando le da todo el detalle a Manuel Adorni sobre estos plagios, él contestó "ok, consulto" y luego desapareció. Hasta el último día antes del cierre de la nota, el periodista intentó volver a contactarlo, pero Adorni no respondió.

Lo curioso de esta situación es que, en el año 2018, Javier Milei te mandó un audio diciendo que la Revista Noticias era uno de los medios que mejor lo trataba y te agradecía la posibilidad de salir en la tapa.

Esa tapa se hizo en el estudio de Perfil, él vino muy dispuesto a jugar con el fotógrafo, posó con una bola de cristal, con un maniquí desnudo y hasta proponía ideas. Si única condición fue que no le tocáramos el pelo, una idea era peinarlo a la gomina para contradecir su imagen habitual. Nosotros nunca nos pocisionamos como amigos o enemigos de nadie.

En aquella nota, le preguntamos qué era lo que sentía ante la situación de ser considerado un freak. Recordemos que en ese entonces hacía un recorrido por los programas de televisión con una actitud graciosa y que hablaba de economía con argumentaciones divertidas que rendían. Nosotros hablamos de eso en esa nota y él tenía tolerancia porque entendía que le servía a su personaje y a su proyección.

Además, muestra una coherencia a lo largo de los años de quien entiende que la espectacularización y llamar la atención es un elogio.

Exactamente. Más allá de eso, me gustaría aclarar algo que dijo Adorni ayer acerca de uno de los investigadores plagiados. El científico mexicano Salvador Uribarri, inició acciones judiciales contra Javier Milei, pero falleció y la denuncia quedó parada. Además, si bien plagiar es un delito que está tipificado en la ley de propiedad intelectual, es muy difícil que estás causas prosperen y personajes con una vida muy activa y ocupada como las que suelen tener estos intelectuales plagiados no tienen demasiada energía para iniciar acciones legales.

No es que nadie haya repudiado estos robos, sino que no prosperan. Lo que importa no es una causa judicial, sino la honestidad intelectual del Presidente al tomar, como si fuera propio, material elaborado por otros autores sin mencionarlos.

Para un escritor, para un periodista y para alguien que se dedica al mundo de la creación, un plagio es una deshonra. Hay casos en los que la demostración de plagio ha destruido carreras profesionales. En el caso de la perspectiva del Presidente y de algunos libertarios, no hay una creencia en el derecho de la propiedad intelectual. Vemos tuiteros que utilizan imágenes sin reconocer sus derechos. Internet ha construido una lógica de incumplimiento de derechos de autor, algo que para nosotros representa un agravio enorme. Más allá del tema jurídico, hay cuestiones que son éticas, pueden no ser punibles legalmente, pero son punibles computacionalmente. Que haya no haya un juicio no redime o confirma nada. Esto plantea una visión del mundo que plantea el Presidente.

Además, desde la óptica del mercado, hay un interés comercial. El propio vocero reconoció que el evento del Luna Park será financiado con el adelanto de las regalías del libro que está escrito, en parte, basado en ideas de otros.

