El dólar se recalienta y los analistas piden calma: qué hacer en este contexto de suba

El dólar se está recalentando. Sólo en el día de ayer, el paralelo subió 45 pesos y cerró en 1275 pesos, cuando hace apenas 10 días parecía dormir la siesta en niveles de 1050. En tanto, el dólar bolsa creció en el día también y llegó a los $1230, al tiempo que el CCL también anotó otro 5% de suba para situarlo en $1256. El caso es que, en apenas una semana, el blue avanzó más de $160 y superó su anterior máximo histórico del año, registrado el 24 de enero pasado.

En el contexto de incertidumbre el riesgo país se posicionó cerca de los 1400 puntos cuando a comienzos de abril estaba en algo más de 1200. Mientras tanto, se multiplican quienes critican un tipo de cambio atrasado que el gobierno asegura seguirá en esos niveles. Por caso, el dólar oficial operó ayer en $889,7, lo que sigue haciendo crecer una brecha que estaba dormida y ya volvió a niveles algo más bajos del 40%.

Mientras, comienzan a aparecer cuestionamientos ¿se trasladará este salto del dólar a los precios? El gobierno salió ayer de la mano del vocero presidencial Manuel Adorni a explicar que eso no sucederá, y que el IPC seguirá su ruta decreciente. Pero las aguas se inquietan.

¿Cómo leen los analistas el contexto?

Para la economista Elena Alonso de Emerald Capital los inversores comienzan a irse al dólar como resultado de la brusca baja de tasa del BCRA. Alonso señaló dos cuestiones: "Por un lado, la situación de que no se están liquidando tantos dólares por las exportaciones y por otro lado, el miedo de que este aumento del dólar se vaya a precios luego de todo el esfuerzo que ha hecho -el gobierno- para bajar la inflación, a través de la motosierra y a través de la recesión. Eso parecería no tener sentido ahora si esto sigue ocurriendo con el dólar y se traslada a precios, entonces empieza a haber una cautela respecto de la mirada hacia Argentina", señaló la analista.

En la misma línea agregó que, otro punto importante es la necesidad que tiene el gobierno de obtener apoyo legislativo en las cosas que quiere ir haciendo. "Es una negociación permanente, pero como que las cosas que quieren que salgan están en la esperanza de que salgan, pero tiene que tener más fortaleza en ese sentido para poder ir haciendo los cambios", explicó.

"Creo que hay algo de presión sobre el tipo cambio que existe, aunque ellos quieran no mover el oficial. Si la brecha aumenta las expectativas de devaluación tienen más sentido, y por otro lado, está el miedo del aumento de la inflación. Todo eso hace que el mercado se mueva con la expectativa de que no hay tanto margen de acción en mi opinión", explicó la analista.

En tanto, el Lic Gastón Lentini le puso fuerte impronta al peso de la política en este contexto.

"El pacto de mayo se cayó, las tasas se cayeron, los gobernadores no acompañan y la ley bases no sale. El resultado es claramente un aumento en la incertidumbre y nada más cobarde que el dinero, que corre a refugiarse, una vez más en el dólar generando la suba", reflexionó.

En su mirada, "lo particular de esto a la que muchos quieren llamar corrida, es que el banco central compró dólares y terminó con mas reservas a diferencia de otros momentos, donde la "corrida" se daba por un aumento generalizado de la demanda de dólares que drenaban las arcas estatales por eso, llamo primero a la calma", argumentó el analista.

Y entre otras reflexiones sumó: "Creo que la suba del dólar de los últimos días es un ajuste más, que tal vez, se dio con retraso".

¿Qué hacer en este contexto según los estrategas? Mirar la película y no la foto

Elena Alonso asegura que siempre termina recomendando lo mismo a los ahorristas: que diversifiquen, que no tengan toda la plata en el mismo lugar, que hoy es un momento para no estar pendiente de la divisa norteamericana.

"Cuando pasan estas cosas con el dólar no hay que salir a comprar o a vender, hay que esperar que se tranquilice", explicó. "Estamos todos contentos cuando todo sube y ahora es el momento de esperar. Cuando estamos esperando, el que no aguante esta baja del 4 o 5% diaria de los bonos no es un activo para su perfil, entonces tal vez las obligaciones negociables terminan siendo una herramienta que apalanca un poco las carteras", dijo.

Allí también sumó a los CEDEARS con los que el inversor sale del riesgo argentino. Incluso los que tienen CEDARS con el aumento del CCL han visto que su cartera en pesos ha aumentado. Igualmente yo aconsejo que midan dólares esa inversión", puntualizó.

Pensando en los pesos a corto plazo, Alonso aconseja mirar las LECAPS "porque están rindiendo mucho más que los plazos fijos y las billeteras virtuales. También meter algo de bonos ajustados por inflación, pero más me gusta que estén dolarizadas las carteras, justo por estas situaciones". argumentó.

También pidió calma el Lic Gastón Lentini. "Lo primero que debemos considerar en esta situación de tanto alboroto es que tenemos que tener calma, evitando tomar una decisión de compra o de venta porque se nos dispara el impulso al ver una noticia o un precio", argumentó a PERFIL.

Y agregó: "Nuestro mercado y el americano vienen en franca suba hace muchos meses y estas correcciones tanto en acciones como en bonos, generan buenos titulares, pero no deben hacernos perder el camino que trazamos con nuestro plan de inversión" señaló.

En esa línea recordó que "Los bancos nacionales bajaron hasta 4%, pero llevan hasta 185% en el año por eso debemos en este tipo de activos mirar la película y no la foto".

Para los que tienen CEDEARS, Lentini concordó con la idea de Alonso de que están cubiertos de las variaciones del tipo de cambio. "Estamos viendo un aumento considerable en nuestras cuentas comitentes al medirlas en pesos, si tenemos ON estamos cubiertos también si ellas son en dólares, así que a quien sugiero revise estrategias es a quien tiene dinero liquido o colocado en pesos, sin necesidad de usarlo en el corto plazo". aconsejó el estratega.