El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a una posible reconfiguración del Gabinete por parte del presidente Javier Milei una vez que el Senado defina el destino de la "Ley Bases", y confirmó que el asesor económico Federico Sturzenegger, uno de los "arquitectos" de una parte de ese proyecto y del "Mega DNU", podría tener un cargo oficial.

"Es razonable que el Presidente quiera incorporar a Federico Sturzenegger a su Gabinete, es un colaborador fantástico, todos saben lo que representa", dijo el portavoz en la rueda de prensa de este viernes 24 de mayo en Casa Rosada. "Viene colaborando hace un montón de tiempo con las ideas de la libertad", señaló.

Adorni comentó que el paso de Sturzenegger por el gobierno de Mauricio Macri como presidente del Banco Central, entre 2015 y 2018, estuvo “viciada por la política” y reconoció que por el momento "no está definida la posición que ocupará" dentro de la Administración de La Libertad Avanza.

“Carga sobre sus espaldas con un valor incalculable que tiene él porque es una persona que tiene mucho para dar”, expresó el vocero, y sostuvo que el exfuncionario tiene el fin de "desarrollar un Estado más moderno y con menos regulaciones".

El reemplazo de Posse y el embajador en España

En otro tramp de la conferencia, el vocero se cruzó con un periodista que le consultó por la presunta inminente salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del embajador argentino en España, Roberto Bosch. "Hoy querés que echemos a todos el mundo, serías bravo vos como funcionario", respondió Adorni, entre risas.

Acto seguido, rechazó que algunas de las dos cuestiones vayan a suceder. "Todos estamos en evaluación permanente, si alguno no está a la altura se tomará una decisión", comentó sobre la situación de Posse, tal como Milei había manifestado sobre su equipo de ministros durante una entrevista televisiva.

"El presidente Milei no retrasa decisiones, las toma y sigue adelante", lanzó.

Sobre la situación de Bosch, explicó que se malinterpretó uno de los términos que se utilizó en la carta que el embajador envió al Ministerio de Asuntos Exteriores español, donde indicó que la visita de Milei a ese país era por una cuestión "privada".

"El documento data del 30 de abril, para ese entonces la agenda presidencial no estaba cerrada. Además, la Cancillería tiene diferentes clasificaciones establecidas: visitas de Estado, visita Oficial, visita Privada (sin audiencias con funcionarios pero sí con personalidades destacadas), visita de Trabajo o visitas Particulares, estas últimas son las que efectivamente no deben abonarse con fondos públicos", detalló.

"Está bien que la Embajada argentina en Madrid la haya definido como una 'Visita Privada'", agregó Adorni sobre el viaje en el que Milei presentó su libri y participó de un evento organizado por Vox. "Y está bien que yo u otro funcionario no hayamos dicho que fue una visita privada porque no usamos terminología de Cancillería, no es un uso coloquial", sostuvo.

De Pacto a Cabildo de Mayo

Por otro lado, Adorni dijo que el Gobierno invita "a todos los argentinos a ser parte del Cabildo de Mayo, para ser partícipes de una de las gestas más importantes de la historia".

Consultado por el fracaso de la idea inicial del "Pacto de Mayo", acuerdo que el Presidente había llamado a concretar junto a los gobernadores si se sancionaba para esa fecha la "Ley Bases", insistió en que no hay problema si la iniciativa logra la aprobación en las próximas semanas.

"Las fotos no nos importan, los acuerdos para sacar a la argentina adelante, sí. El acuerdo por la Ley Bases va a culminar en los proximos dias", comentó el encargado de la comunicación gubernamental.

"Estaremos atento a lo que pase. El camino que diseñamos para la argentina es firme y claro, estamos decepcionados de los que no lo acompañen", concluyó.

