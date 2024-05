Sturzenegger en Córdoba: detalló los antídotos para combatir el “modelo la casta”

Federico Sturzenegger, el expresidente del Banco Central y uno de los responsables del diseño del DNU 70/2023 con el que el gobierno nacional busca desregular el mercado y modificar la estructura del Estado, disertó en Córdoba invitado por la organización Civilitas, un espacio promovido por la senadora Carmen Álvarez Rivero.

Allí, Sturzenegger planteó una fuerte defensa del rumbo económico, político y filosófico que el presidente Javier Milei busca darle a su gobierno. Y remarcó que el componente central de las propuestas económicas es la libertad. También puso de relieve que al plan económico de Milei se lo puede definir en dos palabras: superávit fiscal.

“Hay que dejar de pensar en la discusión chiquita, que es la de la defensa de la quintita propia, es la discusión que le sirve a la casta. Yo veo que el Presidente está librando 3 batallas. Una cultural, para entender a la libertad como eje principal y ordenador de todo; una batalla macro económica, en la que el Presidente empezó por el corazón del problema, que es el déficit fiscal. Atacar el déficit fiscal permite bajar el motor a la inflación. Se están tomando medidas para que el superávit fiscal sea sustentable y está pasando que el mercado está creyendo, está tomando la pastilla de Matrix, para creer. El superávit fiscal es el ancla para derrumbar la inflación”.

En su planteo, la tercera batalla que libra Milei es la guerra contra la casta. “La gente le cree porque ve en Milei un outsider que no tiene ataduras, que viene de otro lado y que es genuino en la búsqueda de lo que quiere. La lucha contra la casta se traduce, por ejemplo, en que se favorezca la competencia”.

Y añadió: “esta decadencia comenzó con la generación de un modelo de beneficios y de privilegios para una casta, comenzó en el gobierno de Onganía y a lo largo de los años se insistió en esa serie de privilegios. Nuestra propuesta es combatir el corazón de ese diseño con dos antídotos: libertad y competencia”.

Verdades mentirosas

Otro foco de su planteo fue la de proponer “repensar” algunas verdades que la clase dirigencial ha sostenido durante un tiempo y que, en su visión, son mentiras. “Hay muchos ejemplos de verdades que son mentiras. Por ejemplo, decir que bajar el Impuesto a las Ganancias es bajar impuestos. Es mentira. Cuando Massa bajó ese impuesto financió las necesidades del último tramo del Estado con mucha emisión y eso generó inflación. Quitaste un impuesto que pagaban pocos por un impuesto que pagan los que menos tienen. Otra mentira es que la corrección fiscal es dolorosa. No es cierto, porque esa corrección va a liberar a la gente del impuesto inflacionario”.

Para Sturzenegger otra mentira que se repite es que esta reforma laboral excluye a los trabajadores del mercado: “todo lo contrario, es una reforma que apunta a la inclusión de millones de personas. Hace años que este modelo anterior demostró su incapacidad para incluir a los trabajadores. En la práctica lo que pasó con el sistema de multas es que no sirvió, sirvió para otra cosa. El diseño del mercado actual sirvió a los trabajadores formales sindicalizados de sectores importantes, pero a costa de no incluir a todos los demás”. “Si en mayo/junio se repite el superávit la senda es consistente y les aseguro que la recuperación de la economía será rápida”, concluyó.

Crítica a Bancor

Cuando Sturzenegger se detuvo a repasar las reformas que están planteando y las oportunidades que pueden aparecer a partir de estos cambios mencionó el caso de los créditos hipotecarios. Y también, al pasar, criticó la forma en que Bancor diseñó su propuesta. “Están apareciendo muchas propuestas interesantes. Ayer leí que el Banco de Córdoba presentó la suya, pero para mí con un error grave: no pueden ofrecer el financiamiento del 100% de la vivienda, eso no es hace. Los bancos tienen que ofrecer un porcentaje, pero no el total, para que la gente haga su aporte y bajar los riesgos de esa operación”, apuntó.