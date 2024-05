Martín Maquieyra explicó que más allá de que existan coincidencias de ideas y reformas entre el PRO y La Libertad Avanza eso no implica crear una alianza de gobierno, y sostuvo que es necesario que el PRO "tenga una agenda propia" y presente "sus propios proyectos". “En algunas cuestiones seguramente no estemos de acuerdo con los planteos del Gobierno y lo tendremos que hacer público”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: El acto de Milei en el Luna Park dejó varias fotos, una de ellas fue la presencia de varios diputados del PRO que asistieron. ¿Qué hay de cierto en las interpretaciones que se hicieron de esa foto? ¿Hay una unión entre algunos diputados del PRO con La Libertad Avanza?

Fue una invitación al presidente de nuestro bloque a asistir a la presentación de un libro del presidente de la Nación. Esa es la razón por la cual acompañamos.

Hemos estado en relación con La Libertad Avanza, tanto en el Congreso como en muchos distritos, pero porque hay una coincidencia en las ideas, en nuestro rol, en las reformas que se han planteado en la Ley de Bases, pero eso no se traduce necesariamente en una alianza, ni de gobierno ni electoral, porque no son los tiempos para comenzar a debatir eso, recién arranca este Gobierno.

AG: ¿Una alianza o una suerte de interbloque en Diputados? ¿Ahí sí se puede trabajar en conjunto?

Los temas en los que estemos de acuerdo, los vamos a trabajar en conjunto, no sólo con La Libertad Avanza, también con los bloques del radicalismo, de la Coalición Cívica y de Hacemos Coalición Federal. Siempre que haya coincidencias, ¿por qué no acompañar o tratar un proyecto?

Ayer, de hecho, estuvimos en una mesa debatiendo con todos los bloques de la Cámara, un proyecto para disminuir las emisiones de metano en la industria energética. De hecho, el panel era incluso con personas de Unión por la Patria. Con lo cual, en ese sentido, creo que si hay coincidencias, las vamos a trabajar.

En este caso, todo lo que implica darle gobernabilidad a un presidente que tiene una minoría también es responsabilidad institucional. En algunas cuestiones seguramente no estemos de acuerdo y las debatiremos, y posiblemente podamos votar en contra de iniciativas en las que no acordamos, pero creo que es la práctica y el rol en el cual nos ha puesto la sociedad al PRO.

Hubo avances en Diputados en cuanto al tema universitario y el presidente dijo que él vetaría cualquier cosa. ¿Cómo toman esa actitud?

Hay que ver cuál es la ley. El Presidente ha planteado que vetaría cualquier cosa que rompa la caja, y hay un sentido de racionalidad también en eso. De hecho, la propia Cristina Kirchner vetó un proyecto del 82% móvil porque rompía la caja. Bueno, esos diputados están insistiendo en recomponer las jubilaciones que ellos mismos frenaron y congelaron.

Con lo cual, yo creo que en el proyecto de universidades hay cierto consenso entre varios actores de La Libertad Avanza y del PRO, incluso de una parte del radicalismo, de poder llegar a un proyecto que refleje el acuerdo que se hizo con todas las universidades. Eso no sería romper la caja, con lo cual difícilmente veo que se llegue a vetar ese proyecto. Pero si veta un proyecto que nosotros acompañamos, naturalmente no vamos a estar de acuerdo con ese veto.

Claudio Mardones: Efectivamente, hay un dictamen del PRO y La Libertad Avanza para tratar de llevar a un plano de ley el respaldo a la medida del Ministerio de Capital Humano, de ampliar una parte del presupuesto, y de este acuerdo del cual usted ha visto que lo que reclaman los rectores es saber si finalmente va a estar la firma de la resolución que concrete el envío de los fondos. Pero ahí, usted hablaba del radicalismo, y el radicalismo es firmante de uno de los cuatro dictámenes en danza para la sesión del 15 de mayo. En ese contexto, no parece que el proyecto y el dictamen de La Libertad Avanza y el PRO pueda llegar a tener éxito en el recinto, y existen posibilidades de que vuelva a replicarse una mayoría como la que pasó esta semana. Viene una sesión, viene otra vez el debate del FONID. ¿Para qué se están preparando?

Sobre todo para dar la batalla cultural, de que estamos en una situación de emergencia, en un Estado quebrado y creemos que los esfuerzos los tenemos que hacer entre todos los argentinos y, por supuesto, también el gobierno para tener una ingeniería que no recorte allí donde hay políticas de Estado, como la educación pública, en el caso de universidades. Ahora, también creemos que hay que poner el ojo y auditar cada una de esas universidades y ahí me parece que merece el sistema de control una revisión.

Con respecto a la sesión, tenemos un dictamen de mayoría de Unión por la Patria, y no veo al radicalismo, que ya lo hicieron en la última sesión, acompañando, en este caso, a este dictamen.

El primer dictamen de minoría, o el que tienen las mayorías de las firmas, más allá del de UxP, es el de La Libertad Avanza, el del PRO y algunos otros bloques. En el que se votaría segundo, veremos si podemos llegar al consenso con el radicalismo. Y si no, estaría el del dictamen del radicalismo, que en ese sentido avanza un poco más a la propuesta del gobierno.

Habrá que analizar y discutir si no podemos unificar entre el radicalismo y nuestra postura, una postura común. Pero entiendo que también se discuten otras cuestiones en cada uno de los bloques y tampoco hay conformidad con este último dictamen.

CM: Nuevamente el PRO está en el centro de la tensión pública. Mauricio Macri asumió la presidencia del partido amarillo por primera vez, pero en el medio siguen cristalizandose muchas diferencias, y la más notoria está sucediendo en la provincia de Buenos Aires donde finalmente hay una posibilidad de que se retiren la mayoria de los integrantes de la mesa bonaerense del PRO y forzar una nueva elección de autoridades, principalmente porque parece haber un desacuerdo con la posibilidad de que se acerquen cada vez más a La Libertad Avanza. ¿Cómo está leyendo esa posibilidad?

Es una discusión que hay que dar. El electorado del año pasado nos marcó muy bien claro cuál era nuestro lugar, que no teníamos que tener discusiones internas por lugares sino volver a la centralidad de lo que es el PRO, la defensa de las instituciones, de la seguridad jurídica, en fin, de los valores que compartimos para que nuestro país pueda salir adelante. En ese marco, no somos parte del gobierno. Coincido con esta postura común en que nuestro rol es acompañar en las cuestiones que estemos de acuerdo, lo hicimos en la Ley de Bases mejorándola e incluso planteando objeciones a algunos puntos y, ahora está en revisión en el Senado, pero va a salir una buena ley, porque finalmente es una ley con consensos de varios bloques, no solo del oficialismo.

En el caso del partido del PRO, es natural esta discusión, porque hay varios puntos de vista al respecto y venimos de una interna muy dura el año pasado, es la primera que tiene nuestro partido tan álgidamente. Hemos tenido, sí, una en Capital Federal cuando fue la elección a jefe de Gobierno entre Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti, pero en este caso fue mucho más extensa a todo el territorio. Y esos debates están pasando en todos los partidos, el radicalismo tiene los suyos, el peronismo también, se están reconfigurando todos los arcos políticos y las posturas, y nuestro partido no es ajeno a eso.

Yo soy de los que piensan que tenemos que tener una posición de defender los proyectos y las reformas que impulse el gobierno y en las que estemos de acuerdo, pero también una agenda propia, como hemos planteado, como ficha limpia, incluso en cuestiones energéticas, como hidrógeno verde o esa ley del metano que le comentaba, o cómo impulsar la explotación offshore de hidrocarburos. En fin, creo que esa es la postura que debe tener el PRO y en algunas cuestiones seguramente no estemos de acuerdo con los planteos del gobierno y lo tendremos que hacer público.

AG: ¿Le gustó el show de Milei?

Yo soy fanático de La Renga, con lo cual cualquier tema de La Renga, cante quien lo cante, me interesa. Así que entre Alberto Fernández, que tocaba la guitarra, y Cristina, que bailaba como pollo, me interesa un poco más el rock, le diría.

AG: ¿O le gustó más Macri con Freddy Mercury?

También Queen es una gran banda.

La diferencia es que Mauricio lo hacía en un entorno de haber ganado una elección, y en ese sentido, en esta época, me parece que el presidente debe ocuparse de la gestión, más allá de la importancia que le dio a la presentación de su libro.

