Algunos están entregados. Otros están incómodos. Y otros ya dijeron que si hay una alianza, darán un paso al costado. El PRO vive la peor crisis desde que fue fundado por Mauricio Macri. El tercer puesto del 2023 hizo que volara por los aires no solo Juntos por el Cambio, sino que ahora el partido amarillo tenga por primera vez una crisis de identidad absoluta. El huracán Javier Milei provocó que el histórico votante PRO se refugiara en La Libertad Avanza. Y ahora el temor de Macri es que su sello termine fusionado -en desventaja- con los libertarios.

La interna es concreta. Macri asumió la presidencia del PRO y no hizo el acto que anticipaba. Solo se limitó a un comunicado. 48 horas después, el sábado, Patricia Bullrich hizo un acto en el conurbano junto a Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio urbana y armador político de Milei desde que comenzó la aventura presidencial. Es una de las manos derecha que tiene "El Jefe" Karina Milei, clave en esta historia. La hermana y Secretaria General de la Presidencia avaló un armado bonaerense con el sector de Bullrich. No con el resto del PRO. "Ella avanza con el sello a nivel nacional. Le va a dar espacios interesantes a Bullrich. Y la ministra de Seguridad aprovecha la interna para darle volúmen a su espacio. Es una libertaria más", apuntó un hombre del PRO al tanto de las negociaciones.

El tratamiento de la Ley Bases en el Senado no obtuvo dictamen y pasó a un cuarto intermedio

Según consignó Letra P, Macri le puso fecha de vencimiento al acompañamiento irrestricto del PRO a Milei. En la reunión con los principales referentes dijo que será hasta el tratamiento de la ley Bases. Después, su idea es retomar un rol de oposición “apoyando lo que haya que apoyar y discutiendo lo que haya que discutir”.

En medio de este clima, ya fueron dos diputados los que plantearon una necesidad de ir hacia listas en común con LLA. El primero fue Diego Santilli que habló de la necesidad de una "convergencia electoral" con el oficialismo. El segundo fue Damián Arabia, diputado que responde a Bullrich, y habló de una "confluencia" de listas. "No podemos pedir eso en los medios. Denota desesperación. Estamos en mayo recién. Falta muchísimo para hablar de elecciones y si empezás así, terminan dándote el último lugar. Por eso Mauricio no se quiere arrimar tanto. El sabe que esto recién empieza", apuntó un diputado que está desde el minuto cero dentro del PRO y está de acuerdo en aliarse pero "cuando sea necesario".

Ante la presión de un sector para definirse libertarios, quien salió a marcar la cancha fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. "Si el PRO se fusiona con LLA me voy", sentenció. Fue una frase que envalentona a otros que quieren devolver la presión de esa manera, pero que por ahora lo hacen en estricto off the record. "Unirse a un gobierno así puede ser fatal. Van 6 meses de Gobierno. Nadie sabe como sigue esto. Atarse al destino de un Presidente que solo confía en su hermana es demasiado. Están en una luna de miel con la opinión pública. Pero si la cosa cambia, ¿dónde nos metemos?", dijo a PERFIL una diputada que quiere mantenerse "neutral".

En medio de la discusión económica se suma un problema extra. Los dichos xenófobos de quienes rodean al Presidente como el de Francisco Sánchez, secretario de Culto de la Nación o el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez. En ese contexto, fracasó el intento opositor en la Cámara de Diputados de una moción para repudiar los dichos del funcionario. La Libertad Avanza y el PRO se opusieran para que fracasara la propuesta. Solo María Eugenia Vidal y Silvia Lospenatto votaron a favor. "Tenemos un problema. Nosotros tenemos que bancar la parada y estos arremeten contra los homosexuales. Tenemos que bancar la parada y hacen un papelón con España. Tenemos que bancar la parada pero no leen la ley que tienen que defender", reconoció un diputado que prefiere callar para no abrir una interna más.