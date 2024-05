Tecnópolis, versión Milei: parque de diversiones con montaña rusa y el circo de Flavio Mendoza

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha un plan para lograr que el parque Tecnópolis se autofinancie y cada vez se dan a conocer más iniciativas privadas que tendrán lugar en el predio. Tal es el caso de Superpark, un parque de diversiones con una montaña rusa, que abrirá en las próximas semanas; y la carpa del Circo Anima, dirigido por Flavio Mendoza, que comenzará sus funciones a principios de junio.

El predio de 50 hectáreas ubicado en Villa Martelli fue inaugurado por Cristina Kirchner en 2011 y rápidamente se convirtió en un emblema cultural. El gobierno de Mauricio Macri lo mantuvo abierto durante su gestión, aunque con menos regularidad, y el de Milei planea hacer lo mismo pero favoreciendo una combinación de iniciativas públicas y privadas.

“Tecnópolis era una máquina de perder plata. Un desastre”, señalaron desde la secretaría de Cultura, conducida por Leonardo Cifelli, en diálogo con La Nación. Por ello, en línea con el característico lema de “no hay plata” difundido desde el Gobierno, el ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, tiene como objetivo que el predio cultural no demande gasto público.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿A quién le sirve una cultura desfinanciada?

En este sentido, aseguran que había una deuda de 400 millones de pesos con proveedores y que costaba $1100 millones de pesos por año mantenerlo, “para una apertura que solo duraba dos meses”. Sin embargo, consideran que el lugar es un espacio “valioso” y con “potencial”.

“Vamos a lograr que Tecnópolis se autofinancie y que más argentinos puedan disfrutar de la cultura”, agregaron fuentes de la administración de Pettovello. En parte el plan ya está sobre ruedas, ya que todos los sábados, domingos y feriados el lugar se ofrece como sede para eventos, exposiciones y conciertos privados.

Parque de diversiones, circo y conciertos: las iniciativas privadas en Tecnópolis

Una de las propuestas más llamativas que comenzará a funcionar en el predio de Tecnópolis es Superpark, un parque de diversiones con múltiples juegos que cuenta hasta con una montaña rusa. Tenía previsto abrir la semana pasada, pero ya pospuso su debut. Abrirá los jueves y viernes a las 17 y los sábados, domingos y feriados a las 14 y la entrada costará $15.000.

Por otro lado, el Circo Ánima, dirigido por Flavio Mendoza, comenzará sus funciones desde el 1 de junio en el playón de General Paz y tendrá funciones todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados. Las entradas para este espectáculo también costarán $15.000. Con la cesión de derechos de alquiler de estas y otras zonas del predio a privados, en el Gobierno estiman que recaudarán $1.400 millones al año.

Otras empresas y sociedades anónimas también recibieron anteriormente permisos para utilizar sectores del lugar. Por ejemplo, Bourke S.A rentó 1300 metros cuadrados para un show musical llamado “Beatles con Soda” para el 27 de abril y pagó un canon de $1.900.000 y el uso diario del lugar que cuesta $1.200.000.

Por su parte, US Event Planners realizó el 16 de abril el evento “Interbanking”, que consistió en la capacitación para empleados. Por esa renta, la empresa pagó $3.750.000 y utilizó la “Nave de la Ciencia” y la “Isla Gastronómica”, que comprenden 1406 metros cuadrados.

El comienzo de esta transición fue encabezado por Federico Iglesias, designado como titular de Tecnópolis recién desembarcado Milei en la gestión nacional. Según el funcionario, la mayoría de lo que ocurriera en el predio iba a ser rentado por parte de productoras, organizaciones y empresas para obtener ingresos y así hacer que sea sustentable.

Tres peligros para la cultura

Iglesias decía que antes el 92% del área era ocupada por el Estado y eso iba a cambiar, aunque manteniendo tres ejes: cultura, ciencia y tecnología. Como parte del plan para darle rentabilidad a Tecnópolis, el 70% de los ingresos irán a la secretaría de Cultura, mientras que el 30% restante se girará al Tesoro nacional. Esa propuesta fue aceptada en las filas de Pettovello. Sin embargo, el titular renunció a fines de abril por la supuesta lentitud de los cambios.

Las muestras gratuitas que quedan en Tecnópolis

Desde el Gobierno aseguran que quieren que en las muestras gratuitas que siguen vigentes, la arena política “no entre más en juego” y que sea un Tecnópolis “más abierto a la sociedad”. Al mismo tiempo, enfatizan en la búsqueda de inversión privada para que el Estado deje de ser “el único proveedor de las actividades culturales” y se convierta en un “multiespacio”.

Si bien el predio ya fue renovado incorporando iniciativas privadas, todavía quedan lugares que siguen vigentes. El avión de Aerolíneas Argentinas y la Tierra de Dinosaurios continúan siendo atracciones gratuitas que ya tienen años de antigüedad y recientemente se sumó Garage con muestras de música emergente.

Pablo Avelluto, exministro de Cultura de Mauricio Macri, cuestionó el nuevo rumbo que tomó la administración con respecto a este enorme predio y señaló: “No descansan un día. No me llama la atención que estén cambiando su destino y no me extraña a esta altura”.

“Si hiciera todo lo que tiene que hacer y además genera ingresos del sector privado, perfecto. Pero si deja de hacer lo que tiene que hacer, para sólo recibir dinero del sector privado, están cambiando el destino que tenía”, advirtió Avelluto a La Nación.

Pablo Avelluto: “Macri era un liberal, no un conservador”

Por otra parte, el miércoles se oficializó en el Boletín Oficial el permiso de uso “precario y gratuito” a ArteBA, una Organización No Gubernamental (ONG) con renombre en el mercado del arte argentino. Para sus actividades se le cedió 1200 m2 del predio de manera gratuita.

Hasta ahora es la única propuesta que Tecnópolis alquila gratuitamente dentro del total de las resoluciones publicadas, aunque se utilizaría para depósitos y oficinas. Cabe destacar que el exvicepresidente de la fundación es Eduardo Mallea, que dejó ArteBA para desembarcar en el gobierno libertario como titular de Aduanas.

LT