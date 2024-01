El plan cultural del gobierno de Javier Milei: más dudas que certezas

El jueves el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, pronunció un breve discurso ante el plenario de la Cámara de Diputados. Es la primera vez que habla públicamente y transcribimos su exposición en torno al tratamiento de la llamada “ley ómnibus” enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.

“Algunos me conocen del teatro. Desde los 18 años que hago teatro, cumplí 53, y estoy haciendo cultura desde que terminé el secundario. Así que gracias por escucharme. Como secretario de Cultura de la Nación, con la responsabilidad que esto conlleva, y bajo los lineamientos del presidente de la Nación Javier Milei, hoy vengo a exponer y defender el plan cultural que abarca la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

“Esta ley fue desarrollada de manera exhaustiva bajo la premisa de cumplir con las promesas de campaña por la que los argentinos votaron a este gobierno. No hay plata. No es un lema; lamentablemente es la realidad. Necesitamos una gestión eficiente de los recursos y una administración transparente de los mismos”.

“Javier Milei asumió el 10 de diciembre con la promesa de empezar la reconstrucción de una Argentina grande. La que supimos ser. El camino es claro. Casta o libertad. Esta ley es una condición necesaria. Es un paso crucial en este proceso. Tenemos que revisar una estructura que no solo no funciona, sino que es deficitaria. No hay plata, porque el Estado gasta más de lo que tiene. Y, además, lo hace siendo completamente ineficiente. La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos integra un conjunto de modificaciones que debe aprobar este Congreso para reencauzar el país, y la reestructuración del Estado Nacional y la reorganización de la Administración Pública son esenciales”.

“El Plan Cultural que abarca este proyecto demuestra los verdaderos valores con los que se trabajó cada uno de los puntos: libertad, transparencia, eficiencia y progreso. Al asumir nos encontramos con entes descentralizados enormes, con más puestos de trabajo que funciones concretas. Nos encontramos con organismos que tienen asignados los mismos objetivos, tareas y funciones. Nos encontramos con gasto público, no con inversión. En el contexto de crisis que estamos atravesando, vamos a reducir el aparato estatal, centralizar tareas y funciones. Y vamos a modificar la estructura para reasignar programas que van a depender de forma directa del presupuesto nacional y de la administración central”.

“En este sentido, las propuestas que cito a continuación tienen que ver con las siguientes premisas: optimizar y transparentar su gestión. Cuáles son nuestras propuestas: el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro pasarán a ser programas activos bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación. Cada uno de ellos conservará su fin: la promoción y desarrollo de las actividades artísticas”.

“El Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) requiere modificaciones urgentes. El presupuesto debe destinarse en forma mayoritaria a subsidios. Estos serán de hasta un 50% del proyecto, la otra parte deberá ser sustentada por el aspirante. El Fondo de Fomento deberá destinar al menos el 50% de su presupuesto a la producción- exhibición de películas nacionales. Los proyectos que no se concreten, o no se rindan, deberán devolver el dinero del subsidio teniendo en cuenta el sistema de cotización UVA que corresponda. El rendimiento de los gastos de los subsidios deberá ser detallado y con un continuo seguimiento. Los argentinos merecen tener mayor conocimiento de qué se hace con sus recursos y para ello se requiere de mayor control”.

“En resumen. Lo que estamos proponiendo, lo que deberíamos hacer: centralizar la gestión cultural donde tiene que estar, en el organismo cultural del Estado, la Secretaría de Cultura. Creemos en el arte nacional, sabemos que tenemos una industria musical reconocida a nivel internacional, que el teatro argentino refleja nuestra historia y que nuestro cine es una cuna grande de éxitos. Si este Congreso aprueba esta ley estaremos sentando las bases para exportar más cultura argentina al mundo”.

Las diputadas radicales Tavela y Sarapura, y por la izquierda del Plá, cuestionaron las medidas, incluyendo la derogación de la ley 25.542, conocida como Defensa de la Actividad Librera. Más de una hora después, Cifelli retomó la palabra y agregó:

“La propuesta sobre estos organismos de cultura no quiere decir que vamos a desfinanciar y cerrar, todo lo contrario, es una propuesta que busca optimizar y transparentar el manejo de esos fondos, que provienen de diversas fuentes, para destinarlos correctamente y cumplir con la finalidad original y verdadera… Es para fomentar el desarrollo cultural. Estas medidas significan que se van a elaborar y proponer junto con el resto del presupuesto que llegue como proyecto de ley al Congreso, para que ustedes tengan mayor oportunidad de debatir, mejorar y aprobar presupuestos acordes a la realidad que nos convoca. Pero siempre en favor del desarrollo cultural en todas sus facetas: tanto musical, teatral, como el resto de ellas”.

“En relación con el impacto del plan cultural, sumado a cómo se va a potenciar la cultura, Secretaría de Cultura tiene plena capacidad, como organismo público específico, para administrar los medios económicos de fomento de las actividades culturales. Se busca hacer más eficientes los gastos de funcionamiento operativo estatal. Hoy tenemos coexistencia de múltiples estructuras administrativas con idénticos propósitos, como lo son el Fondo Nacional de las Artes y la Secretaría de Cultura.”