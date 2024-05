Repudiaron a Javier Milei en Stanford y se acercó a discutir: “Andá a estudiar así no dicen burradas”

En su segunda jornada en San Francisco, el presidente Javier Milei expuso hoy en la Universidad de Stanford y, a la salida, fue repudiado por un grupo de tres personas que le gritaban: “Milei, fascista, ¡no queremos tu visita!”. El mandatario, conocido por sus exabruptos, se acercó a discutir y los increpó: “¿Por qué no van a estudiar así no dicen burradas?”.

“Fascistas son los que apoyaban a Mussolini. Yo soy totalmente opositor. En lugar de gritar, ¿por qué no me escuchás? Andá a estudiar así no dicen burradas. Los fascistas son los socialistas. Los liberales somos opositores. Dejen de defender a asesinos”, espetó Milei, rodeado de un grupo de personas que lo filmaron. “Asesino Milei, fascista, ¡no queremos tu visita!”, continuaron los manifestantes, mientras el libertario se alejaba entre algunos aplausos.

Milei se reunió con el CEO de Google luego de su exposición en la Universidad de Stanford

Milei disertó en la Universidad de Stanford y se fotografió con Condoleezza Rice

En su cuarto viaje a Estados Unidos, en menos de tres meses, el presidente Javier Milei expuso este miércoles en la Universidad de Stanford, donde elogió el ajuste del ministro de Economía, Luis Caputo, y se mostró junto a la directora de la Institución Hoover y exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice. Allí, el presidente habló durante 50 minutos sobre capitalismo, regulación de monopolios y su impacto en el crecimiento económico en el Instituto Hoover de Stanford.

"Cuando más intervención hay, cuando más se violenta y se vulnera el derecho de propiedad, la señal que se trasmite cada vez es peor. En el límite, en el socialismo real y propiedad privada, no hay sistema de precios y el sistema se derrumba. Por eso, en todos los lugares donde se aplicó el socialismo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Además, como exacerba la violencia de los políticos, han terminado asesinando a 150 millones de seres humanos", sostuvo en línea con sus recientes discursos, cada vez que viaja al exterior.

Ley Bases: a último momento y en medio de arduas negociaciones, el oficialismo logró el dictamen

Además de abundar en teoría económica, Milei se corrió de eje para elogiar a Luis Caputo, quien se encontraba en el lugar acompañando al mandatario: "Hizo el ajuste más grande en la historia de la humanidad", sostuvo, mientras los estudiantes comenzaron a aplaudir. “El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, de coordinación y de ajuste. El evento se dispara por el intercambio de los derechos de propiedad. Por lo tanto, cuando aparece el Estado e interviene, lo que está haciendo es interferir en el derecho de propiedad. Y al intervenir en el derecho de propiedad, la señal empieza a tener ruido", agregó en su clase.

Al inicio, Milei fue presentado por Rice, la influyente funcionaria en tiempos de la gestión de George W. Bush, quien luego le dijo: "Su clase fue un lujo. Espero que pueda volver". Además de Caputo, en el auditorio estuvieron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el titular del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reibel, y Gerardo Werthein, embajador en los Estados Unidos. Más tarde, el mandatario libertario tuvo dos importantes reuniones con el CEO de Google, Sundar Pichai, y después con el de Apple, Timothy Cook.

ML / Gi