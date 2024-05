Milei no está dispuesto a negociar ningún pliego y quiere que Lijo y García Mansilla vayan a la Corte juntos

El gobierno de Javier Milei remitió finalmente los pliegos de la Corte Suprema al Senado, en donde se deberá definir la suerte del cuestionado juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla, previo paso por la comisión de Acuerdos que preside Guadalupe Tagliaferri, la senadora larretista.

Mientras el Presidente se encuentra de gira por la costa oeste de los EE.UU., se activan las conversaciones por dos casilleros que serán clave en la distribución de poder a futuro pensando a su vez que hay muchos aspectos que podrían ser materia judiciable.

En concreto, según pudo saber PERFIL, Milei no tiene en mente desistir de ninguno de los dos pliegos y pretende que ambos sean aprobados. No hay Lijo sin García Mansilla, ni García Mansilla sin Lijo. Así lo transmite una fuente del Gobierno que tiene trato cotidiano con el Presidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, advierten que nadie es juez de la Corte hasta que el Presidente estampe la firma de designación. Una manera elegante de ratificar que el Presidente quiere a los dos postulantes ocupando sillas en el Máximo Tribunal y que tiene capacidad para demorar nombramientos.

Ariel Lijo y Manuel García Mansilla

La discusión se hace cuesta arriba en el Senado teniendo en cuenta que el oficialismo cuenta con menos del 10% de las bancas: 7 sobre 72 en concreto. Además, la fortaleza de UP en el Senado obliga al gobierno a mantener diálogo con el kirchnerismo. En el peronismo nadie saldrá a apoyar públicamente las postulaciones, pero en el Gobierno se entusiasman con que haya apoyos.

En Casa de Gobierno niegan que se hayan activado las negociaciones por los dos tercios requeridos cuando todavía está pendiente la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Con todo, la familia Recalde (con aceitados vínculos con la Justicia) ha servido de nexo para que se activen las primeras conversaciones.

Incluso, en el oficialismo se arriesgan a tirar posible cifras sobre el poroteo y entienden que Lijo hasta podría cosechar un mayo caudal de votos que García Mansilla. “50 y 48”, bromean en Gobierno.

Lejos de lo que puede presuponerse, el Gobierno activó diálogo con el titular de la Corte, Horacio Rosatti más allá de los guiños para con Ricardo Lorenzetti, su archirrival interno. Un altísimo funcionario mantuvo un encuentro con el titular de la Corte para transmitirle cuál es la visión del Gobierno respecto de la situación del país y el rumbo que la gestión libertaria pretende imprimirle al país.

Cristina Kirchner criticó la falta de gas y habló de la "gira artística" de Javier Milei "en el país del norte"

En el Gobierno no hay comentarios maliciosos para con el ex intendente de la ciudad de Santa Fe. Lo que sí prima es una diferenciación ideológica y entienden que Rosatti tiene una mirada del país que no “encaja” con los desafíos que plantea la gestión libertaria, lo que eventualmente podría demorar el despegue económico de Argentina.

Al mismo tiempo aclaran que no hay vocación de entrometerse en otro poder del Estado y que las tensiones internas de la Corte no son materia del Poder Ejecutivo aunque el equilibrio de poder dentro del Máximo Tribunal no deja de ser un tema que la Casa Rosada mire de reojo. Incluso, en los pasillos de la Casa de Gobierno hay quienes en broma, se atreven a deslizar que Lijo podría terminar presidiendo el cuerpo.

Gi