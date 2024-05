La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló este martes sobre la feroz interna que atraviesa el PRO y reconoció que "hace un tiempo" dejó de hablar con Mauricio Macri, quien la sustituyó en la presidencia del partido a nivel nacional. Ocurre mientras parte de sus legisladores en la provincia de Buenos Aires rompieron el bloque para formar PRO-Libertad, más cercano a La Libertad Avanza. La semana pasada, 24 de los 33 miembros del consejo directivo del espacio en la provincia renunciaron a su cargo, vaciando de poder a su titular, la bullrichista Daniela Reich.

Los ánimos en el partido fundado por Macri están caldeados desde que asumió la presidencia partidaria. La postura del expresidente en este caso es clara: no quiere fusionar el espacio con La Libertad Avanza y, en ese sentido, reniega de la decisión de Bullrich de formar parte del gabinete de Milei.

Parte de este enojo se observó la semana pasada, cuando una veintena de dirigentes que lo siguen como referente político decidieron dejar sus cargos en el PRO bonaerense que presidía Reich, cercana a Bullrich. “Al PRO le hicieron un golpe de estado para vaciar el partido”, dijo la funcionaria este martes por la noche, sin titubear, dejando expuesto el problema con quien fuera su faro político. “El bloque Pro Libertad es un grupo de diputados de la provincia que, frente a una situación que tuvieron la semana pasada, donde sufrieron una especie de golpe de Estado por parte de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, decidieron reagruparse... Creo que Ritondo estuvo en el tema. Sacaron un partido que tenía plena institucionalidad hasta 2026 y lo vaciaron”, agregó, apuntando contra el presidente del partido en la Cámara de Diputados de la nación.

Los legisladores que responden a Patricia Bullrich rompieron con el bloque PRO en la legislatura bonaerense

“Hace un tiempo que no habló porque la consideración que se hace sobre la participación que tengo en el gobierno parece incómoda”, destacó, consultada sobre su diálogo con el ex jefe de estado. Luego, sostuvo que fue su decisión que el PRO haya decidido apoyar a Milei. También cuestionó que no hubo ninguna instancia institucional para debatir qué hacer con el futuro del partido, del cual todavía se siente parte. “¿Quién es más PRO que yo?”, preguntó.

“El PRO representó el acople necesario para ganar las elecciones e impedir que vuelvan los de siempre”, agregó en diálogo con Diego Sehinkman en TN. Además, expuso su pensamiento respecto a la unión que deberían ratificar el partido amarillo y La Libertad Avanza: “Nuestro electorado se sumo masivamente al cambio de Milei, esa línea es la que creo que hay que seguir y debe hacerlo el PRO”.

La pelea entre ambos referentes ya está expuesta. En un comunicado oficial, se informó el nacimiento de un nuevo bloque de legisladores bonaerenses. "Nace el bloque PRO Libertad en la provincia de Buenos Aires: un compromiso inquebrantable con el cambio", indicó la publicación que lleva las rúbricas Florencia Retamoso, Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Fernando Compagnoni, Oriana Colugnatti y la senadora Daniela Reich. Con todo, el PRO quedó dividido en los recintos de la provincia más grande del país.

Patricia Bullrich contraataca en la Provincia de Buenos Aires y lanza "Pro-Libertad"

Bullrich habló de las acusaciones de espionaje contra Posse y los alimentos que el Gobierno no reparte

“No tengo información de que haya habido espionaje interno”, fue la respuesta de la Ministra de Seguridad al ser consultada por las versiones que hablan de un enojo con Posse por ese motivo, que habría desembocado en su renuncia.

Además, aseguró que existe "mucho de fantasía con el tema de la inteligencia” y sostuvo que Argentina "no tiene instrumental para perseguir al crimen organizado” en materia de inteligencia, en referencia a que el país está atrasado en esa materia.

Por otro lado, se refirió a las cinco toneladas de alimentos que el Gobierno Nacional tiene en dos depósitos y todavía no repartió, lo que generó una gran polémica por la delicada situación del país y sobre todo de los comedores, donde cada vez acude más gente.

Se suspendió la exposición de Mondino en el Senado y una legisladora K pidió su renuncia: "Debería seguirlo a Posse"

“El país necesita tener una reserva de alimentos. En Concordia hubo emergencia por inundaciones”, justificó la funcionaria, en línea con la decisión del Gobierno. “Que el país se quede sin reservas de emergencias es una barbaridad”, agregó.

Este lunes, el juez Sebastián Casanello había resuelto que Capital Humano le presente un plan de distribución de dichos elementos. Sin embargo, el Ejecutivo apeló la decisión esgrimiendo que "las cuestiones políticas entran en el dominio de la 'prudencia política', pertenecen a las ramas legislativa y ejecutiva dentro del sistema argentino, no resultan judiciables".

Finalmente, Bullrich se refirió a la investigación por supuestos malos manejos de organizaciones sociales y piqueteras de planes sociales y manifestó: “Se cortó el curro y ahora quieren hacer una contraofensiva por las cinco toneladas de alimentos”.

