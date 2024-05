Eduardo Reina: “Milei es un fóbico, es muy difícil que se lo vea citando a los gobernadores y esté él”

La agenda política se mantiene muy activa en el último tiempo debido a los recientes cambios que se están viendo en el gabinete y todo lo relacionado a la aprobación de la Ley Bases en el Senado y cómo le está costando al Gobierno conseguir ese consenso. Es por eso que para analizar en profundidad esta situación, Canal E se comunicó con el analista político, Eduardo Reina,

“Los tiempos se le han apresurado al Gobierno porque toda esta campaña que venimos viviendo y que venimos viendo con respecto a que todos los días aparece alguna cueva donde hay gente que está como ñoquis o dinero que no se explota”, comentó Eduardo Reina. “Todo esto viene sucediendo y la gente va comprando ese discurso, me parece bárbaro que se destapen todas las ollas posibles pero también hay que ver cómo funciona la macroeconomía”, agregó.

El Gobierno todavía no pudo ocupar el 60% de los lugares del Estado

Posteriormente, Reina planteó: “El Gobierno ahí es donde está notando que hay una falta de gestión importante, todo lo que se está haciendo se está haciendo bien”. Luego, manifestó que, “el 60% de la gente que tendría que ocupar lugares en el Gobierno por parte del oficialismo, están ocupados por gente del massismo, de La Cámpora y todavía el Gobierno no tiene la posibilidad de haber nombrado a gente propia”.

“Los decretos, al no estar todos los subsecretarios y los directores nombrados, no tienen firma. Hoy siguen manejando negocios o poder, gente que supuestamente no es libertaria ni tampoco le importa aportar un grano de arena para el proyecto”, sostuvo el entrevistado. “La jefatura de gabinete es la que debería encargarse de todo este tipo de falencias y aparentemente no se ha logrado”, complementó.

La llegada de Javier Milei al Gobierno

Por otro lado, el analista político señaló: “Javier Milei no llegó como negociador político a la presidencia, él llegó por disruptivo”. Sobre la misma línea, remarcó que, “Milei llegó a un Gobierno por falencias de la política tradicional, donde se pensaba que manejando los punteros, la política tradicional y los nombres como lo venían manejando, la podían ganar y llegó una persona con un mensaje disruptivo que llegó a la gente”.

“Milei es un fóbico, no tiene encuentros con gente 1 a 1, es muy difícil que se lo vea citando a los gobernadores y esté él, de repente necesita que le resuelvan el problema y él va y lo firma si está de acuerdo”, expresó Reina. “Guillermo Francos ha hecho un trabajo enorme recorriendo las provincias tratando de consensuar con los gobernadores”, concluyó.