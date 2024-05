Tolosa Paz factura los tropiezos de Pettovello: "En el gobierno de Milei todos mienten"

En medio de la feroz disputa que ambas mantienen en torno a los manejos del anterior Ministerio de Desarrollo Social y del actual Ministerio de Capital Humano, Victoria Tolosa Paz y Sandra Pettovello no se dan tregua. Y este jueves la ex titular de la cartera durante la gestión kirchnerista, aprovechó el tembladeral que atraviesa la gestión de Pettovello por los alimentos que no se entregaban a comedores, y el pago de sueldos a funcionarios de manera "externa", para acusar que "en el gobierno al gobierno de Javier Milei todos mienten, tanto él como sus ministros".

En un posteo en su cuenta de la red social X, Tolosa Paz empezó enumerando que "primero, Patricia BUllrich en su momento nos quiso hacer creer que no entregaban las cajas navideñas porque estaban vencidas y eran de mala calidad".

Tras esa acusación, Tolosa Paz apuntó a palabras del vocero presidencial: "luego fue Manuel Adorni quien nos mintió dos veces: diciendo que los alimentos no se entregaron porque el 50% de los comedores eran truchos y la segunda mentira fue que estaban 'reservados para catástrofes y emergencias'".

Finalmente, Tolosa Paz apuntó a la actual titular de Capital Humano, señalando sin medias tintas que "no no habla, pero miente, porque mintió presentando un amparo para justificar que no tenía porqué entregar alimentos a comedores y merenderos, y hoy, al final y luego de tanta mentira, se ven obligados por la realidad a reconocer que había alimentos; que no estaban reservados para emergencias; que se están por vencer y QUE EL HAMBRE NO ESPERA".

El tajante mensaje de Tolosa Paz cerraba con una ironía dedicada a Milei, señalando "de paso, presidente @JMilei, parece que su ministra Pettovello tuvo que intervenir sobre 'la externalidad'”, en alusión a la modalidad implementada en Capital Humano para pagarle a muchos de sus funcionarios vía convenios con la Organización​ de Estados Iberoamericanos (OEI), que se quedaba con un porcentaje de esos fondos, otro volcán que obligó este jueves a la misma Pettovello a dar intervención en el tema a la Oficina Anticorrupción.

Pablo de la Torre era un engranaje clave en Capital Humano y su despido fue intempestivo.

A tal punto escaló la crisis en Capital Humano, que Pettovello debió despedir a su mano derecha, el Secretario de la Niñez Pablo de la Torre, bajo el triste cargo de "mal desempeño de sus tareas", luego que el Gobierno tras desmentirlo en incontables ocasiones terminara admitiendo que, tal como denunciaba la oposición, demorando de manera deliberada la entrega, había miles de kilos de alimentos camino a vencerse mientras el hambre azota a millones de argentinos.

Queda ahora por ver si el escándalo suscitado en torno al tema se zanja con la salida de De la Torre o se lleva a más funcionarios, mientras debe recordarse que otro pero debe destacarse que otro posteo de Tololsa Paz ya le causó un dolor de cabeza mayúsculo al gobierno de Milei, cuando denunció que tanto el Presidente como sus ministros se habían aumentado los sueldos un 48 por ciento, en medio del durísimo ajuste con el cartel de "no hay plata" que aplicaban al resto de los argentinos.

En esa ocasión la salida de Milei fue señalar que "no sabía del tema", los ministros también se hicieron los sorprendidos, pero el aumento debió retraerse y terminaron pagando con sus salidas Omar Yasín, titular de la Secretaría de Trabajo, y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública Armando Guibert, que respondía al ya también despedido ex jefe de Gabinete Nicolás Posse.

