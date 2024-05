Lejos de ordenar, el llamado a elecciones en el peronismo genera más internas

La convocatoria a elecciones internas que lanzó el peronismo está lejos de ordenar las disputas que la dirigencia opositora lleva años sin resolver. Tampoco parece ser el camino para repatriar sectores que hoy están lejos y que los propios actores reconocen que son necesarios para volver a un triunfo en 2027.

Mientras gobernadores y dirigentes nacionales buscan definir qué hacer con la conducción del PJ nacional, otro escándalo sacudió a un peronismo que no logra asomar ni siquiera como principal oponente al gobierno de Javier Milei. La atención se la llevó, una vez más, la provincia de Buenos Aires cuando Fernando Espinoza, intendente del principal distrito del país fue procesado por abuso sexual.

Un movimiento de Axel Kicillof un día después de conocer la noticia dejó en claro cómo juegan los distintos sectores. El intendente de La Matanza se convirtió en un apoyo clave para el gobernador que carece de estructura y esquiva (o esquivaba) tener su propio armado. Tanto es así que el año pasado debió defender hasta el último minuto que su vicegobernadora matancera, Verónica Magario, vuelva a compartir la fórmula con él. Del otro lado, Máximo Kirchner peleaba por poner a Martín Insaurralde, involucrado tiempo después en escandalosos viajes vip.

Las mujeres de La Cámpora salieron a marcar que nunca encubrirían abusos sexuales. Aunque no dijeron nada de la foto de Kicillof con Espinoza el mensaje significa que tampoco posarían hoy con el intendente.

“Axel venía haciendo las cosas bien, juntándose con gobernadores de otros espacios y mostrándose con autonomía. Sacarse una foto con Espinoza es lo que la gente no nos perdona. Lo corporativo es parte de lo viejo. No es muy difícil pedir que se tome licencia y a otra cosa”, dice un dirigente que apuesta por el gobernador bonaerense para 2027.

“No nos hagamos los boludos y juntémonos”, le dijo Máximo Kirchner a Axel Kicillof, una semana atrás cuando llamó al gobernador para avisarle que los dirigentes de La Cámpora no participarían del plenario de militantes al que convocó el gobernador. La excusa fue que se trataba de una corriente interna del PJ y que no participaban de las actividades de otros sectores. Ni siquiera Sergio Massa se animó a tanto y aunque tiene su propio partido envió al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio al acto. Pasó una semana y el encuentro a puertas cerradas para dejar las diferencias atrás aún no se concretó.

El último cierre de listas del territorio bonaerense dejó más internas que amenazan con convertirse en una ruptura para el próximo armado. Jefes comunales como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso) ya prometen no jugar más en el mismo espacio en el que esté La Cámpora. “Cuidado que lo que se está armando no es una lista de cinco puntitos como fue la de Florencio Randazzo. Acá si juegan cinco o más intendentes los quiero ver”, adelantan. También evalúan no dar pelea por el PJ bonaerense después de la convocatoria de Máximo. “Lo que pedimos fue una conducción política, que haya una mesa de intendentes en la conducción, pero él quiso llamar a elecciones a través de un tuit. No nos ordenan ni con un tuit, ni con elecciones cuando se les ocurre y con las reglas que se les ocurren”, dicen desde el sector que se volvió más crítico del kirchnerismo.

Si este grupo no va a internas, lo que asoma es que finalmente no habrá pelea. Máximo Kirchner dejará en manos de otro dirigente la conducción que promete que será una alianza con dirigentes e intendentes con los que aún dialoga.

El panorama nacional no asoma mejor. “¿Vos podés estar pensando en que en noviembre con los quilombos que va a tener este país nosotros podemos estar organizando una interna?”, se pregunta un gobernador. Hay quienes como el senador Juan Manzur se anota para su conducción. Quien también parece asomarse es Alberto Rodríguez Saá, que despotrica de los que quieren abrir las elecciones para que vuelvan figuras como Miguel Ángel Pichetto. ¿Y el candidato de CFK para el PJ? La exvicepresidenta dijo que se deben realizar internas para dejar de lado las disputas mediáticas. Algunos leales se animan a pedir por ella, pero no dará esa pelea.