El presidente Javier Milei no es ajeno al debate de ideas, incluso cuando estas generan polémica. Eso ocurrió este miércoles 29 de mayo en su última gira por Estados Unidos, cuando argumentó delante de los estudiantes de la Universidad de Stanford sobre la eventualidad de la gente que "muere de hambre".

Al defender una vez su concepción de que no existen las "fallas de mercado", el jefe de Estado argentino sostuvo: "¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, o sea, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse".

A Milei le ganó la casta

“Entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque, a la postre, alguien lo va a resolver”, expresó luego Javier Milei.

Sin embargo, no es la primera vez que el ahora presidente argentino expresa ese tipo de argumentos. Hace dos años, a fines de mayo de 2022, el entonces diputado nacional participó de un debate con Juan Grabois en el que defendió el "derecho a morir de hambre".

Javier Milei, Jorge Fontevecchia y Juan Grabois.

Fue en un extenso debate en Periodismo Puro, ciclo conducido por Jorge Fontevecchia, donde el dirigente social y el economista libertario expusieron sobre diversos temas a lo largo de más de 5 horas. Grabois argumentó sobre su perspectiva social mientras que Milei defendió, como haría muchas veces, el derecho a la propiedad por encima de otros.

Grabois entonces dijo: "El planteo anarcocapitalista tiene una parte linda, la parte anárquica me gusta, una asociación libre, de productores, es una maravilla como modelo social y sin monopolio de la fuerza. Porque es libre, el problema es cuando deja de ser libre, y eso sucede cuando hay alguien que tiene la posibilidad de imponerte. Bajo una fachada de libertad, una situación opresiva. Hacerte trabajar 14 horas por día". A lo que Milei replicó: "O sea, te pusieron la pistola en la cabeza obligándote a tiros".

Javier Milei volvió a hablar de gente "muriendo de hambre" y acusó a la prensa de replicarlo con "malas intenciones"

"No, porque hay otra forma de coerción que no son la pistola en la cabeza. El consentimiento no solamente se rompe frente a una situación de vida o muerte. Hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad", sostuvo el dirigente.

El entonces legislador respondió: "¿Por qué va a ir en contra de sus propias preferencias? Quién soy yo para determinar que no es lo suficientemente capaz para saber qué es lo que quiere".

Acto seguido, se dio el siguiente diálogo:

—Grabois: No es un problema de capacidad. Si tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas o diez horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad.

—Milei: ¿Cómo que no? También podés elegir morirte de hambre y morirte.

—G: Y claro, es obvio, yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad.

—M: A mí me gustaría que me paguen un millón de dólares por día, pero no lo paga nadie. Y no me siento explotado.

—G: Hay una diferencia sideral entre el millón de dólares y lo que estoy planteando, que se llama derechos humanos.

—M: Hay un nivel que está bien y hay un nivel que no, y es absolutamente subjetivo.

El sacerdote Paco Olveira iniciará una huelga hambre si el Gobierno no entrega los alimentos

Luego fue Fontevecchia quien indagó sobre la postura de Milei en torno al hambre:

—Javier, ¿vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre?

M: Cada uno puede hacer de su vida lo que se le da la gana.

—Pero sinceramente en esa situación a una persona no solamente la hacen trabajar 18 horas...

M: Si tenés la posibilidad de trabajar y alguien lo eligió, prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre.

—¿A vos te parece una elección ética?

M: Yo me gano mi vida laburando.

—En el fondo lo que está acá en cuestión es lo siguiente: vos crees que la economía regula todo.

M: No, creo en la libertad de los individuos, creo en el autogobierno, en el orden espontáneo.

—Nadie puede tener como preferencia morirse de hambre.

M: Entonces trabajará, y si no le gusta ese lugar, buscará la forma de salir de eso. Pero ¿por qué vos te querés meter en el medio de ese contrato imponiéndole tus preferencias?, ¿no te parece autoritario eso? Porque es imponer tu visión. Si querés hacerlo, hacelo con tu plata, no con la mía.

