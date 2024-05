El sacerdote del Grupo Opción por los Pobres Paco Olveira advirtió que va a iniciar una huelga de hambre si el Gobierno no entrega los alimentos que tiene guardados en un galpón. "Somos dos curas y un religioso franciscano, esperamos que no haga falta y que primen la racionalidad y la cordura”, sostuvo.

“Vemos que la gente en nuestros barrios no come. Por eso creemos que, si la situación es esta, no comeremos nosotros”, señaló el religioso en diálogo con El Destape. “A nosotros nos auditaron dos veces y nosotros no recibimos nada desde diciembre. Ni alimentos ni dinero”, argumentó Paco Olveira. "Y Margarita Barrientos también dijo que a ella no le entregaron nada", agregó.

“No hay comprado un kilo de alimento y las 5 toneladas que tienen están ahí esperando. Hay un montón de comida pudriéndose. Es un escándalo”, lamentó.

“La denuncia de los comedores fantasmas se hace sobre una preinscripción. Son comedores que no llegaron a abrir o se cayeron, pero nunca recibieron ni comida ni plata del Estado”, aclaró.

“No es una metáfora. En los barrios se está comiendo salteando”, planteó. “Nosotros atendíamos a 1200 personas por día y ahora no podemos atender a más de 180”, relató. “Si es necesario hacer la huelga de hambre, la voy a hacer adelante del depósito ¿Hace frío? Sí. Mis vecinos también pasan frío. Quiero poner el cuerpo del lado de los que la pasan mal”, concluyó.

Juan Grabois encabezó protesta tras el fallo por los alimentos acopiados

Un fallo judicial intimó al gobierno a repartir casi 5 mil toneladas de alimentos que mantiene almacenados, pero decidieron apelar. Frente a esto, manifestantes de barrios populares se juntaron el pasado martes 28 de mayo en la puerta de un depósito de Villa Martelli donde se encuentra acopiada parte de la mercadería, para pedir que sean entregados a comedores populares. El referente social, Juan Grabois, fue parte de la convocatoria.

El total de los alimentos se encuentran en depósitos de Villa Martelli, en Buenos Aires y Tafí Viejo, en Tucumán. Desde Capital Humano explicaron que si bien era "alta prioridad" garantizar la distribución de alimentos, querían previamente mejorar los mecanismos de entrega que “según las actuales autoridades, no reglado, tras haber verificado la existencia de diversas irregularidades en las formas de distribución hasta diciembre del año pasado”. Además, dijeron que se trata de reservas para ser utilizada ante eventuales emergencias o catástrofes.

