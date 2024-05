El presidente Javier Milei expuso este miércoles en la Universidad de Stanford, donde elogió el ajuste del ministro de Economía, Luis Caputo, y se mostró junto a la directora de la Institución Hoover y exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice. En su disertación de 50 minutos, el líder libertario insistió sobre las fallas de mercado que, según él, no existen. Por eso dijo que el consumo se resuelve antes de que la gente “muera de hambre”, sin intervención estatal.

“Obviamente, hay otros tipos de supuestos fallos de mercado y lo podríamos analizar. Tomando el caso de las externalidades en consumo, que es para que no haya un problema de circularidad en la resolución de problemas de equilibrio general. Pero ¿ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, o sea, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse”, expresó Javier Milei.

“Entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque, a la postre, alguien lo va a resolver”, completó. Las externalidades son definidas por el especialista en macroeconomía Gregory Mankiw como la “influencia no compensada de las acciones de una persona en el bienestar de otra”, en referencia a un “fallo de mercado” que no se regula con presencia estatal, un tema que también mencionó Javier Milei en su “show” del Luna Park, cuando aseguró que “a menudo la solución del Estado a un fallo del mercado es mucho peor, ¡vaya si tenemos un buen ejemplo con la Argentina!”.

"Cuando más intervención hay, cuando más se violenta y se vulnera el derecho de propiedad, la señal que se trasmite cada vez es peor. En el límite, en el socialismo real y propiedad privada, no hay sistema de precios y el sistema se derrumba. Por eso, en todos los lugares donde se aplicó el socialismo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Además, como exacerba la violencia de los políticos, han terminado asesinando a 150 millones de seres humanos", continuó, en línea con sus recientes discursos, cada vez que viaja al exterior.

Milei ya había hablado sobre gente “muriendo de hambre” la semana pasada, cuando el viernes, a raíz del escándalo por los alimentos no repartidos por Capital Humano a comedores sociales, le consultaron el motivo de esa medida. “Se están repartiendo, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curros”, respondió, a lo que el periodista insistió: “La gente no llega a fin de mes, presidente”. “Si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle, eso es falso", resolvió Milei, quien ante la intención del comunicador de continuar su crítica, reforzó: "Si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto".

Este miércoles, además, en la Institución Hoover, el mandatario nacional felicitó a un asistente por vestir una camiseta de Boca Juniors y aprovechó para elogiar al ministro de Economía, Luis Caputo, por hacer “el ajuste más grande en la historia de la humanidad", ante lo que el estudiantado aplaudió. “El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, de coordinación y de ajuste. El evento se dispara por el intercambio de los derechos de propiedad. Por lo tanto, cuando aparece el Estado e interviene, lo que está haciendo es interferir en el derecho de propiedad. Y al intervenir en el derecho de propiedad, la señal empieza a tener ruido", agregó en su clase.

El recorte del discurso de Milei asegurando que la gente “va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, o sea, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse” recorrió las redes sociales y fue repudiado. El impacto fue tal que el mandatario nacional volvió a enojarse con la prensa, por replicar su reflexión sobre el mercado, y acusó a un medio de comunicación de “cortar la frase” “con la mayor de las malas intenciones”.

“Aquí El Economista, con la mayor de las malas intenciones, aún (sic) cuando en el video está la referencia al tema de la circularidad que impediría la resolución del sistema de equilibrio general, decide cortar la frase… Parece que a estos también les duele la falta de pauta…”, acusó el presidente, compartiendo la publicación del mencionado diario.

