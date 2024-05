"Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto", contestó Milei cuando le reprocharon el ajuste

En el anecdotario de respuestas llamativas del presidente Javier Milei, este viernes quedó una nueva afirmación para agendar: "Si la gente no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto". Fue su réplica cuando uno de los cronistas que cubrían la desordenada salida de la comitiva oficial del predio de Palermo le dijo "la gente no llega a fin de mes, presidente". Ante esa afirmación el mandatario volvió levemente sobre sus pasos, para señalar "si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle, eso es falso".

El cruce había arrancado cuando el movilero preguntó "por qué no se reparten los alimentos que están en los galpones" de Desarrollo Social, a lo que Milei también fue tajante: "Se están repartiendo, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curros,,.".

Y luego de ese choque, vino lo de "la gente no llega a fin de mes", que mereció la insólita salida presidencial, considerando que "si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle". El cronista no se dio por vencido e insistió, ya tuteándolo, "yo te lo digo", mostrándose como testigo de ese cuadro de sufrimiento social, pero Milei tampoco dio un paso atrás y repitió "Si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto":

Las promesas al campo

En su visita al predio de la Sociedad Rural, el presidente Javier Milei había remarcado que el Gobierno apunta a "eliminar el cepo y quitar las retenciones". Fue en el marco de la 81° Expo Angus de Otoño, donde el mandatario afirmó que su presencia en el lugar "era una clara señal de apoyo a este sector que es tan importante para la historia y el futuro del país".

En relación a los habituales reclamos del sector agropecuario, Milei prometió que “cuando terminamos de desactivar todas las bombas que nos dejaron los kirchneristas, va a haber tipo de cambio libre y, obviamente en la medida que se empiecen a recomponer las cuentas fiscales y vuelva el crecimiento económico, primero vamos a eliminar el impuesto PAIS y después le van a seguir las retenciones, para que el campo sea totalmente libre”.

“Las cosas que hemos prometido en la campaña las estamos cumpliendo y estamos terminando de desactivar las bombas que nos dejó el kirchnerismo, pero créanme que vamos a ser libres y salir adelante y el campo va a tener un rol fundamental”, concluyó el presidente.

