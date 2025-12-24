Un funcionario de Chubut fue despedido por faenar corderos de forma ilegal

Un director provincial de Asuntos Municipales de Chubut fue despedido este miércoles luego de que se lo encontró transportando alrededor de veinte corderos faenados ilegalmente. Se trata de Ventura Antonio Martínez, quien se desempeñaba en la gestión de Ignacio Torres.

Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre en la Ruta Provincial N°25. Martínez se desplazaba en un vehículo oficial cuando un control policial descubrió que trasladaba una veintena de animales presuntamente faenados ilegalmente para ser comercializados.

Lo que hace aún más grave el comportamiento del ex funcionario es que, antes de ser detenido, intentó darse a la fuga de la Policía de Chubut. Al tomar conocimiento público los sucesos, el gobernador Torres decidió apartarlo de su cargo, además se le interpuso una denuncia.

Todo comenzó cuando los agentes realizaban control en las inmediaciones de la ruta y advirtieron maniobras sospechosas en el vehículo que se trasladaba Martínez, una camioneta Renault Alaskan perteneciente al Ministerio de Gobierno y Justicia, indicó el diario Jornada.

Ante las señas de la Policía, el ex funcionario en vez de frenar y responder se dio a la fuga durante 19 kilómetros, por lo que debieron emprender una persecución que terminó con la detención del conductor y el hallazgo de los corderos que transportaba en la caja.

No contento con eso, al bajar de la camioneta Martínez desafió a los policías y les dijo que “chivitos para tus jefes, el ministro… fueron comprados por ellos”, para luego preguntarles:“¿Querés que los llame yo o lo llamás vos?”, detalló el mismo diario.

La investigación quedó en manos de los fiscales Verónica Van Vliet y Mauro Quinteros, que dispusieron la detención de Martínez por desobediencia y ordenaron el decomiso de los corderos.

