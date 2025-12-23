El economista, Federico Vaccarezza, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en el impacto de la ampliación de la banda superior, las implicancias sobre el proceso de desinflación y las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto marcado por fuertes vencimientos de deuda en dólares durante 2026.

Federico Vaccarezza explicó que el movimiento oficial era esperado por el mercado: “Principalmente era previsible, o sea, todos por ahí en el mercado estaban descontando eso, lo que faltaba, en cierta medida, era fijar cuál iba a ser el nuevo esquema”. Según señaló, el cambio no solo afecta al tipo de cambio, sino también a las expectativas sobre bonos e inflación.

¿Devaluación o corrección cambiaria?

Asimismo, evitó hablar de una devaluación abrupta y prefirió definir el ajuste como una corrección controlada: “Esta devaluación, más que nada no llega a ser algo tan fuerte como una devaluación, sino que es una corrección cambiaria”. En ese sentido, aclaró que el nuevo esquema podría tener consecuencias sobre el ritmo de desinflación: “Si subimos la banda cambiaria, en cierta medida, aceleramos por ahí el ritmo de devaluación y eso, en cierta medida, va a generar una inflación un poco más alta de la que tuvimos este año”.

Vaccarezza advirtió que este proceso podría “desacelerar el proceso de desinflación que vendría llevando la Argentina a lo largo del 2025”, manteniéndose niveles similares a los actuales. Este escenario también influye en el mercado financiero: “Eso va a impactar también en el rendimiento que van a tener los bonos y en las ganancias que van a esperar a que invierten en bonos soberanos de la Argentina”.

Frente a este contexto, destacó un cambio en las preferencias de los inversores: “Eso está generando también una suerte de preferencia por aquellos bonos que se ajustan por inflación”. Incluso señaló un regreso de instrumentos que habían perdido protagonismo: “Ya volver a los bonos CER, o sea, era algo que por ahí en 2025 no se había visto tanto, ahora se vuelve nuevamente a este esquema de bonos”.

La modificación del sistema de bandas y su impacto en la inflación

Para el entrevistado, el esquema de bandas aparece como una respuesta a la fuerte apreciación cambiaria previa: “Después de la suerte de apreciación cambiaria, del ancla cambiaria que tiró el Gobierno muy fuerte para tratar de frenar la dinámica de los precios, bueno, era algo que todos más o menos se estaban esperando”.

Uno de los puntos centrales fue la acumulación de reservas. En este sentido, recordó que la corrección del tipo de cambio estaba alineada con las demandas del FMI: “Esto va a ser una corrección principalmente por inflación, era algo que estaba pidiendo el FMI”.