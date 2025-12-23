El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires mostró en noviembre una fuerte contracción luego de varios meses de crecimiento. Según los datos del Colegio de Escribanos, las escrituras de compraventa cayeron más del 25% respecto de octubre y marcaron una baja interanual del 8,8%, un retroceso que sorprendió por su magnitud.

“La baja respecto del mes inmediato anterior es de algo más del 25% en la cantidad de escrituras”, explicó Mariana Massone en diálogo con Canal E. Según detalló, el principal factor fue el clima de incertidumbre generado por el proceso electoral. “Eso en gran parte entendemos que obedece a todo el proceso eleccionario que pasó en el país”, afirmó.

La secretaria del Colegio de Escribanos recordó que las operaciones inmobiliarias no se concretan de manera instantánea. “Las operaciones de compraventa son un proceso que se va desarrollando y no necesariamente con pocos días de anticipación”, sostuvo, y remarcó que el impacto es mayor cuando hay créditos hipotecarios involucrados.

Créditos hipotecarios y desaceleración del mercado

El freno en el acceso al financiamiento fue otro elemento determinante. “El menor acceso en cantidad de gente al crédito hipotecario hace que la rueda del mercado inmobiliario se frene un poco en su giro”, señaló Massone. Muchas operaciones dependen de una venta previa que, si no se concreta, arrastra a toda la cadena.

Además, explicó que el cierre de año suele modificar el comportamiento de los compradores. “El fin de año normalmente tiene otro ritmo: la gente está pensando más en proyectar el año siguiente que en cerrar operaciones”, indicó.

En cuanto a los valores, el informe reveló que el precio promedio de las escrituras fue de unos 115.000 dólares, equivalentes a casi 169 millones de pesos. “Esto indica que, en el ámbito de la ciudad, se trata mayormente de viviendas chicas”, aclaró Massone, generalmente departamentos de dos o tres ambientes según la zona.

Expectativas para 2025 y alivio impositivo

Pese a la baja puntual, las perspectivas de mediano plazo son positivas. “Estamos cerrando un año con un gran número de escrituras y probablemente sea el segundo mejor año en operaciones con hipoteca desde que hacemos la medición”, destacó.

De cara a 2025, la clave será la estabilidad macroeconómica y la política crediticia. “El mercado inmobiliario depende mucho de cómo avance la política crediticia de los bancos y del fondeo para las operaciones”, explicó, recordando que las operaciones en la

Ciudad siguen midiéndose en dólares.

Massone también valoró las medidas del Gobierno porteño. “Recibimos con mucha satisfacción la baja en la alícuota del impuesto de sellos y la ampliación de la exención para vivienda única”, afirmó, y subrayó que los costos asociados a la compra influyen directamente en la decisión de los compradores.

