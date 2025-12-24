El avance de los salarios registrados volvió a quedar por detrás de la inflación durante octubre de 2025, en un contexto marcado por subas nominales que no alcanzan a compensar el aumento de precios.

Los salarios registrados perdieron contra la inflación en octubre

Informes de IARAF, CEPEC e IAG muestran que, pese a cierta estabilización en la comparación interanual, el poder adquisitivo sigue condicionado por pérdidas acumuladas y fuertes diferencias entre sectores.

Mejoras parciales y un arrastre negativo de largo plazo

Según el análisis de Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en octubre los salarios privados registrados aumentaron 2,1%, mientras que la inflación mensual se ubicó en 2,3%, lo que implicó una caída real. En el sector público, la suba nominal fue del 1,9%, con un incremento del 1,2% en los salarios nacionales y del 2,1% en los provinciales.

Al observar la evolución interanual, la inflación acumulada alcanzó el 31,3%. En ese período, el salario real del sector público mostró una leve mejora del 0,4%, mientras que el del sector privado registrado evidenció una caída del 0,6%, confirmando un desempeño dispar entre ambos segmentos.

En los primeros diez meses de 2025, los salarios reales registraron subas parciales: 5,0% en el sector público y 6,2% en el privado registrado. Sin embargo, el contraste con 2023 sigue siendo negativo, con una caída acumulada del 18,8% para los salarios públicos y del 2,7% para los privados.

El informe también señala que, en relación con noviembre de 2023, los salarios privados registrados se encuentran 0,9% por debajo, mientras que los del sector público muestran una pérdida del 14,4%, con un deterioro mucho más profundo en los salarios nacionales que en los provinciales.

A más largo plazo, el impacto es aún más evidente. Entre enero de 2018 y octubre de 2025, los trabajadores privados formales perdieron el equivalente a 15,4 salarios, los empleados públicos 20,4 y los trabajadores informales 28,6, reflejando una erosión sostenida del ingreso real.

CEPEC: salarios formales que acompañan, pero no recuperan

Desde CEPEC coinciden en que octubre dejó un saldo negativo para el salario real. El sector privado registrado mostró una suba mensual del 2,1% y el sector público del 1,9%, ambos incrementos insuficientes frente a la inflación del mes.

En la comparación interanual, el escenario aparece más equilibrado. El salario privado registrado avanzó 30,5% y el público 31,9%, valores muy cercanos al aumento general de precios del 31,3%, lo que sugiere un empate técnico entre salarios e inflación.

No obstante, la consultora aclara que “la mejora que sugiere el índice general debe interpretarse con cautela”, ya que “el promedio general toma el salario informal, que tiene un rezago muy largo y tira el índice para arriba”, distorsionando la lectura del dato agregado.

En ese sentido, CEPEC sostiene que “la verdadera dinámica salarial está marcada por ajustes más moderados en el empleo registrado”, en un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor prudencia en las negociaciones paritarias.

IAG: retrocesos recientes y brechas dentro del salario privado

El Instituto Argentina Grande (IAG) puso el foco en septiembre, cuando el salario privado registrado mostró una caída real del 1,4% y quedó 2% por debajo del nivel de 2023, profundizando la pérdida del poder adquisitivo en el segmento más dinámico del mercado laboral durante la gestión de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo.

El informe también analiza la evolución del salario promedio y del salario mediano privado registrado, dos indicadores que muestran trayectorias diferentes en los últimos meses.

Mientras el salario promedio se mantiene por encima de los niveles observados entre enero y noviembre de 2023, impulsado por los ingresos más altos, la mediana salarial refleja con mayor claridad la situación del trabajador típico y evidencia con más fuerza el deterioro del poder adquisitivo.

