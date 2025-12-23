Los salarios registrados perdieron contra la inflación en octubre

El índice de salarios en octubre se incrementó 2,5% mensual y 43,1% interanual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El indicador acumula una suba de 33,7% con respecto a diciembre de 2024, superando a la inflación de 24,8% acumulada en los primeros 10 meses del año.

El aumento de 2,5% mensual se debe a subas de 2,1% en el sector privado registrado, 1,9% en el sector público y 4,2% en el sector privado no registrado. En los dos primeros casos, los incrementos perdieron contra la inflación del 2,3% de octubre, mientras que el tercero la superó.

La suba interanual de 43,1% promedio se debió a incrementos de 30,5% en el sector privado registrado, 31,9% en el sector público y 113,2% en el sector privado no registrado, que en los dos últimos casos se ubicaron por encima de la inflación interanual de 31,3%.

Desde el CEPEC comentaron: "octubre no muestra todavía una recuperación sólida del salario real formal. Más bien, refleja un proceso de estabilización, donde los ingresos registrados acompañan a la inflación, mientras que el índice general se ve distorsionado al alza por el rezago del salario informal".

El balance de octubre y las expectativas para 2026

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, comentó en su cuenta de X: "En octubre el salario de los trabajadores registrados volvió a perder contra la inflación (INDEC). Hace un año que se mantiene en los niveles actuales más allá de pequeñas variaciones mensuales: el sector privado 1% debajo de noviembre de 2023; el público un 15% abajo".

A su vez destacó: "En el último año el salario real de los trabajadores registrados no tuvo mayores saltos. Se estabilizó en los menores niveles de la última década, con caídas de entre el 20% en el sector privado y el 34% en el sector público contra el promedio de 2017".

Iván Cachanosky, economista Jefe, Fundación Libertad y Progreso, aseguró que “Si bien el dato de octubre es bueno, la inflación mensual en los últimos meses también fue alta; entonces está medio empardado el tema. Es lo que se viene viendo en los últimos meses: el salario empezó a recuperar rápido, pero quedó levemente por debajo del último techo relativo desde que asumió el gobierno".

Respecto a las expectativas para 2026, Cachanosky aseguró que "esto probablemente mejore a lo largo de 2026, cuando la inflación empiece a ceder nuevamente. Creemos que va a ir bajando hasta que, en agosto/septiembre, llegue cerca del 1% mensual, y eso va a permitir que el salario (principalmente el del sector privado) quede más cerca del nivel que tenía antes de que se geste la crisis heredada".

Para finalizar agregó: "El sector privado no registrado sigue creciendo, pero lo ideal es que esa gente pueda pasar al sector privado formal. El sector privado registrado está un poco estancado y, en ese sentido, una reforma laboral y un año ya no electoral deberían ayudar a que los salarios retomen el sendero de crecimiento y recuperación el próximo año. Obviamente, cuanto más se avancen las reformas, mejor va a ser para los salarios.”

