Los bancos alertan sobre la posibilidad de un “corralito digital”

En el marco del debate por la Ley de modernización Laboral en el Senado, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) manifestó su enérgico rechazo a la reforma del Artículo 35 del proyecto, que permitiría a los trabajadores formales acreditar sus salarios en billeteras virtuales. Según las entidades, esta apertura del mercado de cuentas sueldo podría generar un impacto sistémico negativo en la economía argentina.

Marcelo Mazzón, titular de ABAPPRA, expuso una presentación en el Plenario de Trabajo y Presupuesto, donde advirtió que la habilitación de billeteras virtuales como canal directo para el pago de haberes implicaría una pérdida de seguridad para los usuarios y una mayor inestabilidad para el sistema financiero. Mazzón, calificó la medida como un posible "cisne negro" y alertó sobre la creación de un "corralito digital".

Mazzón subrayó que las cuentas sueldo actuales son 100% gratuitas y seguras, respaldadas por seguros de depósito (SEDESA) y altos estándares internacionales (Basilea), niveles de confianza que los PSP (Proveedores de Servicios de Pago, también conocidos como “billeteras digitales”) aún no poseen. En definitiva, las entidades financieras sostienen que las billeteras digitales no cumplen con los mismos estándares de seguridad que el sistema bancario tradicional.

El riesgo de un "Corralito digital"

El representante de ABAPPRA explicó que el ahorro captado a través de las cuentas sueldo es la "materia prima" que los bancos transforman en créditos para inversión, producción y empleo. Al derivar estos fondos a billeteras virtuales que derivan sus saldos a los FCI (Fondos comunes de Inversión), donde el encaje es del 100%, se elimina la capacidad de financiar a empresas y consumidores argentinos.

Uno de los puntos más destacados de la intervención se dio cuando Mazzón advirtió que, si los usuarios de las billeteras digitales masivamente deciden usar su dinero físico al mismo tiempo, los FCI deberían desarmar sus posiciones rápidamente para transferir a las cuentas bancarias, lo que generaría un cuello de botella en el sistema de pagos ya que todo el dinero sería digitalmente visible pero operativamente inexistente en la red de sucursales bancarias. "Sería el primer corralito digital del mundo", alertó.

Gestión del efectivo

También destacó que los bancos públicos realizan el "delivery del cash" en todo el país, recorriendo hasta 3.000 km semanales para abastecer cajeros en pueblos remotos. Si los depósitos no permanecen en el sistema bancario, será económicamente inviable garantizar la presencia de efectivo en las regiones del interior.

También expuso ante el plenario de senadores Claudio Cesario, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la entidad que reúne a los bancos de origen extranjero. Si bien destacó la necesidad de discutir una reforma laboral en un país que no genera empleo formal, también criticó el artículo 35 del proyecto: “Cambiar el canal por el cual se asegura que cada trabajador cobre su sueldo de manera segura, trazable y protegida no aporta un beneficio real para el salariado, y sí abre una serie de riesgos”, dijo.

La postura de las billeteras virtuales

Semanas atrás, la Cámara Argentina Fintech salió al cruce de las asociaciones bancarias, a través de un comunicado titulado “Salarios y jubilaciones: lo que defienden los bancos tradicionales no es la seguridad, es el negocio cautivo emitido por la organización”, acusando a las entidades bancarias de pretender mantener un “negocio cautivo que tienen desde hace más de 30 años".

“Afirman que solo los bancos pueden brindar seguridad, un diagnóstico que no refleja la realidad del sistema de pagos argentino ni la regulación vigente”, indicó la Cámara Argentina Fintech.

Frente a las afirmaciones de los bancos sobre la seguridad de las billeteras virtuales, la entidad destacó que “las cuentas digitales están reguladas, supervisadas y auditadas por el Banco Central” y aseguró: “El 100% del dinero de los usuarios está depositado en cuentas bancarias, a la vista y separadas del patrimonio de las empresas”.

La entidad subrayó que las billeteras cumplen exigencias de seguridad, prevención del fraude y reportes obligatorios, agregando: “Nunca hubo un caso en el que un PSP (Proveedor de Servicios de Pago) regulado no devolviera fondos a sus usuarios”.

La Cámara Fintech estimó que hay más de 40 millones de cuentas de billeteras virtuales con saldo, la mayoría con generación de rendimientos diarios frente a cuentas sueldo sin interés. “Si millones de argentinos ya eligen usar una billetera apenas cobran, ¿por qué impedirles elegir desde el inicio?”, se preguntaron.

Actualmente, existen unas 200 billeteras virtuales registradas ante el Banco Central que quedarían habilitadas para competir por el manejo de más de 10 millones de cuentas sueldo si el Congreso aprueba la modificación.