Los ahorristas que buscan rendimiento en pesos deben prestar atención a los plazos fijos. Las tasas de interés ofrecidas por los principales bancos se estabilizaron a la baja luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recortara recientemente su tasa de referencia, llevando los rendimientos a sus niveles más bajos del año.

Un plazo fijo es una inversión que consiste en depositar una suma de dinero en un banco por un período de tiempo determinado. Al finalizar ese plazo, el inversor recibe el capital original más los intereses generados. Es una opción segura que busca preservar el valor del ahorro.

La tasa de interés es el precio que el banco paga por usar el dinero del depositante. Se modifica por la política monetaria del BCRA, que establece su tasa de referencia, y por la competencia entre los bancos. Una baja en la tasa del Central, como la ocurrida, presiona a la baja los rendimientos.

Plazos fijos: qué tasas de interés pagan los bancos hoy

Tasas Nominales Anuales (TNA) estimadas para plazos fijos online a 30 días, según el último registro disponible del BCRA y entidades financieras a Diciembre de 2025.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA: 22,50 %

BANCO SANTANDER: 21,00 %

BANCO DE GALICIA: 21,00 %

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 22,00 %

BANCO BBVA: 21,00 %

BANCO MACRO: 24,00 %

BANCO GGAL SA: 21,00 %

BANCO CREDICOOP: 23,00 %

BANCO ICBC (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA): 23,50 %

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: 20,50 %

Consejos para crear un plazo fijo

1 ) Guardar el dinero en el hogar no genera ningún rédito. El plazo fijo ofrece un retorno conocido (la tasa de interés), es simple, es seguro y contribuye a la financiación de los clientes bancarios.

2 ) Antes de elegir un banco para constituir un plazo fijo chequear la tasa de plazo fijo por Home Banking o por la banca de inversión, los medios electrónicos suelen ofrecer mejores tasas de interés.

3 ) Por lo general, a mayor plazo, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. Si se sabe que no se necesitará el dinero por un tiempo superior a 30 días, consultar las tasas de interés por plazos superiores, 60, 90, 180 y 360 días.

4 ) Los plazos fijos que fueron captados a tasa superiores a la de referencia, y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, no se encuentran garantizados por el Seguro de Garantía de los Depósitos.

5 ) Por lo general, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. El monto mínimo para un plazo fijo suele ser de $1000.

6 ) Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o en dólares, y la tasa de uno y otro son diferentes.

7 ) Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento.

8 ) Los plazos fijos en pesos son compensables, esto incrementa su seguridad ya que permite evitar el traslado del dinero de una entidad a otra. Al presentar un plazo fijo compensable en otra entidad, las opciones a las que se pueden acceder son: depositarlo en otra cuenta o constituir un nuevo plazo fijo.

9 ) Antes de constituir un plazo fijo, chequear la tasa de interés en distintas entidades para optar por la mejor oferta de tasas de interés.

10 ) No son compensables aquellos plazos fijos que poseen una modalidad específica (ej. precancelables, ajustables con cláusula CER, UVas, etc.) ni los que se hayan realizado electrónicamente (por cajero, Home Banking, teléfono, etc.), ya que es necesario poseer el documento físico para presentarlo en otra entidad.