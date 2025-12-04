Plazo fijo en diciembre 2025: cuanto pagan los principales bancos tras la baja de tasas

Los principales bancos actualizaron las tasas de interés ofrecidas, lo que afecta directamente a los rendimientos de los plazos fijos tradicionales. Debido a esto, en diciembre 2025, los ahorristas se vuelven a fijar en estas tasas para evaluar cómo resguardar su dinero. Con la actualización vigente, los bancos definieron nuevas cifras para sus depósitos a 30 días.

Las tasas ofrecidas por distintas entidades bancarias muestran algunas diferencias, determinando qué institución puede proporcionar mayores beneficios a sus clientes. Para los ahorristas, elegir una entidad bancaria resulta crucial, ya que las variaciones en las tasas pueden generar diferencias sustanciales en los rendimientos obtenidos.

Las entidades informaron estos valores al Banco Central, como parte de la transparencia que maneja todo el sector. A partir de esos datos, las tasas disponibles permiten conocer qué propone cada banco y cómo rinde una inversión a plazo fijo dentro del sistema financiero.

Cuánto pagan los 10 principales bancos por un depósito a plazo fijo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), publica a diario los rendimientos que ofrecen los bancos públicos y privados para que los ahorristas puedan ver de manera rápida y fácil dónde más les conviene colocar sus ahorros.

Cabe destacar que los consumidores no solo deben considerar la tasa de interés nominal, sino también evaluar las condiciones y servicios que cada entidad ofrece, asegurando así una inversión más estratégica en su ahorro.

El Plazo Fijo a 30 días muestra ciertas diferencias entre entidades, tanto para clientes como para quienes aún no lo son. La Tasa Nominal Anual (TNA) comunicada al Banco Central para este mes queda así:

ICBC: 26,5% TNA

Banco Provincia: 26% TNA

Macro: 26% TNA

Banco Nación: 25% TNA

Banco Comafi: 25% TNA

Banco Ciudad: 24% TNA

Credicoop: 24% TNA

BBVA: 23% TNA

Galicia: 22% TNA

Santander: 21% TNA

Estos porcentajes reflejan la propuesta para depósitos a un mes y sirven como referencia para calcular cuánto puede generar un ahorrador. La inversión no tiene costos adicionales y no es necesario hacerla de manea presencial, ya que cada banco habilita la operación desde su plataforma digital.

La TNA indica el rendimiento anual de un monto depositado durante doce meses. Para estimar la ganancia de un plazo fijo a 30 días, se toma ese porcentaje y se divide por doce. Quienes optan por reinvertir mes a mes logran un incremento mayor mediante la capitalización de los intereses, proceso que conforma la Tasa Efectiva Anual (TEA), el indicador que muestra la ganancia total cuando cada renovación suma lo generado en el período previo.

Ejemplo de inversión

En el caso que se elija hacer un plazo fijo de $100.000 a 30 días en el Banco Nación, con una TNA del 25%, se obtendrá una ganancia de $2.054,79​. Eso significa que, depositando el total de su capital, el inversor tomado como ejemplo habría obtenido un retorno de $102.054,79 compuesto por los $100.000 iniciales, más los $2.054,79 obtenidos por intereses.

La tasa efectiva mensual del 2,08% que ofrecen actualmente los depósitos a plazo fijo, se encuentra por debajo de la inflación de octubre (2,3%).

Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar más de $100.000 a 30 días, tras la baja de tasas

Qué es un plazo fijo

Un plazo fijo es una opción para invertir en bancos o entidades financieras en donde el usuario deposita el dinero que desea por un período determinado a una tasa de interés fija. Durante este tiempo, conocido como el “plazo”, el dinero no puede ser retirado sin incurrir en penalizaciones. Al final de este tiempo, el inversor recibe el monto original más los intereses generados.

La Tasa Nominal Anual (TNA), por su parte, es un valor de referencia que se utiliza para las operaciones financieras. Indica el porcentaje de interés que se cobrará o pagará por un producto, en un plazo de un año sin períodos de capitalización intermedio.

Cómo invertir en un plazo fijo a 30 días

Ingresar a la cuenta de home banking del banco o entidad financiera. En caso de no tenerla, se puede abrir una con la documentación necesaria.

El paso siguiente es ir a la sección Inversiones.

Una vez ahí, ir al apartado Plazo Fijo y darle click.

Seleccionar el monto de dinero que se quiere invertir y el tiempo, por ejemplo: $100.000 a 30, 60 o 90 días.

Una vez elegido el monto de dinero y tiempo, confirmar la operación y ya estará realizado el plazo fijo.

Cuando termine este período de tiempo, el banco o entidad financiera debe pagar el dinero invertido junto con la tasa de interés (TNA) de diferencia.

FN