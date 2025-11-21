El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a bajar las tasas simultáneas del 22% al 20% nominal anual (TNA), lo que afecta directamente a los rendimientos de los plazos fijos tradicionales.

En la actualidad, los depósitos a plazo fijo siguen siendo una opción recomendada para el pequeño ahorrista en busca de mantener su poder adquisitivo mes a mes y protegerlo frente a la inflación.

Las tasas ofrecidas por distintas entidades bancarias muestran algunas diferencias, determinando qué institución puede proporcionar mayores beneficios a sus clientes. Para los ahorristas, elegir una entidad bancaria resulta crucial, ya que las variaciones en las tasas pueden generar diferencias sustanciales en los rendimientos obtenidos.

Plazo fijo: cuánto debo depositar para ganar más de $100.000 en noviembre 2025

Para obtener más de $100.000 de interés en 30 días, una persona necesita invertir al menos $5.000.000, según las tasas vigentes en noviembre de 2025. Sin embargo, la ganancia exacta dependerá del canal utilizado para constituir el plazo fijo.

En el Banco Nación, por ejemplo, los rendimientos varían según si la operación se realiza de forma electrónica o presencial.

A través de canales digitales, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 27%. En ese caso, una inversión de $5.000.000 genera $110.958,90 de interés en 30 días, con un total a cobrar de $5.110.958,90. La Tasa Efectiva Anual (TEA) asciende al 30,61%. En sucursal, la TNA baja al 22,50%. Con el mismo capital, el interés mensual es de $92.465,75, por lo que el monto final sería de $5.092.465,75. Aquí, la ganancia no supera los $100.000. La TEA es del 24,98%.

Cuánto pagan los 10 principales bancos por un depósito a plazo fijo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), publica a diario los rendimientos que ofrecen los bancos públicos y privados para que los ahorristas puedan ver de manera rápida y fácil dónde más les conviene colocar sus ahorros.

Cabe destacar que los consumidores no solo deben considerar la tasa de interés nominal, sino también evaluar las condiciones y servicios que cada entidad ofrece, asegurando así una inversión más estratégica en su ahorro.

Banco Macro: 30% TNA Banco Credicoop: 28% TNA Banco Provincia: 28% TNA Banco ICBC: 28% TNA Banco Comafi: 27,5% TNA Banco Nación: 27% TNA Banco Ciudad: 26% TNA BBVA: 26% TNA Banco Santander: 25% TNA Banco Galicia: 24% TNA

Plazo fijo: Cuánto dinero gano si invierto 500.000 pesos a 30 días según cada banco

Qué es un plazo fijo

Un plazo fijo es una opción para invertir en bancos o entidades financieras en donde el usuario deposita el dinero que desea por un período determinado a una tasa de interés fija. Durante este tiempo, conocido como el “plazo”, el dinero no puede ser retirado sin incurrir en penalizaciones. Al final de este tiempo, el inversor recibe el monto original más los intereses generados.

La Tasa Nominal Anual (TNA), por su parte, es un valor de referencia que se utiliza para las operaciones financieras. Indica el porcentaje de interés que se cobrará o pagará por un producto, en un plazo de un año sin períodos de capitalización intermedio.

Cómo invertir en un plazo fijo a 30 días

Ingresar a la cuenta de home banking de tu banco o entidad financiera. En caso de no tenerla, se puede abrir una con la documentación necesaria. El paso siguiente es ir a la sección Inversiones. Una vez ahí, ir al apartado Plazo Fijo y darle click. Seleccionar el monto de dinero que querés invertir y el tiempo, por ejemplo: $1.000.000 a 30 o 60 días. Una vez elegido el monto de dinero y tiempo, confirmar la operación y ya estará realizado el plazo fijo. Cuando termine este período de tiempo, el banco o entidad financiera debe pagar el dinero invertido junto con la tasa de interés (TNA) de diferencia.

