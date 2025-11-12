Luego de las elecciones de octubre, el panorama económico argentino registró movimientos que impactaron directamente en las decisiones de ahorro e inversión. Muchos ahorristas optaron por reforzar su seguridad financiera colocando sus pesos en plazos fijos, una herramienta que se mantiene vigente por ofrecer rendimientos predecibles frente a la volatilidad del mercado.

En este escenario, los bancos de Argentina ajustan sus tasas de interés para atraer a quienes buscan una alternativa estable frente a la inflación y a los posibles movimientos que pueden venirse de cara a fin de año.

En los últimos días, varias entidades bancarias modificaron su tasa nominal anual (TNA), generando mejores oportunidades de rentabilidad.

Actualmente, los principales bancos del país ofrecen opciones que van desde el 24% hasta el 30% anual de tasa, mientras que otros permiten a los "no clientes" acceder a plazos fijos online con rangos más amplios, entre el 27% y el 35% de interés anual.

Al momento de invertir, es clave calcular cuánto rinde un plazo fijo de 500.000 pesos en Argentina, ya que las ganancias varían de acuerdo a la entidad elegida y a la tasa aplicada. Sin embargo, los especialistas recomiendan evaluar también si ese rendimiento resulta realmente conveniente frente a la inflación mensual. En definitiva, conocer las tasas y compararlas entre bancos es esencial para tomar decisiones financieras más acertadas.

Cuánto gano si deposito medio millón de pesos a 1 mes

Al momento de elegir un plazo fijo, las tasas de interés y el rendimiento final pueden variar según la entidad bancaria.

A continuación, se detallan los rendimientos que ofrecen los bancos que cuentan con el mayor número de depósitos y cuánto se obtendría de ganancia al invertir $500.000 por mes, considerando los porcentajes de TNA que cada institución ofrece actualmente.

Banco de la Nación Argentina y Banco ICBC tienen la misma tasa anual (29% de TNA) y generan $11.917,81 en 30 días cada $500.000.

Banco Santander y Banco BBVA tienen el mismo rendimiento (27% de TNA) y generan $11.095,89 por cada medio millón de pesos a 30 días para los usuarios que son clientes.

Banco Galicia y Banco Provincia, ambos tienen el mismo rendimiento (24% de TNA) y generan $9.863,01 por cada medio millón de pesos invertido a 30 días.

Banco Credicoop y Banco Ciudad, los dos tienen la misma tasa anual (28% de TNA) y generan $11.506,85 por cada $500.000 invertidos a 30 días.

Banco Macro (30% de TNA) genera $12.328,77 por cada medio millón de pesos a 30 días para los usuarios que son clientes.

Cuáles son los rendimientos de los bancos regionales

Las entidades financieras medianas y regionales del país también se suman a la competencia por captar ahorros a través de plazos fijos, con tasas que muestran una acotada dispersión, en comparación al período pre-elecciones. De acuerdo a los últimos datos, entidades como Banco Meridian S.A., Banco Voii S.A. ofrecen rendimientos que alcanzan el 35% de TNA.

En el otro extremo de la tabla se encuentran opciones como Banco de Formosa y Banco Provincia De Tierra Del Fuego O. P., que llegan al 27% y 28% respectivamente.

Este rango evidencia un margen de 8 puntos porcentuales entre las entidades que ofrecen mejores rendimientos y los que menos ofrecen.

