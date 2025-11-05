Cuánto rinden los plazos fijos en noviembre: Bancos ofrecen tasas entre 27% y 38%

La tasa nominal anual (TNA) que ofrecen los bancos para sus plazos fijos en pesos, volvió a registrar una baja. Las entidades que concentran el mayor volumen de depósitos ofrecen rendimientos dentro de un margen del 27% al 33%, mostrando una brecha de solo 5 puntos porcentuales entre ellos.

Por otra parte, existe un margen mayor entre los bancos regionales o digitales que ofrecen la chance de abrir plazos fijos sin ser clientes. Entre ellos, Banco Del Sol S.A. se destaca del resto ofreciendo rendimientos del 38% de TNA. Mientras que las entidades que menos ofrecen son Banco De Formosa S.A. y Banco Masventas S.A. con 30% de TNA. De esta manera, la brecha entre bancos de estas características se achica a 8 puntos porcentuales.

Una brecha acotada entre los grandes bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa en su sitio web la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las principales entidades bancarias, considerando depósitos en plazo fijo tradicionales:

- Banco De La Nación Argentina: 33% de TNA.

- Banco Santander Argentina S.A.: 27% de TNA.

- Banco De Galicia Y Buenos Aires S.A.: 27% de TNA.

- Banco De La Provincia De Buenos Aires: 27% de TNA.

- Banco BBVA Argentina S.A.: 27% de TNA.

- Banco Macro S.A.: 33% de TNA.

- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 29% de TNA.

- Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) S.A.U.: 32,25% de TNA.

- Banco De La Ciudad De Buenos Aires: 28% de TNA.

Bancos regionales con un margen de 8 puntos porcentuales

Los bancos regionales del país también se suman a la competencia por captar ahorros a través de plazos fijos, con tasas que muestran una dispersión mucho más moderada. Cabe recordar que la semana pasada los que mejor rendimiento ofrecían estaban en el 50% de TNA, pero esta semana mostraron una baja considerable.

De acuerdo a los datos que emite el BCRA, Banco Del Sol S.A. ofrece el rendimiento más elevado con el 38% de TNA. Lo siguen de cerca el Banco Voii S.A. y el Banco Meridian S.A. con 37% de TNA. Mientras que un escalón más abajo están Reba Compañia Financiera S.A., Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., Banco Hipotecario S.A., Banco De La Provincia De Cordoba S.A., Banco De Corrientes S.A. y Banco Bica Sociedad Anonima con 36% de TNA.

En el otro extremo de la tabla se encuentra opciones como Banco de Formosa y Banco Masventas S.A., que llegan al 30% de TNA. Este rango evidencia una brecha mucho más acotada entre las propuestas disponibles en el sistema financiero.

La elección de una entidad u otra dependerá de la estrategia de cada usuario y del acceso a servicios digitales, ya que muchas de estas propuestas se gestionan de manera 100% online. En este contexto, la Tasa Nominal Anual (TNA) se convierte en un factor clave para medir la rentabilidad, reforzando la necesidad de comparar antes de definir dónde colocar los ahorros.

