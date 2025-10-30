Plazo fijo: cuánto pagan los bancos tras la baja de tasas

Bajó la tasa nominal anual (TNA) de los bancos que concentran el mayor volumen de depósitos, durante la primera semana post elecciones. Dentro de ese selecto grupo el margen de rendimientos ronda entre el 31% y el 35,3%, dejando así una brecha muy chica, tal como lo indica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su web oficial.

Por otra parte, existe un margen mayor entre los bancos regionales o digitales que ofrecen la chance de abrir plazos fijos sin ser clientes. Entre ellos, Banco Meridian S.A., Banco Voii S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. se destacan del resto ofreciendo rendimientos del 50% de TNA.

Una brecha acotada entre los grandes bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa en su sitio web la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las principales entidades bancarias, considerando depósitos en plazo fijo tradicionales:

- Banco De La Nación Argentina: 35% de TNA.

- Banco Santander Argentina S.A.: 32% de TNA.

- Banco De Galicia Y Buenos Aires S.A.: 31% de TNA.

- Banco De La Provincia De Buenos Aires: 34% de TNA.

- Banco BBVA Argentina S.A.: 32% de TNA.

- Banco Macro S.A.: 34% de TNA.

- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 33% de TNA.

- Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) S.A.U.: 35,3% de TNA.

- Banco De La Ciudad De Buenos Aires: 32% de TNA.

Bancos regionales

Los bancos medianos y regionales del país también se suman a la competencia por captar ahorros a través de plazos fijos, con tasas que muestran una amplia dispersión. De acuerdo a los últimos datos, entidades como Banco Meridian S.A., Banco Voii S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. ofrecen rendimientos que alcanzan el 50% de TNA.

En el otro extremo de la tabla se encuentra opciones como Banco de Formosa y Banco Dino S.A., que llegan al 30% y 34% respectivamente. Este rango evidencia la disparidad de propuestas disponibles en el sistema financiero.

La elección de una entidad u otra dependerá de la estrategia de cada usuario y del acceso a servicios digitales, ya que muchas de estas propuestas se gestionan de manera 100% online. En este contexto, la Tasa Nominal Anual (TNA) se convierte en un factor clave para medir la rentabilidad, reforzando la necesidad de comparar antes de definir dónde colocar los ahorros.

