La Cámara de Comercio alerta por el “ingreso irregular” de mercaderías al país

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reiteró su preocupación por el aumento del “ingreso irregular” de mercaderías al país.

Según advirtió la entidad en un comunicado difundido en las últimas horas, el empresariado de distintos sectores viene registrando el impacto de esta actividad ilícita no solo en la comercialización, sino también en la producción y el empleo local.

Asimismo, señaló que esta problemática afecta las arcas del Estado Nacional como consecuencia de la pérdida de recaudación por derechos de importación, impuestos internos e IVA, entre otros tributos relevantes.

La Cámara de Comercio manifestó su preocupación por artículos de la reforma laboral

La CAC alertó además que muchas de las mercaderías que ingresan de manera ilegal —como celulares, aires acondicionados, televisores y notebooks— no cumplen con las regulaciones vigentes en materia de certificaciones eléctricas y homologaciones del ENACOM, y tampoco cuentan con garantía oficial ni soporte técnico para los consumidores

“Es evidente que estas cuestiones infringen claramente las normativas de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial, a la par que ponen en riesgo a los usuarios finales”, sostuvo la entidad.

En ese marco, la Cámara reclamó profundizar las medidas de control y detección en los pasos fronterizos, con el objetivo de mejorar la identificación y persecución de los responsables del ingreso irregular de mercaderías al país, así como de los vendedores ilegales que operan en el mercado local. Según indicó, estos actores obtienen ingresos extraordinarios y exentos de impuestos, muchas veces aprovechándose de la publicidad comercial realizada por marcas internacionales.

“La CAC está convencida de que la labor coordinada de los distintos organismos públicos resulta clave para implementar mejores y más eficaces controles e inspecciones sobre vendedores y revendedores, tanto físicos como en línea, para asegurar el cumplimento del marco legal y la sana competencia”, concluyó.

El Gobierno le pondrá un freno a la importación de ropa usada

El Gobierno argentino establecerá nuevos controles aduaneros para las importaciones de ropa usada, tras detectarse un aumento exponencial en la llegada de este tipo de mercadería durante 2025. Según una comunicación interna de la Aduana, se exigirá un documento específico denominado AUTO-ROPA-USADA al momento del registro de las destinaciones aduaneras, con el objetivo de evaluar los posibles impactos ambientales y sanitarios asociados.

Esta medida busca limitar fuertemente el ingreso de ropa usada sin llegar a prohibirlo, en un contexto donde la operatoria creció 40 veces en los primeros ocho meses de 2025 en comparación con todo 2024.

Ante esto, el Ministerio de Salud emitió un informe que advirtió sobre los riesgos sanitarios vinculados a la importación de ropa usada, especialmente para poblaciones vulnerables como bebés, niños, ancianos y personas inmunocomprometidas. El documento oficial señala que estos riesgos justifican la necesidad de reforzar los controles y exige, además del certificado de desinfección vigente, un formulario adicional para la importación.