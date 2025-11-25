Plazo fijo: cuánto gano si invierto $300.000 a 30, 60 y 90 días

Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una herramienta muy recomendada para el pequeño ahorrista en pos de mantener su poder adquisitivo en pesos mes a mes y protegerlo frente a la inflación. Las tasas que ofrecen las distintas entidades financieras muestran algunas diferencias, por lo que elegir una entidad bancaria resulta crucial, ya que las variaciones en las tasas pueden generar diferencias importantes en los rendimientos obtenidos.

Plazo fijo en noviembre 2025: cuánto se puede ganar con una inversión de $300.000 a 30, 60 y 90 días

A la hora de hacer un plazo fijo, es importante saber que el rendimiento del mismo varía en función del tiempo elegido para constituirlo (30, 60 o 90 días). Además, otro punto importante a tener en cuenta es que en general, las tasas de interés (TNA y TEA) son superiores cuando la operación se efectúa mediante el home banking o app de la entidad, que cuando se hace de forma presencial en una sucursal.

A continuación, se detalla la ganancia estimada al invertir $300.000 en los tres períodos más comunes, considerando las tasas de noviembre de 2025:

30 Días

Con la inversión mínima de un mes, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 27,00% para la modalidad electrónica y del 22,50% para la sucursal.

Canal Electrónico: La ganancia por intereses es de $6.657,53. El capital final será de $306.657,53. La Tasa Efectiva Anual (TEA) llega al 30,61%, mientras que la Tasa Efectiva Mensual (TEM) es del 2,22%.

Sucursal: Los intereses ganados son de $5.547,95. El monto total es de $305.547,95. La TEA es del 24,98%.

60 Días

Para un plazo de dos meses, la TNA se va al 26,00% en la opción electrónica y al 21,50% en la presencial.

Canal Electrónico: La ganancia sube a $12.821,92. El capital total a recibir es de $312.821,92. La TEA baja a 28,99%.

Sucursal: Los intereses obtenidos son de $10.602,74. El monto final es de $310.602,74. La TEA es de 23,53%.

90 Días

Para el período de tres meses, la TNA es del 25,00% en el canal electrónico y del 20,50% si se realiza en la sucursal.

Canal Electrónico: La ganancia queda en $18.493,15. El monto total a cobrar es de $318.493,15. La TEA queda en 27,46%.

Sucursal: Los intereses generados son de $15.164,38. El capital final es de $315.164,38. La TEA es del 22,14%.

Cuanto pagan los 10 principales bancos por un depósito a plazo fijo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), publica a diario los rendimientos que ofrecen los bancos públicos y privados para que los ahorristas puedan ver de manera rápida y sencilla donde les conviene colocar sus ahorros. Esta lista se aplica a los depósitos a 30 días.

- Banco Macro: 30% TNA

- Banco ICBC: 28% TNA

- Banco Credicoop: 28% TNA

- Banco Comafi: 27,5% TNA

- Banco Nación: 27% TNA

- BBVA: 26% TNA

- Banco Ciudad: 26% TNA

- Banco Provincia: 26% TNA

- Banco Santander: 25% TNA

- Banco Galicia: 24% TNA

Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar más de $100.000 a 30 días, tras la baja de tasas

Qué es un plazo fijo

Un plazo fijo es una opción para invertir en bancos o entidades financieras en donde el usuario deposita el dinero que desea por un período determinado a una tasa de interés fija. Durante este tiempo, conocido como el “plazo”, el dinero no puede ser retirado sin incurrir en penalizaciones. Al final de este tiempo, el inversor recibe el monto original más los intereses generados.

La Tasa Nominal Anual (TNA), por su parte, es un valor de referencia que se utiliza para las operaciones financieras. Indica el porcentaje de interés que se cobrará o pagará por un producto, en un plazo de un año sin períodos de capitalización intermedio.

Cómo invertir en un plazo fijo a 30, 60 o 90 días

Primero, se debe ingresar a la cuenta de home banking del banco o entidad financiera. Si no se cuenta con una, se debe abrir con la documentación necesaria.

El paso siguiente es ir a la sección Inversiones.

Una vez ahí, se debe dirigir al apartado Plazo Fijo y darle click.

Ahí se selecciona el monto de dinero que se quiere invertir y el tiempo, por ejemplo: $700.000 a 30, 60 o 90 días.

Una vez elegido el monto de dinero y tiempo, se debe confirmar la operación y ya estará realizado el plazo fijo.

Cuando termine este período de tiempo, el banco o entidad financiera debe pagarle el dinero invertido junto con la tasa de interés (TNA) de diferencia.

FN / LM