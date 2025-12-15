Javier Milei regresará esta noche a un territorio propio. El Presidente participará de un encuentro en la Fundación Faro, el think tank libertario que funciona como usina ideológica del oficialismo, acompañado por su hermana y jefa política del Gobierno, Karina Milei y por el jefe de Gabinete Manuel Adorni. La cita llega atravesada por el clima de festejo que domina al mileísmo tras el resultado electoral en Chile, celebrado como una señal regional favorable a las ideas que el Presidente dice encarnar.

Apenas se conocieron los resultados, Milei se expresó en la red social X con mensajes de entusiasmo por lo ocurrido al otro lado de la Cordillera. “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile! Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada.

"¡Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”, escribió el presidente y le siguió una catarata de reposteos en apoyo al flamante presidente electo. Sin referencias diplomáticas ni matices institucionales, el mandatario optó por un tono celebratorio, alineado con su estilo habitual, al destacar el avance de las fuerzas de derecha y leer el resultado como un respaldo a una agenda de “libertad” y combate contra el progresismo.

La Fundación Faro es, desde el inicio de la gestión, uno de los ámbitos predilectos de Milei para mostrarse cómodo, sin restricciones protocolares y ante un auditorio ideológicamente afín. No será la primera vez que el Presidente participe de actividades organizadas por la entidad: ya lo hizo en otras ocasiones, tanto antes como después de asumir, para cerrar seminarios, disertar sobre economía política o respaldar públicamente a la organización como parte de la llamada “batalla cultural”.

El vínculo no es casual. Faro está dirigida ejecutivamente por Agustín Laje, uno de los principales referentes intelectuales del mileísmo y un actor central en la construcción discursiva del Gobierno. Laje funciona como puente entre el Presidente, el mundo de los think tanks liberales y la nueva derecha regional, y su rol se consolidó desde la campaña electoral hasta la actualidad.

En esa misma línea se inscribe la figura de Axel Kaiser, director académico de la Fundación Faro. El intelectual chileno participó activamente del proceso electoral en su país: no logró llegar al balotaje, pero apoyó explícitamente al candidato ganador, José Antonio Kast, con quien mantiene afinidad ideológica. Su presencia refuerza el perfil internacional de Faro y la idea de una red regional de pensamiento liberal-conservador que Milei busca potenciar desde la presidencia.

Milei vuelve a su base ideológica, fortalecido por un resultado electoral externo que interpreta como propio y decidido a sostener, puertas adentro, el relato de que la marea empieza a cambiar.

